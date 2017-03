Răzmeriţa primarilor PSD din Sibiu, care-şi acuză liderii organizaţiei de matrapazlâcuri: „Chiar nu vedeţi ce vrea poporul? Nu vă mai ajunge?“

Revolta primarilor PSD din judeţul Sibiu a dus la dizolvarea Biroului permanent judeţean şi reorganizarea acestuia, la finele săptămânii trecute.



Chiar dacă din noua structură a biroului permanent fac parte de acum şi primarii, dar şi consilierii judeţeni şi parlamentarii PSD, revolta este departe de a se fi potolit. „Da, sunt unul dintre primarii care cer reformă. Neplăcerile tuturor primarilor pornesc de la manipulările, negocierile şi numirile care se fac pe sub masă. Noi dorim să fim cât mai multă democraţie şi transparenţă“, rezumă Mihail Lienerth, primarul PSD al comunei Vurpăr.





Nemulţumirile primarilor au început să iasă la suprafaţă după ce, ajunşi la putere, social-democraţii sibieni cu state vechi în partid au început să împartă şi să negocieze funcţii din posturi publice. Primarii nemulţumiţi reclamă că s-au împărţit pe la spate funcţiile de prefect, subprefect şi de directori de servicii deconcentrate.

Şi-au pus nădejdea în Dragnea

Dizolvarea conducerii organizaţiei judeţene a PSD vine după ce, acum câteva zile, o delegaţie de zece primari social-democraţi a mers în audienţă la preşedintele partidului. „Ne-am deplasat la Bucureşti, la domnul Liviu Dragnea, căruia i-am transmis neplăcerile din întreg judeţul. Dragnea şi-a dat seama că există o serie de minciuni între ceea ce se întâmplă în teritoriu şi conducerea partidului”, aminteşte Mihail Lienerth, cel care de mai bine de 20 de ani este ales în funcţia de primar al comunei Vurpăr.





Primarii s-au dus în faţa lui Dragnea cu două nume pe care le vor, deocamdată, eliminate de la conducerea partidului în teritoriu: deputatul Ovidiu Sitterli, cel care e preşedintele interimar al organizaţiei judeţene, şi fostul deputat Gheorghe Suditu, cel care conduce organizaţia municipală de mai bine de 20 de ani. „Mie nu îmi place să vorbesc de rău pe nimeni, dar domnul Sitterli a fost chemat şi i s-a spus clar să îşi dea demisia şi să nu mai fie preşedinte interimar. Aşteptăm schimbarea. Este un lucru bun că PSD Sibiu se va reforma, va intra pe un făgaş normal, în care vom şti cum va fi numit un prefect, un director şi nu se vor mai face lucruri pe sub masă“, adaugă Mihail Lienerth.

„Au luat fabrici, uzine, vii şi aşa mai departe. «Opriţi-vă, nu vă mai ajunge?», aşa le-am spus. Noi nu vrem altceva decât o politică demnă şi corectă, să promovăm oameni capabili căci ajungem să nu mai putem face nimic “, Cristin Magheru, primar PSD

Istoria răzmeriţei: au aflat din ziar cine le va fi prefect

Unul din cei mai vocali membri PSD din judeţul Sibiu este Cristin Magheru, ales primar al comunei Cârţa din 2000. El dezvăluie că nemulţumirile primarilor PSD din judeţul Sibiu au primit o formă scrisă în urmă cu o lună, când mai bine de 20 din cei 26 de primari social-democraţi din judeţ s-au reunit singuri, fără liderii „de la judeţ“. „Am discutat că pe noi nu ne interesează funcţii, dar vrem ca în acest partid să fie transparenţă. Adică să fim consultaţi şi pentru decizii, nu să fim numai chemaţi să ajutăm la alegeri“, aminteşte Cristin Magheru.

Respectivele cerinţe au fost transmise şi conducerii judeţene de partid, care i-a convocat mai apoi pe primari la o şedinţă în care li s-a promis că vor fi consultaţi pe deciziile importante. „Două zile mai târziu, citesc ziarul şi văd că prefect este Radu (Lucian Radu, inspector în cadrul ITM Sibiu – n.r.). Nu am nimic cu acest om, dar modul în care au acţionat, pe sub masă, nu este normal. Mai apoi, aflu că Suditu merge să împartă posturi pe la deconcentrate şi aşa mai departe”, continuă Cristin Magheru.





