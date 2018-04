Cine este tânăra exclusă dintr-un grup de Facebook al electroniştilor pentru că era femeie. „Am fost scoasă cu block cu tot“

În urmă cu aproximativ o săptămână, Diana Iamandi-Gido a fost exclusă de pe un grup de Facebook intitulat Grupul Depanatorilor R-Tv Electronisti , pentru că a refuzat să se logheze cu un nume masculin.

Diana Iamandi-Gido a absolvit Facultatea de Inginerie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu anul trecut, iar acum e în anul I la master la aceeaşi facultate. Înainte, a fost plecată timp de 2 ani la studii în Franţa.



„Când am intrat la facultate nu eram foarte decisă ce vreau să fac. În primul an am încercat ceva pe Drept, în Franţa, nu m-am descurcat şi am renunţat. Am luat iarăşi lista cu specialităţi, am eliminat şi am rămas la electronică. Am intrat în primul an tot acolo, dar nu am reuşit să ţin pasul, pentru că sistemul şi cerinţele sunt altele decât la noi. Până să-mi dau seama cum stau lucrurile, deja trecuse un semestru şi aveam restanţe. Cu experienţa de acolo şi cu determinare, am revenit în România, aici la facultate”, mi-a spus Diana.

Tânăra s-a convins apoi că vrea să practice în acest domeniu. Astfel, din anul II de facultate a început să muncească, iar în anul III a deschis şi un magazin online de componente electronice care în scurt timp a ajuns să fie unul din cele mai vizitate în România.



„Mai întâi, îmi cumpăram pentru mine direct din China, de pe un site foarte cunoscut, diverse componente electronice. După ce am început să cumpăr pentru colegi, a umblat vorba şi prin clasele paralele. După practica de vară în Sibiu la o companie cunoscută, în scurt timp cererile au devenit tot mai mari si am decis că e momentul să deschid o firmă şi magazinul să devină profitabil - până la urmă era o muncă: comandatul, mersul la poştă etc.“, povesteşte Diana Iamandi-Gido.



Acum afacerea merge foarte bine, spune proprietara. „Vindem componente electronice, module mai mult pentru cercetare, educaţie etc. Colaborăm cu multe facultăţi de specialitate din ţară, cu licee, ne-am axat şi pe domeniul imprimare 3D. O perioadă am produs noi - eu cu soţul şi cu sprijinul familiei - filamentul, acum avem modelul nostru de imprimantă 3D. Urmează să ne extindem şi pe partea de RC (radio comunicaţii), drone, aeromodele etc”, a adăugat tânăra electronistă.



Ea a explicat la ce sunt bune lucrurile pe care le vinde: „Multe din piese sunt module – imaginează-ţi piese de lego pe care le combini împreună cu un micro-controller şi programezi ce să faci cu modulele respective. Cu ansamblul de piese poţi să-ţi controlezi de exemplu centrala termică de acasă, să programezi un motoraş ca să tragă perdeaua la ora pe care o setezi sau când răsare soarele - cea mai cerută aplicaţie, care nu necesită multe cunoştinţe, pentru că sunt o serie de tutoriale după care să înveţi”.

Diana are pasiune pentru electronică din copilărie. „Meştereala îmi plăcea de mică. Distracţia mea şi a fratelui meu, care e cu 5 ani mai mic, era să ne aducă ai mei electrocasnice defecte şi noi să le demontăm să vedem ce e în ele”.

Deşi practică o meserie în care sunt puţine femei, Diana Iamandi-Gido spune că, până recent, nu a trecut niciodată prin vreun moment de discriminare sau de respingere. Soţul său - programator cu experienţă de 10 ani atunci când s-au cunoscut şi pasionat de electronică - îi spunea la început «Las' că ajungi să-mi dai tu lecţii». „Singurele situaţii în care am observat nu neapărat reticenţă, dar o mică reţinere a clienţilor era atunci când sunau pe telefonul magazinului online şi cereau pe cineva de la serviciul tehnic. Ziceam că pot să-i ajut eu: erau puţini sceptici: «Să-i spun tot sau nu». În rest, m-am înţeles cu toţi, şi la facultate, şi la muncă”.

„Mi-am dat seama că pot să aleg aceeaşi pasiune şi în afara învăţământului de stat. Şi aici vine proiectul ToolHouse (Casa uneltelor). O să fie un MakerSpace - un loc în care oameni cu diverse backgrounduri profesionale şi proiecte pot veni şi să lucreze împreună. Astfel, încurajăm schimbul de informaţii, se creează o comunitate de omeni pasionaţi sau care vor să-şi descopere pasiuni”.



Diana vrea ca pe termen lung acest spaţiu - ToolHouse - să ofere acces gratuit elevilor, studenţilor, pasionaţilor prin finanţări externe. Până atunci, în luna septembrie ar urma să aibă loc deschiderea oficială.