Provocare la aniversarea de 40 de ani pentru un sătmărean - o cursă Contanţa - Satu Mare cu bicicleta

Marius Bucureşteanu este un prosper om de afaceri din judeţul Satu Mare, care a cunoscut succesul în domeniul preluării de fier vechi şi a prelucrării lui. Dar înainte de munca de birou, Marius Bucureştean a fost un simplu profesor de educaţie fizică, mânat de ambiţie şi de dorinţa de a atinge imposibilul.

Dacă în viaţa profesională a reuşit, i-a rămas o provocare pe care nu a putut să o îndeplinească, o cursă de anduranţă cu bucicleta, de la Constanţa la Satu Mare.

„Eu acum 20 de ani mi-am propus să fac cursa asta, atunci aveam altă condiţie fizică, eram profesor de sport, proaspăt absolvent de facultate, altfel mă ajuta corpul să o fac. Acum eu nu am fizic de biciclist, dar am dorinţa asta de a reuşi, de a realiza visul acesta pe care ăl amân de 20 de ani şi am considerat că aniversarea de 40 de ani este o ocazie bună pentru aşa ceva”, afirmă biciclistul.

Pasiunea lui pentru biciclete a debutat acum două decenii, când a primit în dar o bicicletă second hand din străinătate. Ar fi fost gata de pornit la drum, doar că o piesă s-a defectat iar costurile cu înlocuirea ei erau echivalente cu trei salarii de ale lui, acesta fiind motivul pentru care a renunţat.

Acum însă are totul pus la punct şi este pregătit să pornească în cursă, dacă nu va interveni vreo accidentare până în acel moment.

„Acum am totul pregătit, bicicleta cu care voi merge este undeva la 1500 de euro, deci nu e vârf de gamă. Am şi una de rezervă în caz că se întâmplă ceva cu asta. Voi porni de la Constanţa la Satu Mare tocmai pentru motivarea psihologică, că pedalezi mai motivat când e îndrepţi spre casă. Am făcut rezervările peste tot şi inclusiv ştiu şi ce voi mânca acolo unde voi ajunge, ce mănânc dimineaţa, ce îmi pun cu mine pentru după masă”, afirmă Marius.

Nu cunoaşte frică atunci când vine vorba de această cursă, pe care nu doreşte să o repete, ci să o aibă ca o experienţă unică în viaţă, dar este conştient că există multe pericole pe drum şi orice căzătură îl poate scoate din cursă. Pentru cursă se pregăteşte cât de des poate, iar următoarea zi de antrenament este în acest weekend, când va parcurge peste 200 de kilometri, cu de toate, de la drum drept până la pante şi serpentine, pentru a simula drumul pe care îl va avea în cursă.

„Mi-am programat să ajung în trei zile acasă. Pornesc în 9 mai şi ar trebui să fiu în 11 mai acasă. Mi-am luat şi o zi de rezervă să zicem aşa, ziua de 12 mai, când am şi aniversarea celor 40 de ani. Atunci e termenul limită de ajuns acasă, pentru că după masă mă aşteaptă acasă vreo 30 de invitaţi, deci nu pot să dau greş. Voi pedala în fiecare zi câte 15 ore, cu începere de la ora 6 dimineaţa, cu câte o pauză la fiecare 3-4 ore. Repet, eu nu sunt biciclist, sunt un om normal, rămâne de văzut dacă voi putea rezista”, mai afirmă biciclistul.

„Pe un astfel de drum pot apărea probleme de musculatură. Eu voi parcurge tot drumul în spatele lui, în cazul în care apar contracţii mari, să pot să îi fac masaj. Dacă nu intervin probleme pe traseu am să îi fac masaj doar seara, de relaxare, pentru că masajul realizat peste zi l poate „înmuia”, îl poate face să piardă din tonus”, afrimă şi Cosmin Chelza, maseourul care îl va însoţi pe Marius Bucureşteanu în cursă.