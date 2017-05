VIDEO Metodă nouă de a face bani din accidente: „Dacă nu-mi dai 300 de lei, nu-ţi semnez amiabila“

Tânărul şofer îşi recunoaşte vina pentru producerea tamponării în urma căruia un taximetru a fost avariat. „Era dimineaţa devreme, eram cam somnoros, nu am văzut taximetrul şi nu am oprit la Stop. Am încercat să evit, dar nu am mai putut mult, ne-am atins. Mi-am recunoscut vina, dar şoferul mi-a spus să trec a doua zi pe la sediul firmei pentru a întocmi actele necesare înţelegerii amiabile. Când am ajuns acolo, însă, surpriză, mă aştepta şi patronul“, descrie accident şoferul care nu a acordat prioritate. Şoferul a cerut ca identitatea să îi fie protejată.

I-a ţinut cartea de identitate garanţie

Potrivit şoferului vinovat, accidentul a avut loc în urmă cu aproximativ trei luni. „A încercat să scoată bani de la mine. Bănuiesc că nu e normal, din moment ce oricum şi-a reparat maşina pe asigurarea mea. M-am adresat poliţiei, dar până acum nu am văzut nicio altă urmare a plângerii penale depusă de mine“, mai aminteşte şoferul. El mai arată că la întâlnirea de la sediul firmei, nu avea bani pentru a-i plăti cei 300 de lei solicitaţi, drept pentru care a lăsat cartea de identitate.

Potrivit şoferului vinovat, în urma tamponării maşina folosită pentru taximetrie a avut nevoie de schimbarea unei aripi, a barei din faţă şi a unui far. „Bine, şi-a mai trecut ceva în plus pe acolo, e treaba lui, el ştie“, mai arată tânărul sibian.

Din înregistrările audio realizate cu, potrivit şoferului, proprietarul firmei de taximetrie, acesta din urmă ar încerca să îl convingă să plătească o anumită sumă drept despăgubire pentru perioada în care maşina de taxi va sta în service şi, prin urmare, nu va produce profit. În caz contrar, mai rezultă din respectivele înregistrări, proprietarul maşinii de taximetrie se va adresa Poliţiei, pentru a elibera un proces-verbal care să fie folosit pentru asigurarea de tip Casco, asigurare care ar include şi despăgubiri pentru perioada cât taximetrul staţionează pentru reparaţii. În cele din urmă, şoferul arată că a fost de acord să plătească 300 de lei pentru trei zile de staţionare a maşinii în service.

Proprietarul firmei de taximetrie neagă acuzaţiile

Proprietarul firmei de taximetrie în discuţie, Doru Săbădaşu, a declarat pentru „Adevărul“ că nu este nimic adevărat în istoria şoferului amintit. Despre imaginile video a apreciat că ar putea fi trucate, iar vocea din înregistrare să . „Eu nu fac aşa ceva. Poate şoferul de taxi să facă aşa ceva, să spună că «tu m-ai lovit pe mine, eu ce fac acum, stau două săptămâni până îmi repară maşina, eu ce mănânc?». Dar eu nu am treabă cu ei. Chiar credeţi că e aşa important pentru mine să stau pentru 200 sau 300 de lei? Eu am 150 de angajaţi şi toată ziua stau să îi coordonez ca să meargă treaba, nu după o chestiune din asta de 200 – 300 de lei. Să se ducă la organele competente, iar dacă am încălcat eu cu ceva legislaţia să plătesc, căci aşa este normal“, a declarat Doru Săbădaşu.

El a declarat că potrivit statisticii lui, în ultimele trei luni taximetrele companiei pe care o deţine au fost implicate în 33 de evenimente rutiere, din care numai într-unul singur şoferul de taxi a fost cel vinovat. „Acum, eu nu ţin minte toate detaliile legate de fiecare accident. Dar, cel care a reclamat, dacă este bărbat să spună data, care a fost accidentul şi atunci poate îmi amintesc“, a mai spus Săbădaşu.

