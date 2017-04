Nuntă tradiţională cu 800 de meseni, pusă în scenă în Ţara Oaşului

Cristina are 22 de ani şi deşi unii ar zice că este o vârstă fragedă,ea se gândeşte deja la căsătorie şi întemeierea unei familii. Ea a fost norocoasa care a putut să experimenteze ce înseamnă acest lucru în cadrul unei nunţi oşeneşti tradiţionale puse în scenă de Asociaţia Ţara Oaşului, nuntă prin care s-a încercat să se revitalizeze portul popular şi tradiţia zonei.

Obiceiurile premergătoare nunţii, costumele nuntaşilor, aranjarea spaţiului destinat nunţii,casele, etapele zilei nunţii, meniul, totul a fost perfect tradiţional,la fel ca acum 50-60 de ani. Bătrânele din sat au tresărit uşor la văzul întregii forfote, amintindu-şi cu drag de obiceiurile de la nunţile lor, care ţineau trei zile.

„Am făcut acest eveniment în dorinţa de a duce mai departe ceea ce ne-au lăsat moşii şi strămoşii noştri, port, tradiţie, grai, că noi românii de obicei cam uităm ce o făcut înaintaşii noştri”, afirmă Vasile Lucuţ,vicepreşedinte Asociaţia Ţara Oaşului.





„Este al cincilea eveniment pe care asociaţia îl organizează.Scopul este de a revitaliza tradiţia nunţii în Ţara Oaşului, cu toate obiceiurile care au fost demult.Unul dintre scopuri este să aducem portul în actualitate, iar majoritatea deaici sunt îmbrăcaţi în port oşenesc”, afirmă Vasile Ciocan, preşedinte Asociaţia Ţării Oaşului.

În centrul atenţiei zilei a fost mireasa, cea care a depus şi cel mai mult efort pentru ziua nunţii, fiind prima care s-a trezit, pentru a fi împletită de nuntă şi a i se pune cununa. Împletitul miresei este un obicei care astăzi a dispărut atât din lipsa de interes a tinerelor cât şi din lipsa femeilor care să mai ştie împleti. Părul se ia fir cu fir şi se răsuceşte în cosiţe, unse cu untură de porc, pentru a-şi păstra forma.

„Această împletitură de mireasă este o tradiţie la noi, în Ţara Oaşului, foarte veche. Se mai ţine obiceiul acesta, cât a dura, nu ştim, dar deocamdată se mai ţine. Acestea sunt nişte ziţe (n.r şuviţe de păr), se împart, se ung cu untură de porc şi se împarte părul în multe multe ziţe subţiri, ca să putem face împletitura foarte mărunt, că arată foarte bine. Trece de la fată şi de acum înainte este nevastă, nu mai este fată. Tot împletitul durează cam 4 ore.Dacă erau într-o zi două sau trei mirese, prima se trezea la trei, de cătâ ziua şi se începea împletitul lor. Până la amiază le termina pe toate”, afirmă mătuşa Irinca, una dintre ultimele femei care mai ştiu împleti mirese.

La fel de greu este şi costumul, care în decursul anilor a căpătat în greutate din dorinţa fetelor de a se umple tot mai mult de mărgele şi de podoabe, care au fost adăugate pe vechiul costum. Dacă acum 50 de ani o costumaţie de mireasă cântărea undeva până la 12 kg, acum ea ajunge şi până la 35 de kg. Totul în condiţiile în care mireasa cântăreşte doar 50 de kg.

În tot timpul pregătirii miresei, afară, acolo unde are loc şi masa, ceaunele fierb cu zor pentru a pregăti pentru toţi invitaţii preparatele tradiţionale: ciorba de miel şi sarmalele. Socăciţele, femeile din sat care sunt bucătărese la evenimente, învârt cu spor în ceaun, având grijă ca totul să fie la locul lui pe când vor ajunge musafirii.

„Noi aici în ceaun pregătim zamă, aşa cum s-o făcut demult la nuntă. E pe carne de oaie, de berbecuţ. Aşa s-o făcut, la căldare mare. Aici am pregătit pentru vreo 800 de persoane. Am băgat 15 berbecuţi şi stăm lângă ea 3-4 ore, că îl lăsam aşa să fiarbă încet. O terminăm cu lapte prins şi se servelte cu pâine de mălai”, afirmă una dintre socăciţe.

Nunta tradiţională pusă în scenă a fost pregătită în detaliu cu tot ce e nevoie pentru o astfel de sărbătoare. O societate comercială din zonă a pus la dispoziţia organizatorilor toate cele necesare mesei pentru 800 de persoane, numărul invitaţilor ridicându-se peste aşteptările organizatorilor. Bucuria de a vedea o tradiţie reînviată l-a făcut pe unul din sponsorii acestui eveniment să nici nu se gândească la costuri.

„Aşa ceva sincer nu prea a mai fost de mult în Oaş. Ne-am pregătit cu cele mai tradiţionale produse care au fost în istoria Oaşului. Nu a fost uşor, dar nu există să nu se poată. Suntem vreo 20 care servesc aici şi care pot să facă faţă să dea de mâncare la cei cam 800 de oameni care au venit la nuntă”, afirmă Vasile Lucuţ, vicepreşedinte Asociaţia Ţării Oaşului.

Între timp alaiurile de nuntă din toate colţurile Oaşului au venit să petreacă mireasă şi să îşi ia rămas bun de la ea, de acum urmând să continue balurile şi distracţiile pe la nunţi fără ea, motiv pentru care aproape fiecare nuntaş dansează pe rând cu mireasa, pentru ultima dată, înainte să fie femeie măritată.

„Legăm colacul ca să îl joace la mireasă deasupra capului. Asta se joacă după ce se bagă nuntaşii după masa. Vine cineva şi îl ia şi îi joacă deasupra capului. Este o ţipuritură care se zice când se joacă colacul, dar depinde de la om la om, care joacă colacul, dar îl jucăm până îl dăm de grindă”, afirmă o bătrânică amintindu-şi de tradiţie.

Bulciugul mirelui şi al miresei, jocul colacului, al găinii, aruncatul de busuioc, de grâu,răsturnatul găleţii cu apă sunt doar câteva din obiceiurile de nuntă aduse în actualitate cu ocazia acestei nunţi, obiceiuri cu puternică însemnătate pentru locuitorii din zonă, necesare pentru un trai bun al nou întemeiatei familii. Nunta a durat până târziu în noapte, iar a doua zi, cei care au depus efortul organizării ei s-au reîntâlnit, la prânzul miresei unde au continuat să sărbătorească în cinstea noii familii.

„Nu ne-am gândit că o să avem aşa mari emoţii, dar în final am reuşit să trecem cu bine peste. A fost o nuntătradiţională, o nuntă pe care toată lumea a aşteptat-o. Îmi doresc şi acum, după ce am văzut cum este, să am o nuntă tradiţonală.”,a afirmat mireasa.

„Am început de două zile, dar cu munca, nu cu distracţia. Sunt a 26 oară naş şi pentru a şasea oară la o nuntă aşa tradiţională. O nuntă aşa frumoasă nu am prins niciodată”, a afirmat şi naşul.