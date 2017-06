Campioni la robotică, o performanţă extraordinară făcută doar din pasiune. Povestea celor şase copii deosebiţi din Slatina

Robert Vădăstreanu, Gabriel Constantinescu şi Vlad Coneschi, trei elevi de la Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ din Slatina, descopereau în urmă cu doi ani, absolut întâmplător, robotica.



Olimpici la matematică, informatică şi română băieţii au aflat, întâlnindu-se cu alţi colegi din ţară, de competiţiile de robotică, cele care le pun la încercare imaginaţia şi cunoştinţele acumulate şi, în doar câteva săptămâni, urmărind lecţii pe internet, urcau în 2015 pe podium, pe locul II la „WORLD ROBOT OLYMPIAD“, faza naţională. În anul următor, concurând alături de echipe puternic susţinute de sponsori, au reuşi să câştige locul I şi să reprezinte România la faza internaţională a competiţiei, în India, unde au ajuns în sferturile de finală. Anul acesta la olimpiadă echipa formtă din Robert Vădăstreanu, Gabriel Constantinescu şi Vlad Coneschi au luat, din nou, locul II.

Din urmă vin alţi trei copii deosebiţi, elevi ai aceleiaşi şcoli, care au început în joacă să construiască şi să programeze roboţi din piese lego. Radu Marincea, Adrei Vlad şi Ştefan Tudosie s-au întors, după prima participare la olimpiadă, cu locul II la categoria lor de vârstă (standard I).

„Ne doream foarte mult locul I“

„Veteranii“ Robert, Gabriel şi Vlad sunt un pic trişti. Şi-ar fi dorit, e de înţeles, locul I, care îi trimitea în competiţia internaţională, doar că n-a mers totul aşa cum au prevăzut. „Şi anul acesta proba a fost dificilă, ca în toţi anii. Ne-am pregătit cam două luni“, spune Robert Vădăstreanu, proaspăt absolvent de gimnaziu. Stă cu ochii pe ceas, timpul e măsurat, are pregătire pentru capacitate. Gabriel Constantinescu, şi el în aceeaşi situaţie, cu gândul la admiterea la liceu, îşi face planuri pentru anul viitor. „Am încercat, dar n-a fost să fie. De anul viitor concurăm la standard III, pentru liceu, o să fie şi mai greu. Robotul nostru trebuia să citească nişte cuburi, să ridice nişte panouri solare şi nişte copaci şi să-i pună în anumite compartimente. Au fost acolo nişte detalii care ne-au încurcat“, povesteşte Gabriel despre concurs.





Gabriel Constantinescu (stânga), Robert Vădăstreanu, Vlad Coneschi - echipa ROBCON 77, înfiinţată cu doi ani în urmă

Ceva mai dispus să intre în detalii este Vlad Coneschi, prietenul lor cu un an mai mic. Teoretic, dacă va găsi coechipieri, el mai poate concura un an la standard II, până când termină gimnaziul.





Vlad Coneschi (stânga) mai poate concura şi anul viitor la standard II

„Am muncit foarte mult şi chiar ne doream foarte mult locul I, dar, din păcate, am avut nişte incidente. Planşa a fost un pic diferită faţă de cea pe care am lucrat noi, cuburile au fost mate, iar noi le-am avut lucioase, şi am avut din aceste motive mici probleme. Am stat până la 3.00 dimineaţa să încercăm să reglăm robotul şi până la urmă am avut punctaj bun. Desigur că ne doream mai mult şi cel mai mult ne pare rău de munca depusă“, spune Vlad.

Robert Vădăstreanu, olimpic la matematică şi informatică şi viitor licean

Este, însă, o competiţie în care detaliile contează enorm. Tema este cunoscută cu câteva săptămâni înainte, iar echipele pregătesc robotul pentru misiunea indicată. În concurs, totul începe de la zero, în condiţiile de la faţa locului. Inclusiv modul cum cade lumina pe planşa de lucru influenţează rezultatul, explica, anul trecut, tatăl lui Vlad Coneschi după ce slătinenii au urcat pe cel mai înalt loc la categoria lor de vârstă. Părinţii sunt, de altfel, cei mai înfocaţi susţinători ai echipei, în vreme ce emoţiile din concurs sunt împărţite cu profesorul, Doru Popescu Anastasiu, cel care-i pregăteşte pe elevi în afara şcolii, deoarece robotica nu este o materie din programa şcolară.

„Nu ne aşteptam la rezultat“

„Juniorii“ Radu Marincea, Ştefan Tudosie şi Andrei Vlad au fost anul acesta pentru prima dată la un concurs de acest gen. Andrei Vlad e cel mai mic membru al echipei, a terminat clasa a IV-a, iar Radu Marincea şi Ştefan Tudosie, clasa a V-a. Ei au concurat la standard I, categoria lor de vârstă, şi spun că rezultatul a fost o surpriză. „Am avut cel mai simplu robot, nu ne aşteptam să luăm un punctaj aşa mare“, explică Ştefan. Şi „cel mai simplu robot“ este scos dintr-o pungă şi aşezat pe masă, pentru o demonstraţie. Au avut mai mute variante de lucru, sunt pregătiţi. Ne arată „testul demo“, iar roboţelul, care chiar arată ca o jucărie din piese lego, începe să se mişte.

