Copii care s-au îmbolnăvit de rujeolă în spital. Director medical: „Boala este contagioasă şi înainte să apară erupţia, când mimează o viroză pur şi simplu“

O explozie de cazuri de rujeolă s-a înregistrat în ultimele zile în judeţul Olt, apărând un focar de rujeolă într-o comunitate de romi din Slatina, dar şi cazuri care au intrat, chiar în spital, în contact cu bolnavii şi acum sunt internaţi în secţia de Boli Infecţioase.

Directorul medical al Spitalului judeţean de Urgenţă Slatina, medicul Cătălin Pătru, a declarat că doar în ultimele trei zile au apărut, în secţia de Boli Infecţioase a spitalului, 16 cazuri noi. O parte sunt copii aflaţi sub vârsta de imunizare (între 9 luni -12 luni se administrează prima doză), care au intrat în contact cu pacienţi bolnavi de rujeolă neimunizaţi sau aflaţi, şi aceştia, sub vârsta de imunizare.

„Avem cazuri noi venite, avem 16 cazuri de pe week-end până acum. Unii sunt şi sub vârsta de vaccinare, asta e cea mai mare problemă, că nevaccinaţii stau pe lângă cei care nu pot fi vaccinaţi şi ajungem la situaţia asta, că de aici pleacă toată problema cu vaccinul, e vorba în primul rând de a nu-i afecta pe alţii, nu de a nu face boala.

Sunt din tot judeţul, nu sunt doar din Slatina.





Directorul medical al SJU Slatina, medicul Cătălin Pătru FOTO: Alina Mitran

Sunt cazuri care au venit în contact inclusiv în spital, la Pediatrie, inclusiv la Internări, erau copii internaţi cu anumite viroze şi au fost contacţi la Pediatrie cu copii care erau înainte de faza erupţiei, pentru că aşa se manifestă. Din păcate asta e cea mai mare problemă, este contagioasă şi înainte să apară erupţia, când mimează o viroză pur şi simplu – ochii injectaţi, strănut, aceasta este simptomatologia de debut, după care apare exantemul specific şi atunci discuţia se pune pentru izolare“, a spus medicul Cătălin Pătru.

„Nu poţi să-i trimiţi acasă, mai ales când familia nu are posibilitatea să-i acorde îngrijirea de care are nevoie“

Riscul cel mai mare în privinţa pacienţilor de vârstă foarte mică, fiind o boală febrilă, este deshidratarea, explică medicul, sau neîngrijirea corespunzătoare la domiciliu, motiv pentru care sunt trataţi în spital şi externaţi doar când starea lor permite acest lucru.

„Toate mecesită spitalizare, din mai multe motive – sunt copii mici, sunt sugărei, unii sub 6 luni, şi nu poţi să-i trimiţi acasă mai ales când familia nu are posibilitatea să-i acorde îngrijirea de care are nevoie, discutăm de un climat, de tratament făcut la timp, de hidratare, ceea ce nu te poţi baza întotdeauna că se întâmplă acasă. (...) Teoretic, până la 6 luni ar trebui să fie protejaţi de anticorpii de la mamă, dar în condiţiile în care nici mama nu a fost imunizată, nu are ce protecţie să le ofere, şi aşa fac şi copiii, cum la noi asta s-a-ntâmplat. De-asta apar şi la vârstele mici. La un sugar, o deshidratare poate totdeauna să evolueze, dacă nu e corectată la timp... Nu sunt cazuri de externat, trebuie monitorizate până starea lor permite externarea“, a explicat dr. Pătru.

De la începutul anului 2018, în judeţ au fost confirmate cu laboratorul 31 cazuri de rujeolă, 15 dintre acestea apărând într-o comunitate de romi din Slatina, unde s-a instituit şi focar. Opt din cele 15 cazuri din focar au fost confirmate de laboratorul cantacuzino, alte şapte fiind diagnosticate pe criterii clinice. De la debutul epidemiei, în octombrie 2016, în Olt s-au înregistrat 202 cazuri: 2016 - 38 cazuri, 2017 - 133 cazuri, 2018 - 31 cazuri.