Urcatul pe munţi, noua modă printre părinţii care doresc exerciţii fizice pentru copiii lor

„Noi am început să participăm la concursi de ecoturism acum patru ani, după care am început să ajutăm şi noi la organizarea concursurilor de genul. Noi ca un grup de persoane, că nu eram organizaţi sub nici o formă, acest lucru a avut loc doar la începutul acestui an. De atunci am avut nenumărate evenimente, pentru că experienţa o acumulasem până acum. Scopul nostru este în special implicarea tinerilor în acţiuni ecoturistice, respectiv drumeţii, cunoaşterea judeţului din punct de vedere geografic, istoric, al florei. În principal ne dorim să scoatem tinerii din casă, să îi scoatem de pe reţelele de socializare, să îşi scoată nasul din telefon şi să socializeze cu cei din jur. Nu facem performanţă, gradul de dificultate este mediu. Acum avem cam 30 de membrii în asociaţie, dar la fiecare drumeţie avem multe persoane din afară”, afirmă Anna Alcazar, preşedintele ATTE Cutezătorii Munţilor.

SOCIALIZARE PENTRU CEI MICI

Numărul tot mai mare al celor interesaţi se explică extrem de uşor. Tinerii, copiii care au participat o dată, s-au întors în grupul de prieteni, în special la şcoală, extrem de încântaţi şi entuziasmaţi de ceea ce au văzut şi au aflat şi aşa au reuşit să îşi convingă şi colegii să participe.

„Pe mine m-a dus prima dată mama cu ea, că ei îi place să meargă pe munte. Acolo am întâlnit şi alţi copii cu care m-am împrietenit şi mi-a tot plăcut să mai merg pe urmă. Am învăţat despre natură, despre pădure, cum să nu mă pierd în pădure. Le-am povestit şi colegilor la şcoală ce am văzut, că am găsit flori şi am cules ciuperci şi pe urmă au vrut şi ei să vină”, afirmă Nicolas, un elev de şcoală gimnazială.

„Eu am aflat de drumeţii pentru că mi-a spus Nicolas şi i-am rugat pe mama şi tata să mergem şi noi. De câte ori au ei timp, venim şi noi şi mergem la plimbare prin pădure şi pe unde se fac plimbări. Îmi placă că mă distrez şi am prieteni aici”, afirmă un alt copil.

Părinţii sunt surprinşi de copii, cât de mult le place şi cât de bine rezistă. Nu se poate compara o plimbare în natură cu una în oraş, prin centru, printre betoane şi prin căldură. Chiar dacă nu faci trei sau patru kilometri, că faci 20 de kilometri, le place, pentru că e altceva, ce ei nu au mai făcut”, mai afirmă Anna Alcazar.

TRASEE DE 5-6 ORE

Activitatea are şi o latură socială, pentru că pe lângă cei care vin de bună voie există parteneriate cu case de copii şi centre de zi, a căror beneficiari se alătură expediţiilor. Grupul care urcă pe munţi sau trece prin păduri cu diverse ocazii sau la concursuri este unul extrem de diverficat din punct de vedere al oamenilor.

„Pentru mine viaţă sănătoasă înseamnă întoarcerea la natură, descoperirea frumuseţilor ascunse în lucruri simple, cum ar fi mersul pe jos alături de prieteni. De altfel , prieteniile se leagă mai uşor şi sunt mai durabile atunci când se construiesc în jurul unui obiectiv comun, cum ar fi participarea la un concurs sau escaladarea unui munte.

Copiii mei, fiica mea de 9 ani şi fiul meu de 12 ani sunt puşi mereu in faţa unor noi provocări. Pentru că ţintele pe care nu le stabilim sunt mereu un pic mai sus . Rezultatul? Fac faţă amândoi unor trasee de 5-6 ore cu grad de dificultate mediu şi sunt suficient de antrenaţi pentru că astfel de trasee să fie o bucurie şi nu un chin. Anul acesta a fost primul în care s-au bucurat de zăpadă când în oraş aceasta lipsea cu desăvârşire şi asta pentru că au fost capabili să urce la înălţimi, pe propriile lor picioare.”, povesteşte şi Felicia Hrihorişan, sociolog şi membru fondator al asociaţiei.

„Copiii au început să ne copieze şi şi-au creat propriul grup. Acuma nu mai vor să participe alături de noi la concursuri ci doresc să se înscrie individual şi să participe. Avem membrii din toate mediile. Cel mai tânăr vicepreşedinte tocmai a împlinit 18 ani, celălalt vicepreşedinte este cadru medical iar eu sunt preşedinte fotograf. Vin pentru că li se dă o senzaţie de bine, mişcarea în natură, e la îndemână şi se leagă prietenii”,

Cei mai experimentaţi dintre membri se implică şi în descoperirea de noi trasee turistice, pe care mai apoi, împreună cu cei de la Salvamont le amenajează şi le pun la dispoziţia amatorilor.

Recent, părinţii din Satu Mare au primit o nouă alternativă de petrecere a timpului liber, alternativă care s-a dovedit a avea mare priză în rândul copiilor, care în acest fel îşi reînvaţă şi părinţii ce înseamnă natura. Asociaţia Cutezătorii Munţilor organizează frecvent ieşiri în natură, diverse drumeţii pe dealurile şi crestele din judeţ, la care iau parte tot mai multe persoane.