Noi mărturii în cazul crimei de la Spitalul Slatina. Afacerea discretă pe care o desfăşurau ucigaşul şi victima sa. „I-am spus: «Poate că eşti tu prea gelos»“

Fiica cea mica a lui Gheorghe Ghenea, infirmierul care în urmă cu o săptămână, fiind în tura de noapte, şi-a ucis o colegă asistentă cu aproape 20 de lovituri de cuţit, după care şi-a pus capăt zilelor, nu-şi explică nici acum cele întâmplate.

Femeia în vârstă de 30 ani, care locuieşte în Italia, este posibil să fi fost ultima persoană cu care criminalul a vorbit la telefon. Vorbeau des, schimbau mesaje pe WhatsApp, iar în ziua în care s-a produs nenorocirea schimbul de mesaje a fost la fel ca de obicei.

„Mesajele au fost „normale, nimic care să mă facă să înţeleg că peste 4-5 ore avea să se întâmple o nenorocire. Ultimul mesaj, la ora 9.24 a Italiei, 10.24 ora României. Eu plecasem la piscină cu fata, pe la 5.00 şi noi ne contactam tot timpul pe WhatsApp. Şi mesaje normale - că ce drăguţă, ce frumoasă!“, a declarat Cristina, 30 ani, fiica cea mica a lui Gheorghe Ghenea. Bărbatul o rugase pe fată (care, în urma divorţului infirmierului de mama fiicelor sale, a crescut-o pe sora cea mică până la 6 ani) ca în acea zi să schimbe imaginea de profil pentru contul de WhatsApp cu o fotografie de pe net, cu intenţia de a-şi face partenera geloasă, dar nici măcar asta nu i-a dat fetei ceva de bănuit. Fata ştia de relaţia tatălui său cu Ramona, asistenta pe care bărbatul a ucis-o, şi ştia şi că traversau o perioadă dificilă în acea relaţie.

O firmă pe care o conducea, în acte, infirmierul

„Exista relaţia, fără doar şi poate. Eu n-am nici despre ea ce să spun de rău, am văzut-o de câteva ori, veneam în ţară rar, doar dacă aveam ceva de rezolvat. Dar îl suna insistent, de fiecare dată când ne vedeam în ţară îl suna insistent. Ne vedeam foarte puţin. Îl suna – «unde eşti, ce faci». Şi când coboram, el veneam cu ea, erau nedespărţiţi în timpul liber, asta nu numai eu pot s-o spun, toată lumea, că-i vedea împreună. El s-a ascuns de rude oarecum. Am depistat eu, acum vreo doi ani şi ceva de zile. Dar ei se cunoşteau de vreo 10 ani, relaţia lor era de vreo câţiva ani de zile, 4-5, chiar mai mult, erau mai mult decât prieteni. Şi într-o zi i-am spus: «Măi, nu mai îmi spune tu mie că eşti doar prieten! Te vezi cu cineva, te duci la el acasă, te sună, nu mai sunteţi doar amici».

El mi-a spus despre apăsarea asta a lui cam cu o lună şi ceva înainte. L-am întrebat - «Ce ai? Ai vreo problemă la serviciu, ai datorii, ce ai?» Şi într-un final am ajuns la Ramona, că asta mai rămăsese. «Ai vreo problemă cu Ramona?». «Păi, nu ştiu de unde să încep.» El era mai mult de 100% convins că ea e cu cineva şi nu ştia cine e. Eu i-am zis şi lui - «poate că eşti tu prea gelos». «Poate că sunt, dar de ce acum nu mă mai sună ca înainte, odată ce am terminat firma?» – pentru că aşa am descoperit şi eu că are firmă, nu ştiam. «Tu ai vreo implicare, eşti angajat?» Şi s-a dovedit că el era manager în acte (n.r. – o firmă de îngrijiri la domiciliu prin intermediul căreia asistenta presta, în baza contractului cu CJAS, servicii medicale la domiciliu)”, a declarat Cristina.

