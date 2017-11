Dragnea, în faţa Comitetului Executiv al PSD pentru prima dată după începerea urmăririi penale în cel de-al treilea dosar de corupţie

Comitetul Executiv al PSD se întruneşte vineri, 17 noiembrie la Băile Herculane. În staţiunea cărăşeană vine toată conducerea PSD, în frunte cu Liviu Dragnea şi premierul Mihai Tudose. Este primul Comitet Executiv PSD, după începerea urmăriri penale pentru Liviu Dragnea, în cel de-al treilea dosare de corupţie.

Ion Mocioalcă, preşedintele Caraş-Severin gazda acestui eveniment, spune că şi-ar dori ca printre probleme partidului, să poată să aducă în atenţia şefilor PSD şi situaţia unuia dintre cele mai sărace judeţe din ţară.

"Eu mi-aş dori să fie un CEx cu dedicaţie mai ales că l-am gândit cu ateliere de lucru cu probleme specifice cu care se confrunta Caras-Severinul. Noi suntem un judeţ, care am trăit din minerit şi siderurgie si de aceea unul din ateliere am dorit sa fie condus de către domnul ministru Gheorghe Şimon, care să ia contact cu ce a mai rămas dinindustria din judeţul nostru. Ne dorim un atelier condus de ministrul Sănătăţii, pentru că am fost printre judeţele cu probleme în administrarea vaccinurilor dar şi la cele două spitale importante din Caransebeş şi Reşiţa. Am dori să discutăm şi cu ministrul Turismului, pentru că ţinem acest CEx la Herculane, o staţiune în care nu s-a mai întâmplat mare lucru în ultimul timp şi atât infrastructura cât şi bazele de tratament au nevoie de intervenţii şi trebuie să devină priorităţi. Sunt asteptări mari din partea acestui CEx!", a spus Mocioalcă.

Membrii Comitetului Executiv al PSD au început să sosească la Herculane încă de joi seara, lucrările comitetului începând vineri dimineaţa şi urmând să se încheie sâmbătă,