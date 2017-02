Apel pentru noi proteste la Satu Mare

După ce în ultimele zile locuitorii din Satu Mare s-au retras în casele lor şi au încetat protestele, un nou apel în mediul online îi cheamă să continue să îşi exprime nemulţumire faţă de situaţia politică de la ora actuală.

Sătmărenii sunt chemaţi să ia parte la un nou protest vineri seara, de la ora 19, locul de întâlnire fiind şi de această dată Pasajul Corneliu Coposu.

„Oameni buni, se apropie weekendul. In unele orase oamenii au fost zi de zi in strada, in altele ne-am odihnit si am stat in casa. Dar acum suntem pregatiti sa luam din nou la pas strazile orasului nostru pentru a ne manifesta nemultumirea fata de situatia creata si solutia aleasa.”,se arată în mesajul de pe Facebook al evenimentului creat pentru acest protest.

Evenimentul a fost lansat pe reţeaua de socializare în dimineaţa zilei de vineri şi numărul persoanelor care au confirmat participarea este încă restrâns. În Satu Mare au participat la proteste în weekendul trecut, în medie, 2000 de oameni, care au scandat împotriva Guvernului, a PSD şi a lui Liviu Dragnea.

„Hai sa revenim la intrebarea initiala „Au impact protestele ?” 🙂 ..

Acum ca am lamurit aceasta intrebare.. haide sa ne mai intrebam ceva.. „Suntem multumiti cu atat ?” sau „Putem trece peste atitudinea sfidatoare de jucatori de poker a reprezentatilor arcului guvernamental ?” .. Suntem siguri ca raspunsurile pe care le aveti in gand se intalnesc cu gandurile noastre. De aceea va asteptam din nou in Pasajul Coposu pentru a exprima aceste ganduri.

Aduceti cu voi un prieten/prietena, un coleg/colega de munca si haideti sa luptam mai departe pentru ceea ce credem.. pentru ca asa cum spunea un mare om de stat „Negociem orice, dar nu negociem principii””, se mai arată în textul evenimentului.