Referitor la Gheorghe Suditu, primarul din Cârţa a amintit şi discursul rostit de el în cadrul şedinţei de partid care a avut menirea de a-i linişti. „Până acum a stat ascuns, iar acum, că PSD e la putere, a apărut să facă spectacol şi să aranjeze cărţile pentru cine pe ce posturi ajunge. Noi ne dorim cu toţii un alt fel de politică. Am avut, într-adevăr, ieşiri dure. Pentru că eu nu mai pot fi în acelaşi partid cu astfel de oameni”, arată Magheru.

Ce vor oamenii?

Cristin Magheru ameninţă că va părăsi partidul dacă acesta nu îşi schimbă modul de funcţionare. „Nu trebuie să existe oameni care nu văd altceva decât interesul lor şi să îşi pună oamenii lor în funcţii. Eu le-am spus în faţă ce cred mai mulţi primari. «Voi nu vedeţi ce vă spune lumea? Nu vedeţi ce vrea poporul acesta? Pe ce lume trăiţi? La noi în PSD nu mai vine nimeni cu asemenea oameni“, descrie primarul Cristin Magheru

Interimatul rămâne

Organizaţia judeţeană PSD Sibiu este condusă de anul trecut de Ovidiu Sitterli, numit de la centru pe locul lăsat liber de Ioan Cindrea, fost deputat şi preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu. Cindrea a intrat în dizgraţia lui Liviu Dragnea pe tema discuţiilor generate de condamnarea liderului sibian la un an de închisoare cu suspendare pentru că şi-a angajat soţia la cabinetul de parlamentar.





Deşi i se cere demisia de o parte din primari, Ovidiu Sitterli susţine că rămâne, deocamdată, la butoane. În ciuda faptului că imaginea lui este aceea de „om a lui Cindrea“: pe vremea când era prefect a preferat să demisioneze decât să constate că Ioan Cindrea este incompatibil cu funcţia de preşedinte al CJ Sibiu în urma condamnării definitive la închisoare cu suspendare. „Comitetul executiv judeţean a decis doar dizolvarea Biroului permanent, în care să fie cooptaţi şi primarii, consilierii judeţeni şi parlamentarii. A rezultat o conducere mai bună, alte modificări nu sunt“, s-a limitat Sitterli să comenteze.





Iar în ceea ce-l priveşte pe „şeful de la municipiu“, Gheorghe Suditu (foto sus), demisia acestuia este aşteptată de primarii din judeţ în cursul acestei săptămâni. „Au fost schimbări doar la organizaţia judeţeană, nu şi la cea municipală. Nu comentez oportunitatea acestor schimbări“, a fost comentariul oferit de Suditu.





Pe locurile celor doi, primarii PSD au mers în faţa liderului naţional cu două variante: Bogdan Trif (actualul şef al Gărzii naţionale de mediu) pentru organizaţia judeţeană şi Horaţiu Marin (fost candidat la parlamentare) pentru organizaţia municipală.

Unde se ajunge prin „sforării“

Primarii sibieni care cer schimbarea modului de a face politică spun că numirile făcute pe sub masă şi pe interese de grup le afectează în mod direct activitatea: în fruntea instituţiilor deconcentrate sunt numite persoane care nu au pregătirea necesară. Primarul Cristin Magheru dă drept exemplu relaţia primăriilor cu reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. „Întabularea terenurilor şi a proprietăţilor este un lucru foarte important pentru o comunitate locală, atât pentru oameni, cât şi pentru primărie. Acum, noi am fost puşi să semnăm nişte contracte, dar nu se pot duce la îndeplinire pentru că acolo este cineva care habar nu are să citească legea şi ne pune pe noi numai pe drumuri“, spune primarul din Cârţa. Tocmai de aceea el spune că primarii au cerut ca persoanele susţinute pentru diferite funcţii publice să prezinte, mai întâi, cu un CV care să fie analizat şi de primari. „Eu nu mă duc pentru mine la aceste instituţii. Eu mă duc pentru comunitate. Am ajuns să fiu nevoit să scot nu mai puţin de trei autorizaţii de construire pentru reţeaua de apă – canal. În loc să fim ajutaţi să rezolvăm probleme, suntem tot puşi pe liste de aşteptare“, mai adaugă Magheru.

Cea mai slabă organizaţie

Cu un scor cu 14 procente mai mic decât al liberalilor, organizaţia PSD din judeţul Sibiu a înregistrat cele mai slabe rezultate pentru partid la alegerile parlament de anul trecut. Cu toate acestea, social-democraţii au obţinut – şi în urma redistribuirii – două fotolii de parlamentar şi două de senator. Şi la trei luni după alegeri au reuşit să impună drept prefect pe Lucian Radu fost candidat din partea PSD pentru Camera Deputaţilor.