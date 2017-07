Cele două eleve de 10 din judeţul cu cea mai mare rată de promovare la Bac: „Nu am mers niciodată la meditaţii“

Irina este din Tălmaciu, oraş aflat la 20 de km de Sibiu, de unde făcea zilnic naveta la Colegiul naţional „Gheorghe Lazăr“. Cristina este din satul Sadu, de unde, la fel, făcea zilnic naveta către Liceul „Gustav Gundisch“ din Cisnădie. Ambele au obţinut 10 pe linie la probele de la Bacalaureat şi ambele arată că pentru aceste rezultate nu au fost nevoite să urmeze vreo pregătire specială, în afara celor de la ore. Deşi nu se cunosc, cele două fete sunt decis să urmeze aceeaşi facultate: cea de Inginerie din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu.

A scris de trei ori subiectul la Română

Irina Linte este din Tălmaciu şi a urmat specializarea „Ştiinţe ale naturii“ din cadrul Colegiul „Gheorghe Lazăr“ din Sibiu. Spune că probele nu i s-au părut dificile, fiind la acelaşi nivel cu cele din anii trecuţi. Dar la Română a avut emoţii. „M-am pregătit destul de mult pe partea de poezii, am încercat să le abordez cât mai logic, am încercat să le învăţ pentru că au fost multe discuţii că anul acesta ne va «pica» poezie. Când am văzut că la subiectul 3 am primit proză, am rămas un pic surprinsă. Şi am avut şi ceva neplăceri, deoarece a trebuit să recopiez din nou subiectele 1 şi 2 «pe curat». Asta după ce mai întâi mi-am scris respectivele subiecte pe ciornă“, aminteşte Irina din emoţiile probelor din zilele trecute.

De învăţat mai serios pentru Bacalaureat a început să o facă după probele orale. „Din 16 mai am început să stau în casă pentru a învăţa. Asta şi pentru că la Matematică şi la Biologie m-am pregătit constant de-a lungul anilor“, arată Irina Linte.

Nu a luat niciodată meditaţii, iar la final de an a primit de fiecare dată premiul I, mediile ei depăşind de fiecare dată 9.50. „Am considerat că dacă m-am descurcat până acum bine, pot încerca şi la Bacalaureat fără meditaţii, fără să mai dau bani pentru aşa ceva“, spune tânăra din Tălmaciu.

Următorul pas, cel de a se înscrie la facultate, nu o va pune pe drumuri foarte lungi. Irina Linte a decis de mai mult timp că vrea să urmeze Facultatea de Calculatoare din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. „Am decis să aleg această facultate şi deoarece sunt mai apropiată, astfel, de familie şi de prieteni“, enumeră Irina printre motive.

„A luat aceste note pe munca ei“

Primul „premiu“ pe care Irina şi-l va lua în urma rezultatelor obţinute la Bacalaureat va fi o ieşire alături de prietenele sale la Braşov. „Probabil că voi mai merge şi la mare, dar deocamdată nu am apucat să îmi fac multe planuri. Am timp. Le mulţumesc tuturor care au avut încredere în mine şi mi-au fost alături. Le mulţumesc părinţilor, care au avut mai multă încredere decât am avut eu. Iar sprijinul lor a contat foarte mult“, mai spune Irina. Ea mai arată că este recunoscătoare atât prietenilor, dar mai ales profesorilor cu care a lucrat în ultimii ani.

Profesori care, de asemenea, îi apreciază munca depusă constant. „Irina a fost pe tot parcursul liceului o elevă deosebită. Acum, Bacalaureatul nu vine decât să confirme că a tratat cu seriozitate toate materiile şi m-am bucurat foarte, foarte mult pentru ea. Irina a luat aceste note foarte mari pe munca ei, ceea ce e o dovadă că rezultatele foarte bune se pot obţine prin muncă“, spune profesoara de informatică Georgeta Preda, cea care a fost diriginta Irinei Linte.

