Peste 30 de producători vin la Sibiu pentru festivalul de Street Food. Ce delicii puteţi gusta

„1 iunie ne prinde în Piaţa Mare, unde te aşteptăm să ne bucurăm ca nişte copii de cel mai bun #StreetFood din România. Fie că ai o pasiune pentru burgeri, paste, sushi, legume, dulciuri, toate cele enumerate şi multe altele, la Street Food Festival ai şansa de a te delecta cu de toate. Şi pentru că nu poţi să mănânci 4 zile într-una, deşi îţi va fi poftă, ţi-am pregătit muzică live, filme în aer liber, activităţi pentru copii şi alte lucruri pe care le vei descoperi doar acolo”, anunţă organizatorii festivalului.

Mâncare

Aproape 40 de furnizori vor fi prezenţi în Piaţa Mare, fiecare oferind experienţe culinare diverse. Spre exemplu, la standul echipei Stradale oamenii vor fi atraşi de mirosul îmbietor al cărnii împreună cu legumele proaspete: cei prezenţi vor trebui să se decidă dacă aleg un gyros vegetarian sau unul de pui sau porc.

Precum „nicio masă nu poate să treacă fără vin”, aşa cum cred oenologii, la festival va fi amenajat standul ReWine, acolo unde oamenii vor fi ajutaţi să aleagă un vin roşu, alb, rose sau prosecco. Pasionaţii de mâncăruri orientale nu vor rămâne fără alternative printre vizitatorii din Piaţa Mare din Sibiu. Bucătăria indiană sau „Paradisul Condimentelor”, aşa cum este supranumită de numeroşi critici culinari, este adusă de chefii de la IndiVan. Aceştia promit să amestece legumele proaspete şi carnea de cea mai bună calitate astfel încât să nu-i dezamăgească pe vizitatorii festivalului.

Cei care au drum prin Sibiu nu trebuie să rateze acest festival.

Filme şi muzică

Organizatorii Street Food Festival s-au gândit că omul nu poate doar să mănânce şi atât. Aşa că au pregătit şi un program cultural pentru cei care vor să privească un film bun sau să asculte muzică. Deoarece e vorba, totuşi, de un festival de mâncare, şi subiectele filmelor au fost alese corespunzător. Spre exemplu azi seara va fi difuzată pelicula „No Reservations”, iar mâine, poimâine şi în ultima zi a evenimentului vizitatorii vor putea urmări „Haute Cuisine”, „Chef” şi „Big Night” - toate vor începe de la ora 21:30.

În cadrul Street Food Festival vor cânta Rockabella, CeZar, Dimitri’s Bass, Ana and the Changes, FiRMA, Melting Dice, JazzyBIT, E.M.I.L, Ligia Hojda şi The Mono Jacks.