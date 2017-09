Salariile angajaţiilor din Primăria Reşiţa nu s-a majorat. Primarul mai cere o păsuire de două luni

Ioan Popa, primarul Reşiţei, a cerut Consiliului Local să amâne majorarea salariilor cu încă două luni de zile, deoarece executivul nu a finalizat noua organigrama. Aceasta e cea de-a doua solicitare, după ce la sfârşitul lunii iulie consilierii locali au decis acordarea răspunderii primarului pentru ca în termen de 60 de zile să să facă modificările de organigramă care să permită aceste majorări.



Ioan Popa spunea atunci că majorarea slariilor nu este posibilă fără reduceri de personal, comunicând că din 10 oameni, angajaţi în cadrul unui serviciu, vor mai rămâne şase. În ultima şedinţă a Consiliului Local Reşiţa, desfăşurată miercuri, 27 septembrie, Popa a mai cerut un răgaz de două luni de zile, motivând că organigrama nu a fost finalizată.



"Nu am finalizat organigrama. Am mai avut de făcut nişte finisaje, pentru că ne dorim să creştem salariile celor care lucrează în munca de jos. De la tot ce înseamnă muncitori, care au nişte salarii derizorii, majoritate minimul pe economie. Nu am reuşi în timp atât de scurt să finalizăm organigrama şi să o trimitem la Ageţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Acum este gata şi o vom trimite, iar cu cât vine mai repede înapoi o vom introduce în Consiliul Local. Eu sper că noua organigramă va fi mai dinamică, deşi vor fi cu 120 de posturi mai puţin, însă vor fi oameni care vor să lucreze, iar cei care nu vor ne vor părăsi”, a spus Popa.

În prezent, Primăria Reşiţa are un număr de 890 de angajaţi. Conform declaraţiilor primarului Ioan Popa, plata salariilor reprezintă 24 la sută din bugetul local, faţă de 14 % cât reprezintă investiţiile.