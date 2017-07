Primăria Satu Mare pregăteşte amendarea celor care nu colectează selectiv

În ultima perioadă în spaţiul public sătmărean au reapărut discuţiile cu privire la taxa de mediu, de trei lei, care apare de câteva luni în facturile de salubritate ale sătmărenilor. Acea taxă a fost instituită de Guvern,iar administraţia locală a decis să o plaseze spre plată cetăţenilor.

Este vorba de o taxă ce merge la fondul de mediu şi reprezinăamenda dată de Uniunea Europeană României pentru lipsa colectării selective la parametrii asumaţi.

Discuţiile se poartă în jurul celor care ar trebui să suporte plata acestei taxe, asta mai ales după ce sătmăreanulAugustin Solomajer a câştigat în instanţă în faţa Consiliului Local Satu Mare, cerând ca această taxă sănu revină spre plată cetăţenilor.

Vinovat de toată această harababură este dat Guvernul, după cum susţine primarul Kereskenyi Gabor.

„N-au reuşit să scoată nişte norme meteodologice ca în toată ţara asta să fie plătită la fel această taxă. Nu se poate spune că o creanţă fiscală, o taxă, nu trebuie plătită. Taxa a fost instituită prin lege, ca atare cineva trebuie să plătească. Dacă instanţa spune că nu trebuie să plătească generatorul de deşeuri, trebuie să vedem cine trebuie să plăteasc. Ministerul a spus negru pe alb că această obligaţie nu intră în atribuţiile operatorilor, iar recent a fost declanşată procedura înpotriva Hotărârii Consiliului Local Dorolţ, care şi-a asumat să plătească această taxă primăria comunei. Ori, dacă nimeni nu trebuie să plătească, nu înţeleg ce se întâmplă în ţara asta.”, afirmă edilul sătmărean.

Aplicarea acestei taxe se amână de mai bine de şase ani,iar acum când ea a fost aplicată, îi lipsesc detaliile care să definească unele caracterisitici,cum este aceasta cu privire la cei care trebuie să suporte cuantumul taxei.

O nemulţumire este îndreptată şi către generatorii de deşeuri, respectiv cetăţeni,cei care nu se omoară să colecteze selectiv atunci când duc gunoiul la ghenă. Edilul afirmă că legea dispune amendarea celor care nu colectează resturile din locuinţă în fracţie umedă şi uscată, soluţie la care cel mai probabil se va ajunge, dacă lucrurile nu se îndreaptă.

„Paralel cu acest lucru, de aceea am demarat acţiunea cu Garda de Mediu şi Poliţia Locală, am fost la faţa locului în cartiere. Când am pornit această acţiune nu am mers porniţi să dăm amenzi, deşi puteam, conform legislaţiei în vigoare, dacă locatarii sunt surprinşi că nu depozitează gunoiul conform legislaţiei, adică la noi în două fracţii umed şi uscat, atunci sunt pasibili de amendă, cam 200-300 lei este amenda maximă. Repet, nu e scopul nostră să aplicăm amenzi, dar după ce în nenumărate rânduri am atras atenţia operatorului, deja de mai multe luni se colectează selectiv, cu două autospeciale, separat fracţie umedă şi uscată, respectiv cu altă autospecială vegetaţia, care este aruncată lângă punctele gospodăreşti, alături de canapele, chiuvete. Este uşor în această secţiune să dăm vina pe operator sau pe unitatea administrativă, dar ce am văzut, şi merită să fie văzut, ce este lângă acele puncte gospodăreşti,ce depozitează acolo locatarii...este vai de capul nostru. O să facem o campanie de conştientizare şi va trebui, cu durere în suflet, să aplicăm şi amenzile dacă nu se va schimba nimic”, afirmă Kereskenyi Gabor, primarul municipiului Satu Mare.