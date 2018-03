Un oraş din Banat interzice căruţele.  „Nu vor mai putea circula decât pe drumurile agricole“

Singurele drumuri pe care aceste vehicule vor mai putea circula sunt cele agricole. Iniţiativa a aparţinut primarului Adrian Torma, care susţine că, prin acest demers, oraşul intră în rândul comunităţilor civilizate.

“Începând cu luna mai, pe drumurile publice din Moldova Noua nu vor mai putea circula vehiculele cu tracţiune animală, celebrele căruţe. Căruţele vor putea circula in continuare pe drumurile agricole de pe raza orasului sau pe proprietăţile private ale deţinătorilor de astfel de vehicule.

Este o decizie care aduce Moldova Noua in rândul oraşelor civilizate, mai ales ca majoritatea proprietarilor de căruţe nu respectau condiţiile cerute de lege sau aprobate prin alte regulamente in Consiliul Local. În acelaşi timp, majoritatea proprietarilor se ocupa cu defrişările ilegale de lemn sau sustragerea fierului vechi din ruinele Moldomin sau alte zone abandonate”, susţine primarul Torma.

Decizia va fi aplicată de către poliţiştii locali din Moldova Nouă, iar cei care nu o respectă plătesc amenzi de până la 500 de lei sau chiar pot rămâne fără vehicul.