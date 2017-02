Gărâna Jazz Fest aduce pe scenă, în acest an, un câştigător a două premii Grammy

În ultimii 20 de ani, Gărâna a devenit cel mai căutat loc din România, pentru iubitorii muzicii de jazz. Mii de persoane vin anual la Gărâna, din toate colţurile lumii, ca să asiste la spectacole. Anul acesta, organizatorii se pregătesc deja pentru ediţia cu numarul 21 şi promit că nu vor face rabat de la calitate.

La începutul acestei săptămâni s-au pu în vânzarea biletele, iar cei care vor să fie siguri că de un loc pe butucii de la Gărâna le pot deja achiziţiona din reţeaua Biletmaster.ro. Primele trei nume mari care au confirmat prezenţa la festival sunt John Scofield Überjam Band, quintetul Enrico Rava-Tomasz Stanko şi Tonbruket

“Americanul John Scofield şi proiectul său Überjam, quintetul Enrico Rava-Tomasz Stanko şi suedezii de la Tonbruket sunt primele trei prezenţe anunţate în line-up-ul acestei ediţii. Biletele pentru Gărâna Jazz Festival au fost puse în vânzare la preţul de 300 de lei în varianta de abonament sau 85 de lei în varianta de bilet pentru o singură seară de festival. Publicul se va bucura anul acesta de prezenţa excepţională a lui John Scofield, câştigător a două premii Grammy la ceremonia din februarie 2017: cel mai bun album de jazz instrumental pentru <<Country for Old Men>> şi cea mai bună improvizaţie solo jazz pentru single-ul <<I’m So Lonesome I Could Cry>>. Pionier al fusion-ului şi maestru al genului bebop, funk şi R&B, John Scofield a influenţat evoluţia jazz-ului de la finalul anilor 70 până în prezent, iar chitara sa şi-a făcut cunoscute acordurile pe toate continentele”, arată organizatorii într-un comunicat de presă.

Toate informaţiile de care ai nevoie ca să ajungi la festival

Festivalul de la Gărâna are şi un site dedicat, foarte bine pus la punct cu toate informaţiile necesare turiştilor iubitori de jazz, care ajung pentru prima dată în zonă. Aşadar, de pe www.garana-jazz.ro poţi afla cum ajungi la festival, cum trebuie să te îmbraci, de unde te poţi informa despre zonă şi eveniment, ce trasee şi obiective turistice sunt în zonă, cum poţi să-ţi petreci vacanţa şi care sunt locurile unde te poţi caza.