Fostul principe Nicolae, alături de logodnica sa, la Festivalul de Film Astra, de la Sibiu

"Înaintea vizionării filmului The Man Who Knew 75 Languages, am avut plăcerea să vorbesc despre Regina Elisabeta şi impactul pe care activitatea ei l-a avut asupra culturii româneşti. Ea a făcut parte din povestea filmului, produs de un regizor norvegian Anne Magnussen. Am cunoscut in film, o mică parte a vieţii Reginei Elisabeta, înainte de venirea sa în România, si pe Georg Sauerwein, tutorele ei şi am învăţat despre eforturile sale în sprijinirea dialectelor etnice", scrie Nicholas de Roumanie pe pagina sa de Facebook.

El spune că s-a bucurat să fie prezent la deschiderea Festivalului de film Astra, alături de logodnica sa.

Fostul principe remarcă faptul că festivalul a debutat cu filmul Sibiu 825, care a fost realizat pentru a sărbători 825 de ani de existenţă a oraşului.

"Vreau să felicit echipa pentru munca extraordinară", afirmă el.