Deşi nu-i aşteaptă vreun mare examen, şi cei mici au avut un an extrem de încărcat cu multe materii şi teze la şcoală. Şi-au permis să lucreze la robot de două ori pe săptămână, câte cinci ore, întâlnindu-se acasă la câte unul din membrii echipei. „Robotica este, însă, pasiunea noastră şi domeniul care ne face să privim cu alţi ochi informatica. Este extraordinar că poţi să-ţi exprimi imaginaţia“, spun băieţii, punându-se de acord, atât „Veteranii, cât şi „Juniorii“.





Ştefan Tudosie (stânga), Radu Marincea, Andrei Vlad - echipa ROBO-TECH 56

Deşi au aceleaşi preocupări cele două grupe de elevi nu prea s-au întâlnit să stea de vorbă şi se folosesc de acest moment pentru a mai schimba din experienţele lor. Cei mici îi întreabă pe cei mari cam câte seturi lego au, dacă au şi piese pe care le-au achiziţionat separat şi sunt impresionaţi de răspunsuri. Îşi doresc, cu toţii, un club în care să se poată întâlni pasionaţii de lego din oraş. Ar fi, de altfel, singura şansă pentru copiii care nu au norocul lor să fie susţinuţi de părinţi, pentru că robotica nu e o pasiune ieftină, iar pentru a face performanţă costurile sunt ridicate.



Am muncit foarte mult şi chiar ne doream foarte mult locul I, dar, din păcate, am avut nişte incidente. Planşa a fost un pic diferită faţă de cea pe care am lucrat noi, cuburile au fost mate, iar noi le-am avut lucioase, şi am avut din aceste motive mici probleme.

Vlad Coneschi, elev la Şcoala gimnazială „Eugen Ionescu“

Se încearcă înfiinţarea unui club de robotică

La „WORLD ROBOT OLYMPIAD“ au participat, în acest an, cinci echipaje din Slatina, toate coordonate de profesorul Doru Popescu Anastasiu, cele mai bune rezultate, respectiv locul II la categoriile Standard I şi Standard II, fiind cele înregistrate de elevii de la Şcoala „Eugen Ionescu“. Robotica este, însă, o pasiune pe care o împărtăşesc din ce în ce mai mulţi copii, unii dintre ei provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse, care nu şi-ar permite costul participării la concursuri şi nici să cumpere seturile lego speciale folosite pentru a construi roboţi. Din acest motiv, o altă încercare, a unui părinte, vizează înfiinţarea unui club de robotică la nivelul oraşului, care să fie susţinut de municipalitate, prin fonduri nerambursabile acordate pentru proiect. Kalman Szocs, iniţiatorul proiectului, consideră că acest club ar putea funcţiona în cadrul Bibliotecii Judeţene, beneficiind de colaborarea profesorilor pasionaţi de domeniu.





„Robotul nostru a fost cel mai simplu“, au constatat „Juniorii“, care au reuşit cu acest robot să urce pe locul II naţional

Performeri şi la alte discipline

Pentru toţi participanţii la olimpiada de robotică a fost un an greu, dar frumos, cu rezultate remarcabile şi la alte discipline. Robert Vădăstreanu a încheiat clasa a VIII-a cu două rezultate de excepţie – medalie de argint şi menţiune din partea Ministerului Educaţiei la Olimpiada Naţională de Informatică şi medalie de bronz la Olimpiada Naţională de Matematică. Vlad Coneschi s-a întors de la faza naţională a Olimpiadei de Matematică cu medalie de bronz şi calificarea în lotul naţional lărgit, Gabriel Constantinescu a performat la limba română, Ştefan Tudosie s-a calificat la faza naţională a olimpiadei de informatică etc. Mezinul Andrei Vlad a câştigat toate concursurile de matematică şi cele inter-disciplinare la care a participat, iar Radu Marincea s-a remarcat de asemenea la mai multe concursuri, astfel că băieţii au adunat zeci de diplome, medalii şi trofee. Cu toţii spun că vor continua, cu siguranţă, să construiască roboţi.

CITIŢI ŞI: Elevii de gimnaziu care au învăţat de pe Internet să construiască roboţi, în sferturile de finală la competiţia mondială din India

Un elev de aur al României, răsplătit cu monede de 50 de bani. Olimpic: „Noi ne putem realiza oriunde, România nu ştiu dacă are aceeaşi şansă!“

Şcoala din Olt care trimite 20 de elevi la „naţionale“: „Aceşti copii au lumină, deschidere, pasiune“

Supertalentatul din Olt. Elevul cu 33 de medalii la română, matematică şi dans: „Aş vrea să devin astrofizician“