Model de schimbat vieţi: coşul cu legume care sunt cultivate de oamenii străzii, un adevărat succes în Satu Mare

Asociaţia „Stea“ din municipiul Satu Mare este recunoscută pentru proiectele de ajutorare a oamenilor străzii. Cel mai de succes este „Grădina Stea”. Acesta este un proiect finanţat prin fonduri europene, prin care cei de la asociaţie şi-au înfiinţat propria grădină de legume, la care lucrează beneficiarii Asociaţiei Stea.

Arpi şi Jolti sunt cei mai vechi beneficiari ai asociaţiei şi totodată cei mai vechi agricultori din grădină, cei care acum, după finalizarea perioadei de asistenţă specializată, fac toate lucrurile la grădină.

Oamenii străzii sunt responsabilizaţi şi învaţă ce înseamnă munca

„Acesta este al cincilea an de când sunt la Asociaţia Stea. Am 32 de ani. Lipsesc cam două zile pe săptămână, când am altceva de lucru. Îmi place să fac orice, şi cu motocultorul, şi la plantat şi la săpat. Abia aştept să se coacă roşiile şi castraveţii. Când nu vin la grădină lucrez la nişte terenuri de tenis”, povesteşte foarte mândru Zsolti.

„Eu sunt de trei ani la Grădina Stea, sunt cel mai tânăr muncitor din grădină, am doar 20 de ani. Mă descurc cu tot, eu sunt şeful acolo, ştiu să pornesc motocultorul, să ud, să sap. Acum m-am accidentat la mână că am intrat cu motocultorul în gard, dar nu s-au mai întâmplat de astea”, povesteşte şi Arpi.

Legumele crescute de beneficiari ajung pe mesele sătmărenilor, în cadrul programului „Coşul cu legume”. Acestea sunt livrate de două ori pe săptămână sătmărenilor, care au prins gustul produselor bio ale oamenilor străzii, fiind încurajaţi şi de preţul acestor coşuri.

Coşuri cu legume bio, la un sfert din preţul pieţei

„În prezent în coşurile ce le livrăm avem salată, spanac ceapă verde, ridichi şi plante aromatice. Costul unui coş este 16 lei, cam la un sfert de preţ faţă de cât ar costa toate produsele luate individual din supermarket sau din alte părţi. Livrăm de două ori pe săptămână, de obicei marţea şi joia. Faţă de anul trecut, comenzile au explodat, deja trebuie să facem liste de aşteptare, că nu putem onora toate comenzile. Avem capacitate de 20 de coşuri pe sătpămână, dar avem comenzi mult mai multe”, afirmă Cristina Bala, preşedinta Asociaţiei Stea.

Lucrul la grădină este unul continuu, necesitând prezenţa cel puţin a unei persoane zi de zi printre plante, pentru activităţile specifice, fiind vorba de o grădina de cinci ari, o parte acoperită cu sere, iar o parte cu o cultură în aer liber. Grădina se completează cu un alt solar şi câteva plante în aer liber în curtea asociaţiei, care a fost transformată ulterior proiectului finanţat din fonduri europene, datorită cererii tot mai mari de coşuri cu legume. Louis este un voluntar venit din Franţa pentru a lucra cu oamenii străzii din Satu Mare, care cu această ocazie învaţă şi ce înseamnă legumicultura.





„Eu sunt din Franţa. Sunt a doua oară aici, la Asociaţia Stea, prima dată am fost în iarnă să lucrez cu beneficiarii. M-am întors de o săptămână şi stau două luni. Este prima dată când lucrez într-o grădină, mă învaţă băieţii ce am de făcut. Îmi place mult, îmi place să lucrez cu tineri, mă înţeleg bine cu ei. Se văd schimbări la ei chiar şi din iarnă, sunt mai sociabili.” povesteşte Louis.

„Arpi, de exemplu, era foarte violent şi recalcitrant, nu te puteai înţelege cu el. S-a schimbat enorm”

În momentul în care a fost demarat proiectul, în grupul ţintă au fost alese persoane apte de muncă şi din punct de veedre psihologic, dar care nu aveau dezvoltate abilităţi precum munca în echipă, răbdare, rezistenţă la stres. Mulţi au încercat să aibă locuri de muncă dar nu s-au putut încadra din cauza faptului că nu acceptau să li se spună ce au de făcut.



„Băieţii sunt dintre cei mai serioşi, schimbările se văd la ei foarte puternic de când lucrează aici, cu noi. Sunt mai calmi, mai răbdători, mai organizaţi şi ştiu să respecte un program. Se mai întâmplă să piardă câte un autobuz, dar nici atunci nu renunţă să meargă la grădină, iau bicicletele şi merg cu bicicletele”, îi laudă Cristina Bala

„Privitor la evoluţia lor, în primul an beneficiarii nu ştiau nici cum arată o roşie pe plantă. Acum ştiu să folosească motocultorul, să instaleze sistemul de irigaţie. Anii trecuţi am avut câte un agricultor care să ne ghideze, dar anul acesta doar băieţii s-au descurcat cu tot, ei au făcut tot acolo. Arpi, de exemplu, era foarte violent şi recalcitrant, nu te puteai înţelege cu el. S-a schimbat enorm”, povesteşte şi Mirela, una dintre angajatele asociaţiei.





Un factor extrem de important în schimbarea tinerilor este şi faptul că membrii asociaţiei şi voluntarii lucrează cot la cot cu ei, tratându-i de la egal la egal, ceea ce le-a oferit încredere mai mare în oameni.

În acest an există şi un nou grup de persoane ţintă, un grup de mămici din cartierul Sătmărel, care activează la grădina de lângă asociaţie, iar mamele sunt răsplătite prin pachete alimentare din banii adunaţi de pe coşuri, iar din aceeaşi bani copiii lor au parte de un program educaţional care îi ajută să rămână încadraţi într-un sistem de învăţământ până cel puţin în clasa a XII-a.