«Eu am făcut multe pentru ea, am ajuns la DNA»

Cu mai bine de o lună în urmă, a povestit Cristina, tatăl său a avut câteva zile în care a trecut prin stări diverse. Era când deprimat, când furios, avea bănuiala că partenera sa de viaţă îl înşeală, însă nu avea nicio certitudine. Într-una dintre discuţii, a povestit Cristina, Gheorghe Ghenea i-a spus fiicei sale:

„«Eu am făcut multe pentru ea, am ajuns la DNA». «Adică, în ce sens?» «Dac-o să apuc vreodată să-ţi mai povestesc, am să-ţi povestesc». «Păi, ce, ai de gând ceva?» «Nu, dar mă simt eu!» «Păi, ce ai, te simţi rău, eşti bolnav?» «Mă simt rău, mă înţeapă inima». Asta a fost legat de chestia asta, aşa mi-a zis. Asta cred că cu vreo lună înainte. A avut zilele alea de furie şi de supărare, după care îşi revenise, mergea la sală…

De fiecare dată când venea la mine, îl suna continuu. Unde eşti, ce faci? Am văzut-o când venea la mine, dar pe fugă, niciodată să vină, să stăm la o cafea, să stăm de vorbă. N-am insistat. Fata mea a fost la ea acasă cu tatăl meu, că avea un căţel, se jucau. Nu prevestea nimic asta.“, şi-a amintit Cristina.

După înmormântare, rudele bărbatului s-au interesat în detaliu despre situaţia acestuia şi aşa au aflat că îi fusese acceptat, cu doar o zi înainte de teribila crimă, un card de cumpărături cu o limită de 6.000 lei. Fiica infirmierului spune că nu ştia nimic de toate acestea şi mai ales că nu se justifică toate aceste împrumuturi.

„Văru-mi-o, a fost, a întrebat, şi am extrasul lui de cont. Ba, chiar, cu o zi înainte, îi mai acceptase banca un card de cumpărături de vreo 6.000 de lei, bani pe care nu-i pot justifica în niciun fel, pentru că el nu a dat un leu la nimeni. Or fi doi-trei ani de când l-a făcut, nu e demult. Destui bani pentru el, unul singur, nedând nimic la nimeni, niciodată. Firma nu s-a făcut singură. Eu eram ferm convinsă că el nu are datorii, l-am întrebat de nenumărate ori, dar degeaba. Acum, ca şi moştenitori, depinde ce-om moşteni, dac-om avea ce moşteni. Asta ar fi cireaşa de pe tort, adică nu iei nimic, nu ai nimic, dar te-alegi cu datorii, pe bune?!“, a fost reacţia fiicei, care nu ştie ce se va întâmpla cu acea datorie la bancă, dacă se va stinge în urma morţii tatălui său sau moştenitorii (ea şi sora ei) ar putea fi obligaţi să o achite.

„Violent cu mine n-a fost niciodată“

Cristina a vorbit şi dspre relaţia ei cu tatăl său şi spune că, deşi îşi iubeşte sora enorm, nu i-a înţeles mărturisirile (Gabriela Ghenea, fiica cea mare a bărbatului, a povestit că Gheorghe Ghenea a avut un trecut de bărbat violent, bătându-şi des soţia).

„Eu îl iubesc şi l-am iubit, că e taică-mi-o, am crescut cu el, violent cu mine n-a fost niciodată, şi nici cu ea, cred că recunoaşte şi ea, am crescut cu el de la 6 luni până la 6 ani. Era el mai violent aşa, prin fizic şi prin vorba lui, dar eu nu am văzut să bată pe cineva. Nici nu vreau să-l ridic pe el în slăvi, dar oricine m-a întrebat – ai văzut, ai… - să spun că am văzut, vă spun cu mâna pe inimă că nu. Dacă cineva îmi pune întrebarea – tu l-ai văzut pe el violent – îi spun că nu“, a mai spus Cristina.

Gheorghe Ghenea, infirmier în cadrul secţiei psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, şi-a ucis, în noaptea de 3 spre 4 martie, colega cu care avea o relaţie, cu mai multe lovituri de cuţit, după care s-a sinucis. Totul s-a petrecut în sala de tratamente a secţiei. Bărbatul a lăsat şi două bilete de adio, unul, pe care îl avea în uniforma de lucru, ajungând la anchetatori, celălalt fiind găsit de familie în garsoniera sa. Fiicele sale bănuiesc că mai există şi alte bilete şi că acestea ar fi fost, de fapt, un soi de jurnal al bărbatului în care vorbeşte dspre faptul că partenera sa de viaţă, asistenta pe care a ucis-o, avea o relaţie cu un alt bărbat. În bilete, Gheorghe Ghenea vorbeşte despre un ofiţer acoperit DNA, dar şi despre investigaţii care le-ar privi pe asistenta-şefă a secţie Psihiatrie şi pe medicul şef al acelaiaşi secţii, pe care ar fi trebuit să le ucidă. Procurorii care anchetează cazul de omor au declarat, însă, că aspectele semnalate nu au legătură cu cauza şi că nu vor fi investigate, aspect cu care rudele bărbatului nu s-au împăcat şi spun că vor face plângere penală.