Referitor la imaginile în care apare ca primind bani, el a apreciat că, dacă nu sunt trucate, ar putea ilustra o altă situaţie. „Sunt oameni care lovesc maşinile, vin la noi în curte şi cer să facem amiabilă, dar să trecem şi maşina lor la reparat. Şi poate mi-a dat banii aceia, 200 sau 300 de lei, poate pentru aşa ceva mi-a dat banii“, mai declară Săbădaşu.

Subiect de discuţie: lipsa folosinţei bunului

Proprietarul firmei de taximetrie a arătat, mai apoi, că în definitiv o despăgubire oricum ar trebui acordată şoferilor de taxi ale căror maşini sunt lovite şi necesită reparaţii în service. „Dar, lui ce i se pare, că e dare de mită pentru faptul că a ţinut un şofer pe dreapta două săptămâni şi a rămas cu carnetul în buzunar? Să vă mai spun ceva: dacă eu dumneavoastră vă stric obiectul muncii, trec pe stradă, mă împiedic şi, fără rea intenţie, dar din vina mea, vă trântesc microfonul ori dacă la dentist dau cu piciorul şi stric aparatura că mă sperii, omul acela nu mai poate lucra două sau trei săptămâni, nu? Şi atunci nu e normal, ca în perioada în care nu lucrează, să apeleze la ceea ce e scris în legislaţie şi anume lipsa folosinţei bunului? Eu ştiu că există aşa ceva în lege“, a mai declarat proprietarul firmei de taximetrie.

„Asiguratorul căruia îi va fi cerut o sumă de bani pentru lipsa folosinţei bunului îşi va declina competenţa. Prin urmare, cel păgubit va trebui să îl dea în judecată pe cel vinovat de producerea accidentului, care, la rândul lui, va trebui să cheme în proces asiguratorul“, broker de asigurări

Legislaţia în materie de asigurări este extrem de dificil de utilizat de un şofer implicat ca parte nevinovată într-un accident şi care ar încerca să obţină şi despăgubiri pentru perioada în care nu poate utiliza maşina avariată, arată un broker de asigurări pentru „Adevărul“. „Pentru a recupera pierderile generate pe perioada cât maşina a fost indisponibilă trebuia deschis un proces separat. Legislaţia veche, valabilă până ieri, nu prevedea şi despăgubiri suplimentare pentru astfel de situaţii. Dar, e adevărat, în legislaţia europeană există anumite situaţii în are pot fi acordate despăgubiri pentru lipsa folosinţei bunului“, arată brokerul de asigurări. El mai precizează că, de cele mai multe ori, societăţile de asigurări cărora li se solicită şi astfel de despăgubiri reacţionează „negativ“ în sensul că tergiversează rezolvarea dosarului de daune pentru repararea maşinii al cărei şofer cere astfel de compensaţii. „Asiguratorul căruia îi va fi cerut o sumă de bani pentru lipsa folosinţei bunului îşi va declina competenţa. Prin urmare, cel păgubit va trebui să îl dea în judecată pe cel vinovat de producerea accidentului, care, la rândul lui, va trebui să cheme în proces asiguratorul. Moment în care asiguratorul blochează, de obicei, soluţionarea dosarului deschis pentru repararea maşinilor“, explică brokerul de asigurări.

Stenograma înregistrărilor audio

Presupusa voce a patronului Pronto: Eu cu asta, chiar dacă nu ai voie să circuli fără far, dar poţi să circuli o lună cu ceea ce facem noi, o amiabilă.

Şoferul vinovat: Da, da, înţeleg…

Presupusa voce a patronului Pronto: Însă, City dacă mă programează peste două luni, eu luna aceea voi sta. Şi atunci trebuie să ne înţelegem cumva, să vedem dacă ne puteţi ajuta, să vă gândiţi şi dumneavoastră la o sumă, să îmi daţi o sumă, nu mare, dar cât de cât să poată să stea maşina şi să stea şi el acasă. Câteva zile. Dar, cred că vorbim în avans. Haideţi să vedem când ne-ar programa City şi apoi vedem. Pentru că dumneavoastră bănuiesc că aveţi nevoie de permis şi dacă mergem la Poliţie mie mi-e simplu. Eu, la Poliţie, am procesul-verbal de la ei şi cu acela mă duc şi o fac direct pe Casco-ul meu.

Şoferul vinovat: Da.

