Rochia de mireasă uriaşă realizată de un designer român. Ce greutate are creaţia care va fi vândută exclusiv în Dubai

Cu toate că se spune că fiecare mireasă e unică, atunci când vine vorba de rochia ei, fiecare femeie aflată în acest moment al vieţii caută să se evidenţieze prin ţinuta pe care o abordează. Aceasta reliefează visele pe care ea le-a avut cu privire la acest moment, de când a fost mică şi până în prezent.

Ioana Călin este unul dintre designerii care îndeplineşte visele femeilor în ceea ce priveşte rochiile de mireasă, pentru că la ea nu există nimic imposibil, ci doar prea puţine încercări realizate pentru a reuşi. Aşa a luat naştere şi una dintre cele mai mari rochii de mireasă create vreodată în România, dintr-o ambiţie şi o dorinţă a designerului a a-şi depăşi limitele.

A început acum şapte ani cu propria rochie de mireasă şi de atunci a evoluat atât ca număr de rochii realizate cât şi ca şi complexitate a acestora. Nu de puţine ori cerinţele clientelor au fost adevărate provocări, dar cea mai mare provocare şi-a făcut-o singură, aceea de a realiza una dintre cele mai mari rochii de mireasă văzute vreodată.

„A pornit de mult ideea, de mult mi-am dorit să fac o rochie de dimensiuni impresionante, doar că nu prea ştiam cum. Are o parte, numite falduri, pe care nu am ştiut exact cum să le fac pentru a ieşi aşa mari, aşa că m-am dus în Italia la fosta mea profesoară, împreună cu carele-am gândit şi cu care am făcut tiparul. E o rochie diferită, cine vine la probe îşi găseşte rochia aproape gata, nu se prea poate modifica, e turnată, are cusături mai ciudate. Am avut ideea de mult, dar nu stiam cum o să arate 100%. De vreo patru luni am tot zis ca mă pun pe ea şi de două luni lucrăm la ea. Modelistica a durat trei săptămâni şi o parte din ea am făcut-o tot în Italia, pentru că e foarte mare şi nu aveam spaţiu în salon la mine. Întotdeuna mi-a fost frică de ridicol şi de copii şi de aia am stat mult timp pe ea ca să o facem cum trebuie, nu improvizaţii ieftine”, povesteşte Ioana Călin.

Rochia are 2,4 metri diametru la bază, în talie un metru, iar lungimea ei este de 2,8 metri, cu trenă şi cântăreşte aproximativ 20 de kg. Cercurile de dedesubt sunt făcute special pentru ea. Materia primă pentru ea a fost impresionant de multă, fiind nevoie de 360 metrii pătraţi de material pentru a o putea crea.





Aşa cum s-a întâmplat şi cu alte ocazii, realizarea ei s-a bucurat de succes mult mai repede decât s-ar fi aşteptat. Rochia cu dimensiuni impresionante a fost rapid observată de specialiştii din domeniu, nu doar din ţară ci şi de peste hotare. Un mare magazin de modă din Dubai, care reuneşte mai mulţi creatori de rochii de mireasă a contactat-o pe creatoarea sătmăreancă pentru a-i propune o colaborare, precum şi prezentarea rochiei ei în magazinul lor din Dubai.

„A fost o surpriză pentru mine. Este un magazin care ia rochii de la designeri şi le vând mai departe ân Dubai. Ei au zis că m-au urmărit mai de mult şi le place ce lucrez. M-au chemat să merg la ei pentru o colaborare. O să merg la începutul lunii mai pentru o colaborare. Pentru început am discutat de nişte rochii mai simple, dar ei doresc să le duc şi rochia asta. Din România nu mai au alţi colaboratori, eu voi prima”, povesteşte plină de încântare designerul.

Pe lângă rochia ce o va trimite în Dubai, Ioana Călin va mai realiza încă una, pentru că în doar câteva zile după prezentarea ei publică a şi venit prima comandă pentru rochie,de la o clientă din România.

„Din Satu Mare e mireasa care mi-a comandat rochia. Ea şi-a dat comanda pentru o altă rochie, dar când a văzut-o m-a sunat să io dau ei, că s-a visat mereu într-o astfel de rochie. O va costa dublu faţă de rochia iniţială, dar nu a fostasta o problemă. O să fie puţin lucrat la dimensiunea ei, ca să fie adecvată pentru locaţiile noastre, căci cu o asemenea rochie e greu de urcat în maşină, de intrat în sala de nunţi. O să îi stea bine, că şi ea e făcută pentru rochia asta, că am avut şi altele la care nu le-a stat bine în rochia asta”, mai completează designerul Ioana Călin.

Ioana mai are şi alte proiecte personale pe care care le va realiza în primul rând pentru bucuria ei şi nu pentru a le comercializa, aşa cum iniţial a fost şi această rochie. Una dintre acestea va fi o rochie de 30 de kg iar o alta va avea o trenă imensă, aşa cum nu s-a mai văzut până acum.