Salvatorii ISU, la ora bilanţului. Reprezentant IGSU: „Să dea Bunul Dumnezeu să vă menţineţi ridicat gradul de încredere şi după iulie 2017!“

Activitatea salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt a fost transpusă în sute de cifre. Personal evaluat, înaintări în grad, sesiuni de pregătire, inspecţii, controale, activităţi de prevenţie, dar mai ales misiuni de salvare, persoane evacuate, incendii lichidate. 2016 a fost un an bun şi privind dotarea cu tehnică de lucru, însă concluzia, ca de fiecare dată, a fost aceea că e loc şi de mai bine. „Nu mai aveţi garaje pentru maşini“, le-a spus pompierilor olteni reprezentantul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, oltean şi el, după cum a mărturisit, colonelul Mihai Mirel Guţă. Ceea ce înseamnă nu că autospecialele ar fi exact câte şi-ar dori sau ar avea nevoie pompierii, ci că a venit timpul pentru construirea de noi garaje.



„Una e să stingi un coş de gunoi într-o încăpere şi alta e să stingi încăperea în care e coşul de gunoi“

Superiorul din IGSU a ţinut să facă referire şi la ceea ce-i aşteaptă pe pompieri de acum înainte, după un an complicat, un an care a urmat tragicei experienţe de la Colectiv. „Să dea Bunul Dumnezeu să vă menţineţi gradul de încredere al populaţiei la fel de ridicat şi după iulie 2017, să nu vă perceapă lumea ca pe cei care aplică amenzile“, a spus şeful de direcţie din cadrul IGSU, reamintind că iunie 2017 este termenul limită acordat celor care au obligaţia să obţină toate avizele şi autorizaţiiile PSI, după o generoasă perioadă de graţie. Acelaşi termen se aplică şi pentru autorizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de la nivelul localităţilor, iar acesta va fi un prag, a subliniat colonelul Mihai Guţă, fiind vorba de investiţii care trebuie realizate pentru dotarea acestor servicii. Ce se va câştiga, însă, prin profesionalizarea acestor servicii va fi un timp mai scurt de răspuns, un indicator vital, de altfel. „Una e să stingi un coş de gunoi într-o încăpere şi alta e să stingi încăperea în care e coşul de gunoi“, a exemplificat invitatul, anunţând de asemenea că ISU Dolj are în vedere redeschiderea la Amărăşti a unei secţii, în prezent patru localităţi din Dolj fiind protejate de salvatorii din Olt.

Salvatori în timpul serviciului, dar şi în afara lui

Momentul bilanţului a fost considerat potrivit şi pentru premierea a cinci pompieri care s-au remarcat în misiuni, aceştia fiind:





- plutonier adjutant Flavian Rău, din cadrul Detaşamentului Caracal, cel care, în a doua zi de Crăciun 2016, aflat în afara serviciului, a acţionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit în gospodăria unui cetăţean din Valea Soarelui, comuna Redea;

- plutonier major Marian Vioreanu şi plutonier major George Enache, din cadrul detaşamentului Slatina, pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe timpul misiunilor executate în perioada 6-13 ianuarie în judeţele Călăraşi şi Constanţa, fiind cei care s-au luptat cu nămeţii conducând utilajele dislocate în judeţele aflate sub cod roşu de viscol;

- plutonier major Cristian Pavel, şef gardă intervenţie stingere în cadrul Gărzii Vişina şi plutonier major Corneliu Gudac, din cadrul aceleiaşi subunităţi, pentru modul profesionist în care au acţionat la o misiune de salvare a unei femei căzute într-o fântână din comuna Vădastra, în data de 7 ianuarie 2017;

- Victor Anghel, plutonier adjutant şef în rezervă, până de curând comandant de echipaj în cadrul staţiei de pompieri Scorniceşti, în semn de mulţumire pentru întreaga activitate.

Pompierilor le-au fost alături colaboratorii de zi cu zi, reprezentanţi ai: Prefecturii Olt, prefectul Silviu Neacşu mulţumindu-le personal, în calitate de şef al Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru modul cum au acţionat în misiuni; Consiliului Judeţean; Unităţii de Primiri Urgenţe a SJU Slatina; Serviciului de Ambulanţă Olt; Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean etc.