Presupusa voce a patronului Pronto: Dar la proces-verbal vă ia permisul şi vă dă amendă vreo şapte milioane de lei.

Şoferul vinovat: Aşa… dumneavoastră vreţi, cum ar veni, vreţi să vă dau nişte bani şi să nu mai mergem la poliţie, nu?

Presupusa voce a patronului Pronto: Păi, da, şi facem amiabilă. Şi facem amiabilă. Dar trebuie să mergem sus, să sun la City acum, luaţi-vă toate documentele dumneavoastră şi ale lui, mergem sus la mine, în birou, sunăm şi cu dumneavoastră în direct să vedem când ne programează. Că dacă îmi zice o lună şi două zile, e vorba de alea două zile pe care trebuie să mi le suportaţi dumneavoastră. Că eu nu câştig nimic, să ştiţi.

Şoferul vinovat: Da.

Presupusa voce a patronului Pronto: Eu dacă facem proces verbal mă duc direct la asigurare şi nu mai am nevoie de dumneavoastră. Dar aşa trebuie să mergeţi şi dumneavoastră, să daţi o declaraţie că nu reparaţi maşina până atunci… Mie nu îmi trebuie nimic. Dă-i la acesta ceva că stă… Pentru că acceptă amiabila, căci nouă nu ne despăgubeşte nimeni staţionarea. Eu cu proces-verbal, mie îmi despăgubeşte staţionarea pe Casco. Dar, fără proces verbal, io nu pot să fac pe Casco.

Şoferul vinovat: Aşa.

Presupusa voce a patronului Pronto: Şi dacă facem pe Casco, cu proces verbal, tu rămâi fără permis. Crezi că e bine să rămâi fără permis şi să plăteşti amendă vreo şase milioane sau să îi dai lui acesta trei zile de staţionare şi să accepte asta.

Şoferul vinovat: Păi, şi ce să îi dau eu pentru trei zile, cât trebuie?

Presupusa voce a patronului Pronto: Un milion pe zi, că îs pierderi.

Şoferul vinovat: Şi îi vrea azi pe loc, acum-acum pe loc? Că nu am ce să îi dau. Dau datele din buletin, acum nu e vorba de aia, e vorba că am copilul şi nevastă-mea vine în trei acasă, îţi spun cinstit, şi de aia am venit şi cu copilul. Îi dau, dacă e trei zile de reparaţie, îi dau…

Presupusa voce a patronului Pronto: Dar recunoşti că eu o fac, dar nu am cum să o vopsesc mai repede.

Şoferul vinovat: Te cred.

Presupusa voce a patronului Pronto: Ai înţeles? Eu nu câştig nimic. Ascultă-mă cu atenţie. Eu, dacă nu era asigurarea mea, io mă duc la Poliţie, fac proces verbal în cinci minute. Mă duc la asigurarea mea îmi plăteşte şi staţionarea şi tot şi eu (neinteligibil)… Eu nu am cum să îi plătesc cartea de muncă, că sunt cu carte de muncă aici, deci s-a terminat cu taximetria aia de pe vremuri în care stăteam la colţul străzii şi îmi dădea 50 de lei şi îi băgam în buzunar.

Şoferul vinovat: Eu chiar acum, acum nu pot să îi dau… chiar nu am.

Presupusa voce a patronului Pronto: Te-am înţeles, ţi-am explicat situaţia, care e treaba. Îi laşi buletinul acolo, nu îţi trebuie ţie ceva şi spui, domne’, uite, în trei vin cu banii sau cum crezi tu. Zic că e bine aşa. Că tu eşti acum contrariat, cum să plătesc când eu am asigurare?

Şoferul vinovat: Păi, da.

Presupusa voce a patronului Pronto: Şi eu de ce să pierd pentru tine? Nu ştiu dacă m-ai înţeles

Şoferul vinovat: Da, da, am înţeles ideea. Îi las buletinul şi…

Presupusa voce a patronului Pronto: Eu de ce să pierd pentru tine ca să îţi salvez ţie permisul în alea două luni de zile şi să nu dai alea şapte milioane, nu mai bine dai trei? Că amenda e şapte milioane, pe loc?

Şoferul vinovat: Da, da, aveţi dreptate. Aşa facem.