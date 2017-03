De la un venit suplimentar la o afacere de succes pentru care nu se doarme zile şi nopţi: „Am în atelier pregătite coktailuri de vitamine. Doar aşa rezistăm“

Stefan şi Tunde Mandi sunt familia care a reuşit să transforme o vorbă veche, „împreună la bine şi la greu”, în realitate, într-o practică de zi cu zi. De nouă ani ei conduc o firmă de decoraţiuni pentru evenimente, cu tot ce înseamnă ea, de la feţe de masă, huse de scaune, fundiţe, flori, vaze, lumini, schele, sonorizare, până la cel mai mic detaliu de şerveţel sau bentiţă. Ceea ce a început ca o formă de a avea un venit suplimentar a devenit o afacere în care sunt implicaţi 100%. Totul s-a născut din dorinţa de a nu mai petrece weekendurile departe unul de celălalt, fiecare cu altceva de făcut. Pentru asta au fost nevoiţi să renunţe la o profesie de bază din care trăiau liniştiţi şi să îşi sacrifice întreaga vara la zeci de evenimente, anul acesta chiar peste 100.

„Eu înainte am făcut design vestimentar, am un atelier de care acum nu mai am timp să mă ocup acum Ştefan era în lumea evenimentelor, era DJ, umbla la petreceri”, declară Tunde.

„Eu în timpul săptămânii făceam mobilă, eram tâmplar şi în weekend şi în weekend mergeam la nunţi, botezuri, petreceri, eram DJ. Tot îmi cerea lumea, decor, flori şi atunci i-am zis la Tunde să facem şi noi de astea”, îşi completează Ştefan soţia

„El, văzând că se cere, că e tot în domeniul meu, în textile, a zis că de ce să nu fac un ban în plus. Mai ales că era în weekend, când el oricum era plecat. Că el era tot plecat în weekenduri şi noi ne tot certam pe tema asta, că numa weekendurile le aveam şi atunci el era plecat şi eu trebuia să stau plecat acasă singură”, povesteşte Tunde.

Prima nuntă a fost o adevărată provocare pentru ei, dar au trecut-o cu brio, iar emoţia şi bucuria de după terminarea nunţii le retrăiesc şi acum şi tresar când se gândesc la mulţumirile clienţilor de atunci, care i-au impulsionat să treacă de la un câştig suplimentar la o adevărată afacere în domeniul acesta. Dacă nunta aceea a avut doar 80 de persoane, în prezent cei de la Party Service au clienţi care organizează deseori evenimente de peste 1000 de persoane. Şi nu doar unul într-o zi, ci zile la rând cu evenimente multiple.

A durat un an ca decizia să fie luată şi cei doi să renunţe la orice altă activitate şi să se dedice doar decoraţiunilor pentru evenimente. De la un eveniment la altul, zestrea firmei lor a tot crescut, ba cu câteva huse în plus, ba cu un aparat nou, astfel încât paleta de servicii a crescut şi ea şi s-a diversificat. În 9 ani de activitate stocurile s-au schimbat aproape complet, primele obiecte cu care s-au pornit fiind nu doar învechite, dar şi uzate moral. Împrospătarea constantă a stocurilor şi a viziunii despre un eveniment perfect pare să fi fost şi una din cheile succesului firmei celor doi soţi, care se folosesc de perioade fără activitate din an pentru a călători, mici vacanţe cu scopul de a le da inspiraţie pentru sezonul care vine, dar şi pentru a se pune la punct cu dotările.

„Ne refacem stocurile, ne înnoim, umblăm în alte oraşe şi alte ţări să ne găsim inspiraţie, să găsim lucruri noi, că numai aşa poţi să rezisţi. Efectiv toate trebuie verificate, bucată cu bucată, ne trebuie luni de zile pentru asta. Numai în atelierul de flori am avut nevoie de o lună de zile. Două săptămâni a fost în renovare şi apoi pentru stoc şi aranjat. Acum începem cu atelierul de sus, facem lucruri noi, facem aranjamente florale artificiale imense”, povesteşte Tunde.

Vacanţele sunt savurate la maximum, pentru că începând cu luna mai începe sezonul de nunţi şi munca se intensifică la un nivel extraordinar, care pentru mulţi ar putea părea ireal. Orele de muncă trec adesea de 20 pe zi.

„Facem faţă pentru că ne implicăm şi noi fizic şi umblăm de la sală la sală şi putem să ne supraveghem oamenii. Nu luăm toţi clienţii care vin la noi, îi şi refuzăm, le fac doar pe cele pe care ştiu că pot să le fac. În august rezistăm cu 2, maxim 3 ore de somn pe noapte. Avem o asistentă, am în atelier cocktailuri de vitamine şi săptămânal de 2-3 ori primim vitamine. Dar în fiecare an fac detoxifiere, sport, vitaminizare, 3-4-5 luni, foarte intensiv, cam până în iunie. Îmi fac pregătirea fizicului, că doar aşa o să pot şi mental. Altfel nu pot”, explică Tunde.

„Crede-mă că am avut cea mai dură săptămână în care am dormit 10 ore în toată săptămâna. Rezist cu vitamine cu de astea, injecţii”, afirmă Ştefan.

Când e sezon plin, au şi peste 30 de angajaţi.Unii sunt aceeaşi de ani de zile, alţii sunt noi, dar indiferent de vechimea lor în firmă oamenii sunt trataţi la fel şi se simt ca într-o familie, acesta fiind un alt secret al reuşitei afacerii. Dacă anul trecut au fost cu toţii de Paşte în Ungaria la o cabană doar pentru ei, acum răsplata va fi alta pentru ei, căci de Paşte au de muncă, dar cu siguranţă nu va începe sezonul fără cel puţin o ieşire la iarbă verde, la un ceaun.

Deşi ar putea renunţa oricând, cei doi soţi nu se văd făcând altceva. Activitatea care o desfăşorară acum le dă în primul rând o satisfacţie personală şi profesională imensă, dincolo de banii câştigaţi, ceea ce îi ţine antrenaţi în afacerea lor.