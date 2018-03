Primarii din Banat care-şi retrag pădurea din administrarea Romsilva. „De când am ajuns în funcţie, am văzut că se tot taie“

Consilierii locali au aprobat proiectul primarul şi în momentul de faţă administraţia locală reşiţeană întocmeşte documetele pentru societatea care va administra pădurile oraşului şi a încă şapte comune din zonă, care s-au aliat acestei iniţiative.

“Să fiu sincer, de când am venit primar, am văzut că se tot taie din pădure şi am discutat cu Romsilva să găsim o variantă să nu mai taie, iar anul trecut le-am plătit pentru administrare şi am decis că nu vor mai tăia. Totuşi au mai continuat tăierile. Şi atunci am studiat legea şi am văzut că putem înfiinţa acest ocol silvic privat. Am discutat cu UAT-urile din zonă şi s-au adunat încă şapte primării care s-au asociat cu noi”, spune Ioan Popa, care povesteşte că a fost în Germania, în landul Baden, unde funcţionează un proiect asemănător pentru 8.000 de hectare, cu doar 500 mai puţin decât cele din proiectul din Primăriei Reşiţa.

"Am văzut ce au făcut ei acolo. E o minunăţie. Alei pavate, piste pentru biciclete, o zonă în care te plimbi cu plăcere. Cam asta am vrea să facem şi noi mai ales că eu îmi doresc ca reşiţenii să aibă unde să meargă, să se plimbe în aer liber, în condiţii civilizate”, a mai spus primarul Reşiţei. Acesta aprecizat că are semnale şi din partea altor primării care doresc să se asocieze şi să intre cu suprafeţele de pădure în ocolul privat care se va înfiinţa la Reşiţa.