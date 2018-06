FOTO Reacţie la mitingul PSD. Cât te costă să organizezi un protest civic în România

Activistul Doru Apostol, organizatorul tuturor protestelor din Sibiu anti-PSD, cheamă oamenii în stradă şi de această dată, ca răspuns la modul în care guvernează coaliţia PSD-ALDE România. „La Căcâna pesediştii au fost momiţi cu "mici şi bere". Cei care vor participa la mega-mitingul PSD din Bucureşti fiind momiţi cu mici şi bere cum se vor numi?”, se întreabă Apostol pe pagina de Facebook a evenimentului care urmează să înceapă sâmbătă, la ora 6.

De data aceasta, protestul va fi unul creativ - va avea „miros” de mici. L-am întrebat pe Doru Apostol cât l-a costat pregătirea pentru manifestaţia din seara aceasta, dar şi care e mesajul principal pe care vrea să-l transmită.

Recuzita protestului: „Roaba lui Daddy”

Organizatorul protestului va veni la manifestaţie cu o roabă vopsită în roşu (culoarea oficială a PSD), iar în ea este fixat un grătar. În autorizaţia pe care a primit-o de la Primăria Sibiu scrie că participanţii „nu vor folosi foc deschis pentru preparare mâncare pe domeniul public”. Astfel, că Apostol va veni la protest cu micii gata „făcuţi”.

„Toate articolele care fac parte din această instalaţie îs cumpărate noi. Roaba e 100 de lei, printatul panoului vreo 40 de lei; am luat panoul de fibră de sticlă, pe care am dat vreo 30 de lei, ţevi, grătarul care a costat aproximativ 50 de lei. Am luat patru tuburi de vopsea, 20 lei un tub. Se mai adaugă printatul numărului de înmatriculare. I-am făcut şi un dispozitiv ca grătarul să nu se desprindă. În total, toate cheltuielile pentru toată instalaţia se ridică la vreo 500 de lei. Mai sunt micii, muştarul, dar îi socotim ca bonus”, spune Apostol.

Roaba cu care va veni la manifestaţie are şi un aşa-zis număr de înmatriculare: „Veorica Roaba lui Daddy”. „Dacă ne gândim că în Biserică se spune „robul” sau „roaba” lui Dumnezeu, pentru premierul nostru dumnezeu e Daddy, adică Dragnea. Şi atunci să se ştie despre ce e vorba”, explică Apostol.

Promisiuni pentru „douăzeci-douăzeci”

Roaba va fi însoţită de un panou, pe care sunt menţionate „promisiunile mari” ale partidului până în 20-20 (cu referire la afirmaţia anterioară a premierului Viorica Dăncilă - „douăzeci-douăzeci).

„Promisiuni mari, cu miros de mici. Ei ne promit să ne dublează pensiile, salariile, că ne dă ajutoare, când de fapt vedem că ROBOR-ul mai avem un pic şi ajunge la două cifre, dobânzile urcă vertiginos, n-au dat drumul nici măcar la un metru de autostradă. De un an jumătate sunt la guvernare şi n-au făcut nimic, vor să preia Pilonul II de pensii, pentru că nu mai au bani, nu mai au lichidităţi, ca să nu mai discutăm că anul trecut s-au împrumutat undeva spre 15 miliarde de euro de pe piaţa internaţională(...) Săptămâna asta au promovat legea pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, care de fapt e o parte din Pilonul I de pensii. Deci, îs marile companii care au monopol de stat şi care produceau dividente, profit - le-au băgat într-o găleată mare căreia i-au spus „fondul suveran” de unde nu mai ştie nimeni ce se va întâmpla. Nu ştiu dacă ei au avizul CSAT-ului (…) Este aberant. O să ajungem să nu se mai numească ţara România, ci ONU, pentru că diverse state vor veni şi vor cumpăra bucăţi din România. Este aberant ce se întâmplă”.

De ce protestul va avea „miros” de mici? „Marea majoritate a mitingurilor electorale ale partidului de guvernământ se fac în special cu mici şi bere. Bineînţeles că acolo plăteşte aşa-zis partidul, deşi banii îs de la noi. Eu, ca persoană fizică, nu pot să rivalizez cu un mamut. Şi atunci eu o să livrez doar miros de mici. Bere nu, că nu mai beau bere de 20 de ani. E un pamflet, o parodie despre ce înseamnă politica - când oamenii judecă cu stomacul”.

Doru Apostol crede că pentru reconstrucţia ţării e nevoie de toţi şi că nu mai e loc pentru „miştouri”. „M-am săturat să facem mişto unul de altul la nesfârşit în timp ce ne prăbuşim ca individ şi ca naţie. Vreau să începem să şi construim ceva, să punem în valoare şi latura umană a noastră, nu numai să ne ţinem de făcut mişto. Dna premier e proverbială, aproape nu trece zi să nu debiteze câte vreo inepţie. Pentru dânsa noţiunea de „dex” e un neologism, ea inventează cuvinte, nu are proprietatea cuvintelor, este aberant să te conducă un analfabet funcţional”.