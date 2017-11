Tripla crimă care a îngrozit o comună extrem de liniştită din Satu Mare. „Aici toată lumea intră devreme în casă“

Soţii Rentea, Gheorghe şi Niculina, erau cunoscuţi în localitate ca oameni înstăriţi. Femeia avea un loc de muncă la oraş, funcţionar la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice, iar bărbatul era pensionat pe caz de boală. În plus, familia Rentea mai deţinea şi un teren în comună.

Locuiau împreună cu Viorica Apan, mama femeii, într-o casă impozantă, pe o stradă retrasă din localitatea Apa, situată la aproximativ 35 de kilometri de municipiul Satu Mare.

Cei doi au fost descoperiţi fără suflare de un vecin care trebuia să le dea un document. Ajuns la faţa locului, acesta s-a speriat de ceea ce a văzut şi a chemat alt vecin.



Ce spune vecinul care a chemat Poliţia



„Vecinul care a descoperit crima mi-a zis să merg să mă uit acolo că sunt doi morţi. Aşa s-a speriat de tare. Eu, când am mers, am intrat pe uşiţă şi am văzut plin de sânge. Atâta sânge nu am văzut în viaţa mea, mai ales la Niculina, care era lovită în cap. Eu am sunat imediat la poliţie”, povesteşte vecinul chemat în ajutor.







Casa în care locuia familia Rentea FOTO Adrian Caraba Ajunşi la faţa locului, cei de la Investigaţii Criminale au identificat într-o primă fază trupurile celor doi soţi, în curtea casei. Abia mai apoi aceştia au găsit şi cadavrul Vioricăi Apan, într-o încăpere din casa. Conform spuselor vecinilor, cei doi soţi s-ar fi întors acasă după ora 20.00, când în zonă era întuneric. Ulterior, oamenii din sat n-au mai auzit nimic suspect. „Cine să audă ceva? Aici toată lumea intră devreme în casă. Peste drum stau nişte amărâţi, ia uitaţi-l, un vecin e în scaun cu rotile, iar lângă el stă o femeie bătrână", spune sora bărbatului ucis.



Rudele au puţine informaţii



Soţii Rentea aveau doi copii, un băiat şi o fată, ambii trecuţi de 30 de ani. Cei doi au fost ajutaţi de-a lungul timpului de părinţi, care i-au susţinut inclusiv pe plan financiar.



„Am fost ultima dată acasă ieri, peste zi, după nişte grâne”, le-a declarat anchetatorilor băiatul familiei Rentea. Acesta a fost chestionat de oamenii legii la faţa locului, fiind persoana care a ţinut legătura cu aceştia pe parcursul anchetei de la locul crimei.

„Se pare că motivul crimei ar fi fost jaful, asta a spus procurorul. A adus poliţia şi un câine care adulmecat nişte urme şi i-a dus prin spate prin curte. Acum toată localitatea e împânzită de poliţie”, afirmă şi un nepot al victimelor. „Tot în cap l-a lovit şi pe el, dar şi pe ea. I-am văzut”, le-ar fi transmis cumnatul victimelor altor rude.



Fiica celor doi soţi ucişi este aşteptată mâine



Poliţia a securizat zona pe o rază de 200 metri de la casă şi nici măcar fiul victimelor nu a fost lăsat să se apropie. Poliţiştii caută acum criminalul, despre care s-ar crede că e o persoană care cunoştea bine familia şi se aştepta să găsească bani în casa lor.

Familia se va reuni cel mai probabil mâine să-şi plângă morţii. Fiica soţilor Rentea, care locuieşte împreună cu soţul ei la Bucureşti, ar urma să ajungă tot mâine.