Cum arată ghiozdanul ideal pentru copii, care nu deformează coloana vertebrală. „Trebuie să se oprească la linia centrului de greutate al corpului uman“

De ani buni există discuţii aprinse cu privire la cantitatea de materiale didactice pe care elevii, de la vârste foarte mici, ajung să le poarte în spate zi de zi. Cei pe care încă îi însoţesc părinţii la şi de la şcoală sunt pe undeva scutiţi de pericolul deficienţelor posturale generate de purtarea ghiozdanului, dacă sarcina încă revine adulţilor. Ceilalţi însă ar trebui să ştie, şi ei, dar şi părinţii lor, la ce să fie atenţi atunci când cumpără, dar şi când poartă ghiozdanul.

„Este foarte importantă greutatea ghiozdanului, dar mult mai importantă este poziţia acestuia“, atrage atenţia kinetoterapeutul Alin Burileanu. Dacă nu ţinem seamă de aceste aspecte, pot să apară mai târziu cifoza (poziţia cocoşat) sau alte deficienţe posturale. Pot să apară de asemenea dureri în zona cervicală, dureri la nivelul umărului (când ghiozdanul este purtat pe un singur umăr) etc.

Cum arată, atunci, ghiozdanul ideal, ne-a dezvăluit terapeutul: „Ghiozdanul ideal trebuie să fie cât mai ridicat, o parte a lui finală trebuie să se oprească la linia feselor, pentru că acolo este centrul de greutate al corpului uman. Ca punct de reper, puţin mai jos de unde se leagă cureaua la pantaloni ar trebui să se termine“, spune terapeutul.





Nu doar dimensiunea ghiozdanului, la cele mai multe modele, ajustabilă, este importantă, ci şi cum acesta este compartimentat. „În interiorul lui ar trebui să aibă cât mai multe buzunare în care să depozităm fiecare lucru din ghiozdan. Cu cât are mai multe compartimente, cu atât proporţia forţelor în ghiozdan este mai diferită. Depozitarea tuturor materialelor într-un singur compartiment este un lucru rău, pentru că greutatea va determina un reflex de apărare din partea organismului, care nu trebuie să cadă pe spate, şi atunci se va antrena în faţă“, explică Alin Burileanu.

„Troler-ul este un lucru bun când vine vorba de greutate mare, un lucru rău când este vorba de postură“

Tocmai pentru că, de la an la an, numărul mare de manuale şi auxiliare a crescut, mulţi părinţi au luat decizia de a le achiziţiona celor mici trollere, astfel încât să nu poarte pe umeri o mare greutate. Cât de indicate sunt, însă, acestea pentru o poziţie corectă a corpului ne-a explicat de asemenea kinetoterapeutul. „Troler-ul este un lucru bun când vine vorba de greutate mare, un lucru rău când este vorba de postură. Toţi copiii când trag de troler se întorc către acesta şi atunci crează în permanenţă o rotaţie. Între ghiozdan şi troler eu aleg ghiozdanul, purtat pe ambele braţe“, a dat verdictul specialistul.

Probleme intervin şi atunci când fie purtăm ghiozdanul tip rucsac pe un singur umăr, fie alegem o geantă şi, la fel, o purtăm pe un singur umăr. Şapte din 10 copii dezvoltă, a dezvăluit specialistul, în timp o atitudine scoliotică din cauza acestui fapt, dar şi a poziţiei incorecte în bancă. Recomadarea ar fi ca în cazul unei genţi tip poştaş fie să o purtăm alternativ pe ambii umeri, fie să echilibrăm forţele trecând cureaua pe un umăr şi lăsând ca geanta să atârne pe partea opusă.