Profesoara arată că majoritatea elevilor din cadrul Colegiului naţional „Gheorghe Lazăr“ au obţinut note mari la Bacalaureat, fapt care – susţine diriginta – confirmă munca depusă de cadrele didactice. „Le transmit elevilor să aibă rezultate foarte bune şi pe viitor, la facultăţi“, mai spune Georgeta Preda.

Cristina Hămbăşan a terminat ultima clasă a Liceului din Cisnădie cu media 9,85

„Dacă vrei să înveţi nu contează că e şcoala din Sadu sau Cisnădie“

Cristina Hămbăşan, cealaltă elevă care a obţinut nota 10 în judeţul Sibiu, locuieşte în Sadu, un sat aflat la poalele munţilor. Spune că nu a făcut pregătire specială pentru Bacalaureat, ci pur şi simplu a învăţat bine pe tot parcursul celor patru ani de liceu. Motiv pentru care a avut tot timpul note foarte mari. „Mie mi-a plăcut să învăţ de când eram mică, tot timpul eram cu cartea în mână. La finalul clasei a 12-a am avut media 9,85”, aminteşte Cristina.

Din punctul ei de vedere nu are nicio relevanţă faptul că a învăţat la Sadu şi la Cisnădie, reuşind apoi rezultate mai bune decât absolvenţii multor licee de prestigiu din Sibiu. ”Tot liceul am învăţat la Cisnădie şi şcoala generală am făcut-o la Sadu. Dacă vrei să înveţi nu contează că e şcoala din Sadu sau Cisnădie. Oriunde poţi să înveţi, nu contează unde, contează să vrei, să ai ambiţie. Chiar nu contează că se spune că o şcoală e slabă, ce faci, nu mai înveţi? Nu, înveţi pentru tine, asta contează, ambiţia”, afirmă absolventa de liceu.

Decisă să urmeze Ingineria la Sibiu, spune că după vestea notei de 10 la Bac ia în considerare şi alte opţiuni similare, la Cluj – Napoca ori în Capitală. Dar prima variantă rămâne Sibiul

Cea mai mare rată de promovare

Dacă anul trecut elevii sibieni au propulsat judeţul pe locul cinci la nivel naţional în funcţie de rata de promovare la Bacalaureat, rezultatele elevilor din acest an au plasat judeţul Sibiu pe primul loc, arată inspectorul şcolar general, Ştefan Firu.

Din cei 2.403 elevi ale căror nume apar pe listele pentru examenul de Bacalaureat 2017, sesiunea iunie-iulie, 124 nu s-au mai prezentat la probe, iar 368 au fost respinşi. Rezultă că rata de promovare a actualei sesiuni de Bacalaureat este de 83,85%, procent consistent îmbunătăţit faţă de sesiunea similară de acum un an (78,83%). Diferenţa este mai mare şi faţă de rata de promovare înregistrată în 2015, când 77,69% dintre elevii care s-au prezentat la probele Bacalaureatului au reuşit să obţină minim nota 6,00.

„Felicitările le merită elevii, profesorii şi părinţii. Este rodul muncii lor. Care ar fi explicaţia pentru această creştere? Anul trecut, judeţul Sibiu a fost pe locul patru sau cinci la nivel naţional în funcţie de rezultatele de la Capacitate. Anul acesta, judeţul este pe locul zece. Cum profesorii sunt aceeaşi, singura explicaţie este că avem de-a face cu generaţii diferite de elevi. Referitor la rezultatele de la Bacalaureat, pot spune că sunt mândru de profesorii, elevii noştri şi părinţii noştri“, spune Ştefan Firu.

Rata de promovare de 83,85% nu este cea definitivă. Elevii care doresc să depună contestaţii au termen până astăzi, la ora 20:00, rezultatele acestor contestaţii urmând să fie afişate luni, 10 iulie.