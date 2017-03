Un reşiţean produce manual autoturisme unicat. Clienţii nu se înghesuie din cauza costului extrem de ridicat

Marius Hegeduş nu ar fi la prima ispravă de acest gen. În urmă cu 12 ani, a realizat un autoturism pe care l-a botezat De Karaso Simplon. Maşina a fost construită manual şi a fost prezentată la mai multe expoziţii, s-a scris despre ea în ziare şi a apărut la televizor. Este omologată, înmatriculată legal şi circulă şi astăzi pe străzile Reşiţei.

Hegeduş este doctor în inginerie mecanică şi consultant în inginerie şi design de produs, inovare, cercetare de piaţă, reprezentare de afaceri, contracte în Romania, Europa şi USA. Este specializat în inginerie mecanică, tehnologie generală şi hidraulică, pneumatică, aerodinamică - cercetare ştiintifică, proiectare, prototipare, producţie; tehnologie răşini armate cu fibră de sticlă: modele, matriţe, piese de forme complexe, dimensiuni mari; legislaţie privind proprietatea intelectuală şi cerinţele CE de omologare a vehiculelor rutiere şi aparaturii medicale; managementul afacerilor, marketing industrial şi cercetare de piaţă etc.

A absolvit ca şef de promoţie al Politehnicii din Timişoara, în 1987, vorbeşte patru limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă şi are o experienţă de peste 25 de ani în inginerie mecanică.

De Karaso Simplon, proiect de succes

Ca realizări, inginerul reşiţean se mândreşte cu un generator pneumatic de aerosol salin, certificat CE şi este coautor a altor patru brevete de invenţie. Dar proiectul de succes rămâne automobilul cabrio exotic, omologat, de către Registrul Auto Român şi botezat De Karaso Simplon, după numele judeţului Caraş-Severin.

Autoturismul, în stilul roadsterelor din anii '50, este realizat preponderent manual, are o caroserie monobloc din răşină poliesterică, armată cu fibră de sticlă montată, pe o infrastructură de Dacia Solenza, echipat cu motor Renault E7J: 1390 cm3, 75 CP.

Chiar dacă au trecut 12 ani de când a fost produsă, maşina e şi astăzi un fel de vedetă locală, cu care inginerul Marius Hegeduş este chemat la nunţile şi evenimentele prietenilor şi cunoscuţilor. Inginerul spune că poate crea oricând o nouă maşină hand-made, singura problemă fiind costurile ridicate pentru un astfel de proiect.

“Prototipul a înghiţit 4000 de ore de muncă/om. Am lucrat doi şi uneori trei oameni. Înmulţiţi asta cu costurile unui service, care sunt undeva la 10 euro pe oră, plus infrastructura tip, plus omologare plus, plus, plus, ajunge la un preţ foarte mare! Doar cheltuielile directe ar fi undeva la 25.000 de euro. Merită doar dacă faci ceva foarte scump, să te duci cu preţul spre 100.000 de euro. Eu mai am matriţele şi astăzi şi aş putea să o fac din nou”, spune Hegeduş.

La costurile enumerate mai sus se mai adaugă şi omologarea. De altfel, momentul a fost unul interesant pentru inginerul reşiţean.

“La omologare nu te scuteşte nimeni. Nu mi-au pus beţe în roate, pentru că au văzut că nu mă pot trimite la plimbare, pentru că ştiu ce vorbesc! Întâi m-am contrat cu şefii cei mari, care i-au pus la punct pe aştia mai mici, care spuneau că nu se poate. Pe urmă au fost rezonabili. Le-am demonstrat că e legal. Problema e costul, mi-au luat vreo 4.000 de euro. Au făcut curs pe ea, cu dosarul meu în mână, explicau la studenţi. A durat trei luni omologarea, la RAR Bucureşti. Nu e o treabă simplă“, povesteşte inginerul aventura prin care a trecut pentru a putea circula legal pe străzile patriei cu maşina pe care a construit-o.

Hegeduş spune că a avut oferte pentru achiziţia unei maşini hand-made, însă toate erau „neserioase”. “Au venit unii şi mi-au oferit 20-25 de mii de euro. Cu banii aştia, i-am trimis să-şi cumpere o garsonieră”, povesteşte inginerul.

Visul reşiţeanului e să sprijine producţia de autobuze electrice

Marius Hegeduş mai are şi acum proiecte ieşite din comun. În prezent îşi doreşte să convingă o fabrică de autobuze din România să producă autobuze electrice cu tehnologie românească.

“Acum mă zbat foarte tare să conving măcar una din fabricile de autobuze, cea mai indicată ar fi cea de la Arad, să facă autobuze electrice cu tehnologie românească. E o treabă serioasă, care la nivel de ţară s-ar duce la 500 de milioane de euro, aşa la prima strigare. Sper să-i conving pe cei de la Arad. Eu aş fi dispus să lucrez într-un proiect de acest gen. Are Râmnicu Vâlcea, tehnologie de pile electrice pe hidrogen, foarte răspândită în Europa şi în lume, dar noi am ieşi la costuri de 40 % faţă de ei. Am trimis o propunere şi la guvern. A ajuns la MapN, pentru că poate avea aplicabilitate şi în domeniul apărării, dar acolo mi-au răspuns că nu s-au formulat solicitări în această direcţie şi să mă adresez la departamentul de cercetare, să fac un proiect. Păi dacă nu sunt solicitări, adică nu vreţi, la ce să mai fac proiectul”, spune Hegeduş.