Temerarii care au dorit să ajungă cu Dacia până în Deşertul Sahara au abandonat cursa pe ultima sută de metri

Şase sătmăreni curajoşi au pornit în 14 aprilie cu două maşini Dacia de epocă, ambele mai bătrâne de 30 de ani, spre Maroc, cu gândul de a ajunge cu Dacia până în Deşertul Sahara. Primele trei zile ale cursei au fost liniştite şi fără incidente, fiind nevoie doar de schimbarea unei planetare, dar se pare că provocarea a fost, per ansamblu, una prea mare pentru „Bătrânele Doamne”, dar şi pentru pasageri.

Cei şase au abandonat cursa odată ajunşi în Spania, pe ultima sută de metri, având nevoie de doar o zi pentru a trece strâmtoarea Gibraltar iar mai apoi să ajungă în Maroc.

„Nu e uşor să ajungi până în Madrid cu geamul jos. E prea greu, prea cald, prea lung pentru a continua. Nu vrem să riscăm, aşa că am decis să ne oprit. Patru dintre noi am luat avionul din Madrid, iar alţii doi aduc înapoi maşinile din Spania, deja sunt prin Franţa. Aveam trailer gratuit să le aducem, dar am zis că să vină pe roţi. Totuşi am ajuns cu ele până în Aragon, deşertul Spaniei, tot e ceva pentru noi”, afirmă Ovidiu Pop, promotorul expediţiei.