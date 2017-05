Comuna din pustiul Bărăganului în care niciun locuitor nu primeşte ajutor social. Cum reuşesc oamenii să prospere din cultivarea pepenilor

Comuna Gheorghe Doja, din Ialomiţa, se află la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Slobozia. Ultimele estimări ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa arată faptul că localitatea este singura din judeţ unde nu există asistaţi sociali. Autorităţile locale recunosc la rândul lor faptul că de mai bine de 5 ani la primărie nu s-a mai înghesuit nimeni să-şi depună dosare pentru a beneficia de banii pe care statul îl acordă persoanelor nevoiaşe. Secretul, susţin edilii, constă în faptul că oamenii s-au transformat în agricultori, an de an, cultivând pepeni.

„Nu mai avem demult dosare pentru ajutoare sociale. Oamenii au înţeles că prin muncă se pot face mai mulţi bani decât dacă ai aştepta să-ţi dea statul. Aşa că s-au apucat să cultive pământurile, în special cu pepeni” explică Ion Mihai, primarul liberal al comunei Gheorghe Doja.



„Muncim de dimineaţă şi până seara”



Pe drumul către comuna Gheorghe Doja, gospodarii din localitate au înfiinţat tarabele cu răsaduri de pepeni, legume sau flori. Ambalate în capule de plastic, roşiile, ardeii sau vinetele aşteaptă să fie cumpărate şi replantate în alte grădini. Florile multicolore, înfrumuseţează atmosfera, iar parfumul lor îi îmbie pe clienţii care opresc să se intereseze de preţurile răsadurilor să nu mai stea pe gânduri şi să cumpere tot ce gospodarii le oferă.

Pepeni la folie pe câmpurile din Gheorghe Doja FOTO: M. Sofronie

Vedetele producătorilor agricoli sunt însă pepenii. În spatele tijghelelor, culturile de pepeni împachetaţi în folie de plastic se întind pe sute de metri. Pentru că vremea a fost bună şi precipitaţiile din această primăvară abundente, plantele s-au dezvoltat foarte bine până în momentul de faţă, semn că producţia de anul acesta va fi una foarte bună. Cât priveşte preţul, oamenii încă nu s-a decis dacă-l vor păstra pe cel de anul trecut sau vor pune un ban sau doi mai mult la kilogram. „Muncim de dimineaţă şi până seara pentru noi şi pentru copiii noştri. De ce să stăm la mâna altcuiva?„ susţine Elena Zamfir, localnică din Gheorghe Doja.



O afacere de familie



Mariana (61 de ani) şi Ştefan Creţu (68 de ani) aproape că au uitat numărul anilor de când au devenit producători locali de pepeni şi legume, la Gheorghe Doja. La fel ca şi alţi gospodari, oamenii au amplasat o tarabă cu răsaduri la şosea. În spatele ei, oamenii au un câmp întreg pe care au cultivat pepeni la folie. Cultivatorii povestesc faptul că iniţial au avut o producţie mică, dar în timp s-au extins. „La început am cultivat aşa pentru noi în curte ca să avem de mâncare.

Mariana şi Ştefan Creţu, producători agricoli din Gheorghe Doja FOTO: M. Sofronie

Şi dacă am văzut că merge şi că se dezvoltă am zis să încercăm mai mult” susţine Mariana Creţu. În prezent, răsadurile de legume le cultivă în curte, în solarii, iar pepenii pe câmp, pe o suprafaţă de aproape jumătate de hectar. „Noi am muncit pământul de când ne ştim. Dacă ar vedea cineva cât muncim, ar spune că nu suntem normali la cap. Dar să ştiţi că satisfacţia este pe măsură” adaugă Mariana Creţu.



Pepenii ecologici din Gheorghe Doja



Cei doi gospodari au găsit şi o explicaţie datorită căriea pepenii din localitatea lor au devenit atât de vestiţi. Oamenii susţin faptul că încearcă pe cât posibil să ofere consumatorilor produse ecologice. „Oamenii ne aleg pe noi pentru că facem tot posibilul să oferim produse naturale. Avem clienţi din toate zonele ţării care vin să cumpere de la noi, pentru că le plac pepenii noştri” susţine Ştefan Creţu.

La Gheorghe Doja, solariile sunt îngrijite permanent FOTO: M.Sofronie



900 de producători locali



În ultimii ani, pepenii cultivaţi la Gheorghe Doja au devenit un adevărat brand local, cunoscut în aproape toate zonele ţării. Pepenii de Doja se vând şi se cumpără în pieţele din Bucureşti, Constanţa, Ploieşti sau Piteşti. De asemenea, agricultorii au încheiat şi contracte de colaborare cu marii retaileri, precum Lidl.

Potrivit estimărilor, pepenii de la Gheorghe Doja sunt cultivaţi pe o suprafaţă de peste 1.000 de hectare de către un număr de 900 de producători locali. Aceştia la rândul lor s-au asociat în cadrul a 3 asociaţii de producători agricoli. „Pepenii noştri sunt foarte căutaţi şi tocmai de aceea mulţi oameni au devenit producători. În fiecare an facem o analiză a carnetelor pe care le emitem. Anul trecut aveam aproximativ 900 de carnete. Suntem foarte mulţumiţi de faptul că reuşim să oferim tuturor celor care ne cumpără penii produse de calitate” mai spune Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja.