Olteanul care vrea să-i înveţe pe spanioli căluşul: „Este o luptă interioară fantastică, nu cred că e român care să nu-şi dorească să se întoarcă“

Marius Florescu a părăsit în urmă cu 12 ani România, deşi avea o carieră de succes la cel mai bun ansamblu din ţară, la acea vreme, Ansamblul Profesionist „Plaiurile Oltului“. „A fost o hotărâre pe care am luat-o în familie. Am plecat mai întâi eu cu soţia, iar după nouă luni i-am adus şi pe cei doi băieţi. Am muncit, am muncit mult, iar acum suntem la casa noastră, financiar o ducem foarte bine. Ăsta este aspectul care-i ţine în principal pe români aici, dar cred că 90% dintre noi ne vom întoarce. Nu acum, dar ne vom întoarce“, îşi începe instructorul de dans povestea.





Soţii Florescu, alături de fiul cel mic, Flavius

Ca toţi românii, nu s-a ferit de muncă. A lucrat şi ca şofer, iar astăzi lucrează la o fabrică de chips-uri, alături de copiii săi, într-o localitate situată la aproximativ 15 km de Madrid. Şi-ar dori, însă, să se întoarcă în lumea artistică şi să-şi permită să-i dedice tot timpul. Până atunci, adună,unul câte unul, românii talentaţi ajunşi în Spania de peste tot din ţară.

Cum s-a născut „Plaiurile României“

„Românii nu s-au desprins niciodată de ţară. Majoritatea pe care îi cunosc se uită la canale româneşti, avem magazine româneşti, sunt în Madrid câteva depozite importante în care vin produsele din ţară şi de acolo se aprovizionează aceste magazine.

Este o luptă interioară permanentă. Cel mai greu e de Sărbători, când vezi la televizor fel de fel de reportaje, îţi aduci aminte, îţi închipui ce e acasă. Însă lucrurile evoluează şi aici. A fost primul an în care am mers la biserică, de Paşte, la noi, în Pinto, acum avem şi biserică românească aici“, povesteşte Marius Florescu.





Membrii ansamblului, la repetitii

Tot din dorinţa de a aduce România cu ei, românii plecaţi au înfiinţat asociaţii prin intermediul cărora desfăşoară activităţi culturale diverse. Marius Florescu a participat prima dată în 2006 la o astfel de manifestare culturală. Anii au trecut, iar alţi români care ştiau că în România a fost nu doar dansator profesionist în ansamblu, ci şi intructor de dans, i-au intermediat legătura cu o astfel de asociaţie, pentru a pune bazale unui ansamblu de dans folcloric. După o neplăcută experienţă a hotărât că trebuie să continue cu forţe proprii. Aşa a apărut, în acest an, Asociaţia „Plaiurile României“ - pentru care Marius Florescu îi datorează mult „unei muntence din Piteşti, Angela Petre, care mi-a făcut statutul, m-a ajutat mult“ - şi nevoia unei orchestre, a unui grup de dansatori cel puţin cu abilităţi, pentru că era greu de crezut că va găsi dansatori profesionişti. Astăzi sunt deja 14 dansatori şi un taraf pe care şi l-ar dori mulţi. Trei solişti – Ana Mitrică, din Caracal, Alexandru Săndulescu, din Vâlcea şi Emilia Elena Cotoarbă, din Vâlcea, li s-au alăturat de asemenea.





După spectacol

„Nu ştiu cum se face, dar s-au legat toate. Acum îl am alături de mine pe violonistul Florin Matei, fost coleg de la „Plaiurile Oltului“. L-am întâlnit pe Mircea Preda, un dirijor din Tulcea, şi ne-am înţeles foarte bine, ne doream acelaşi lucru. Am stabilit ca eu să mă ocup de dansatori, iar el pe partea de orchestră şi solişti. Ne sprijină mulţi, un om deosebit este Marin Traşcă, ziarist, prin intermediul dumnealui vom vorbi cu un redactor al ziarului românilor din Madrid, începem să ne facem cunoscuţi“, a povestit Florescu.

Atât de bine s-au legat lucrurile încât de Paşte a fost posibil primul spectacol de dans popular şi muzică autentică, iar la mijlocul lunii iunie ansamblul va fi lansat oficial, într-un spectacol în aer liber.

Costumele au fost comandate în ţară

„E greu să iei de pe stradă oameni obşnuiţi şi să-i pui să danseze, pentru că dansul distractiv nu este totuna cu dansul de scenă. Sunt oameni care în viaţa de zi cu zi au tot felul de profesii, lucrează şi pe şantier, femeile sunt menajere, sunt oameni care, în week-end, ar avea nevoie de odihnă. În schimb, pentru că iubesc dansul popular, vin la repetiţii. Am închiriat, cu fonduri proprii, o hală, am amenajat o sală de repetiţii, merge bine. Ambiţia mea este să fac un ansamblu reprezentativ pentru românii din Spania. Poate e mult spus să ne batem de la egal la egal cu marile ansambluri, dar la cum evoluează lucrurile, într-o zi poate chiar o vom face“, a mai spus Florescu.



Dansatorii săi au învăţat, în primă fază, o suită de dansuri olteneşti, ştiu parţial şi dansurile moldoveneşti, iar cu multe ore de repetiţii le vor învăţa şi pe cele din Ardeal. Primele costume, cele olteneşti, le-au comandat în România şi le-au fost livrate, în bună parte. Au nevoie, însă, de costume pentru toate zonele. „Mai e mult, foarte mult de lucru, suntem, cum am spus, la început. Şi publicitatea ne-o facem singuri, ne finanţăm singuri. Mă bucur, însă, că deja primim invitaţii de peste tot, lumea vrea să ne vadă“, a spus instructorul.

„Să-i învăţ pe copii dansul unic în lume, dansul reprezentativ al oltenilor, este visul meu cel mai mare“

Instructorul care s-a întors în cele din urmă la dans este „de pământ“ din comuna olteană Vâlcele, „patria căluşului“. A crescut aproape de căluşari, a învăţat căluşul în comuna natală şi l-a dansat de atâtea ori pe scenă. Până acum, din mai multe motive, celor din Spania n-a putut să le arate „dansul unic în lume, dansul reprezentativ al oltenilor“, dar speră să o facă în curând. A găsit în Spania alţi doi olteni, din Brâncoveni şi din Osica, alte două localităţi în care se joacă tradiţional căluşul, aşa că, deşi nu sunt şapte, pentru o ceată cât de cât, vor putea urca pe scenă. „Sper să ne strângem, sunt convins că vor mai veni şi alţii. Cel mai mult şi mai mult îmi doresc acum să-i învăţ şi pe copii căluşul, pe copiii românilor, dar nu numai. De altfel, niciodată nu am fost restrictivi, cursurile de dans sunt pentru oricine este interesat“, a concluzionat olteanul.

În prezent Marius Florescu predă dansul popular tinerilor prin intermediul asociaţiei Angelei Petre, iar din septembrie se vor face înscrieri şi pentru grupe de copii.

