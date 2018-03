Doi poliţişti locali sunt eroi la Carei. Au salvat viaţa unui bărbat în timpul unei patrulări

Suciu Nicolae şi Nemeti Ferenc, cei doi agenţi de poliţie locală din municipiul Carei se aflau în patrulare în cartierul Mihai Viteazu când au fost sesizaţi că unui bătrân i s-a făcut rău şi a căzut în scara blocului în care locia. Fără să mai aştepte intervenţia celor de la SMURD, cei doi agenţi au intervenit pentru a-i acorda cetăţeanului primul ajutor.

După ce i-au oferit primul ajutor, agenţii i-au ajutat pe cei de la SMURD, ajunşi între timp, să îl transporte pe cel în cauză până la autospeciala de salvare.

Azi, în jurul orei 13.30, când am intrat în casa scării, am găsit victima întinsă pe trepte. Datorită intervenţiei prompte a poliţiştilor locali, careianul bolnav a rămas în viaţă. După părerea mea, cei doi agenţi merită să fie recompensaţi. Am rămas impresionat de modul rapid în care au acţionat şi ţin să le mulţumesc personal pentru că au salvat viaţa victimei”, a declarat careianul István Szűcs pentru portalul Opinie de Carei.

„Este de datoria poliţiştilor locali să intervină în astfel de situaţii, este o atribuţie de serviciu. Ţin ca, atât în numele instituţiei cât şi al meu personal, să-i felicit pe colegii mei Suciu Nicolae şi Nemeti Ferenc pentru că, prin intervenţia lor promptă, au salvat viaţa unui careian”, a declarat şeful Poliţiei Locale Carei, Ioan Ecsedi.