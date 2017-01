Cum alegem crema de faţă iarna şi cât de bune sunt cremele-minune. Medic: „Pacienţii vin ulterior şi-mi spun simplu: «N-am înţeles nimic din ea!»“

Cremă cu extract de melci, care permite efecte uimitoare de lifting, creme care rezolvă problemele dermatologice, creme care te întineresc rapid sunt promisiuni pentru care scoatem din buzunar, uneori incredibil de uşor, sume considerabile. Reclama este sufletul comerţului, iar românii, nu neapărat doar cei cu dare de mână, chiar se lasă uşor păcăliţi, spun medicii, care din ce în ce mai des se confruntă cu nemulţumiri ale pacienţilor, care reclamă lipsa de efecte a cremelor-minune. „Din fericire nu reclamă efecte grave, însă cel mai des am întâlnit opinia de genul: «N-am înţeles nimic din crema asta!». Şi sunt creme pe care dau 200 de lei, să zicem, adică mai mult decât consultul şi o cremă din farmacie la un loc, fără să se gândească o clipă“, spune medicul dermatolog Cristina Tutunaru.

„Cremele care nu se găsesc în farmacii nu au niciun fel de studii în spate“

Cum ar trebui, de fapt, să ne alegem crema de faţă de sfătuieşte tot medicul. „O consultaţie la dermatolog ar fi conduita cea mai potrivită. Sau măcar să cerem opinia farmacistului, pentru că acele creme care nu se găsesc în farmacii nu au niciun fel de studii în spate. Din păcate, cei mai mulţi le folosesc ţinând cont de părerea vecinului, a prietenei, de ce au auzit la televizor, iar specialistul este ultimul pe listă. De fapt, la noi nu ajung decât dacă se confruntă cu o problemă: o dermatită seboreică, acnee, cuperoză. Nu vin niciodată pentru senzaţia de piele uscată, în sectorul de stat cu atât mai puţin“, spune medicul.

Dacă avem deja o cremă care „ne merge bine“, putem continua să o folosim pe termen lung, spune dermatologul, doar că, pe timp de iarnă, ar trebui să căutăm varianta „rich“ din aceeaşi gamă. „Prin expunerea la frig este afectată bariera epidermică, iar tenul necesită o cremă foarte grasă iarna, cu o singură excepţie -dacă avem tenul gras, caz în care vom folosi varianta normală. Dacă vara folosim formula „light“, iarna o vom folosi pe cea „rich““, ne sfătuieşte specialistul. Şi fotoprotecţia trebuie avută în vedere, pentru cei cu fototipul 3 fiind de ajuns o cremă cu factor de protecţie 15, în timp ce persoanele cu tenul foarte deschis au nevoie, chiar şi iarna, de o cremă cu factor de protecţie 30, razele soarelui acţionând şi în sezonul rece şi având acelaşi efect de îmbătrânire asupra tenului.

Efectele unei creme nepotrivite

Ce facem, însă, dacă am ales nepotrivit crema. În primul rând, vom vedea, cel mai probabil imediat, efectele. În cazurile grave apar eritemul, inflamaţia şi chiar tumefierea fetei, care pot să dureze între 7-10 zile, aceste simptome agravându-se la expunerea la soare. Acesta este motivul pentru care şi vor aştepta efecte timp de câteva ore. „În farmacii există eşantioane, uneori le oferim şi noi în urma consultaţiei, acelor puţini pacienţi care vin pentru acest lucru. Acesta este motivul pentru care crema de faţă nu constituie un cadou potrivit decât în măsura în care cunoaştem foarte bine persoana şi ştim cu certitudine ce produse foloseşte. Altfel, da, o cremă din farmacie are un cost destul de mare, nu prea găsim creme sub 100 de lei, aşa că este un cadou binevenit“, spune medicul Cristina Tutunaru.

Cei care nu au, însă, nevoie de cremă sunt copiii, medicul menţionând că în cazul lor nevoia aplicării unei creme potrivite apare de-abia la pubertate, când se manifestă efectele schimbărilor hormonale.

„Concluzia ar fi că în cazul oricărei creme efectele nu apar imediat, trebuie să avem răbdare câteva săptămâni – o lună până a vedea modificări, prin urmare dacă ni se promit efecte peste noapte este cazul să fim circumspecţi. Nici lifting-ul, nici măcar cel chirurgical, nu produce efecte imediat, din cauza echimozei şi inflamaţiei“, mai spune medicul, care menţionează că iarna este, în schimb, sezonul sesiunilor de injectare de botox şi acid hialuronic, aşa-numitele tehnici „vampir“.

