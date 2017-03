Cascada Bigăr va putea fi admirată aşa cum nu a mai fost văzută niciodată. Ce s-a schimbat la faimosul obiectiv turistic

Problema cea mai mare legată de vizibilitatea celebrei căderi de apă din Caraş-Severin e la un pas de a fi rezolvată. Dacă până acum turiştii se înghesuiau pe spaţii în care cu greu aveau acces, pentru a vedea cascada din cel mai bun unghi, din această primăvară va exista o platformă suspendată, de unde vor putea Bigărul în toată splendoarea.

Soluţia a venit din partea organizaţiei Viitorul Plus – Asociaţie pentru Dezvoltare Durabilă şi a fost finanţată de Coca-Cola HBC România. Amenajările au demarat în 6 iulie 2016, însă proiectul a început în urmă cu doi ani şi a inclus până în prezent un proces anevoios de proiectare şi avizare datorită amplasării cascadei, mai multe instituţii publice diferite fiind implicate.

“Am ajuns la ultima etapa din lucrarile de amenajare la cascada Bigar – realizarea accesului la baza raului Miniş pentru a putea coborî albia foarte abruptă şi vedea în siguranţă cascada! La sfârşitul anului trecut au început pregătirile pentru fundaţii, întrerupte însă de lunile de iarna. Din martie, am reluat lucrările şi am avansat cu montarea platformei metalice realizata de partenerul CON-A. În câteva săptămâni vom finaliza ultima şi cea mai importantă etapa a proiectului”, arată cei de Viitorul Plus.

Cele mai importante lucrări de reabilitare au vizat amenajarea unui traseu pietonal între parcare şi intrarea în Parcul Naţional, de-a lungul DN57b, delimitat prin parapeţi faţă de şosea şi semnalat corespunzător; amenajarea unui drum de acces de la intrarea în parc şi până la baza cascadei, de unde va putea fi admirată şi fotografiată în siguranţă. de pe platforma de la baza râului Miniş, vis-a-vis de cascadă; realizarea unei treceri către Grota Bigar, aflată în imediata apropiere a cascadei şi dotarea zonei cu panouri informative, pubele ecologice, marcaje de atenţionare, locuri de repaus.

Lucrările s-au desfăşurat cu o intervenţie minimă asupra arealului natural, cu utilizarea preponderentă a materialelor naturale din zonă (piatră şi lemn). În plus, se vor elimina elementele betonate existente în parc de câteva decenii, care strică peisajul.

„Amenajarea cascadei Bigăr a fost poate cel mai complex proiect de care m-am ocupat în cei 10 ani de activitate în ViitorPlus şi mă bucur că am reuşit să trecem peste toate obstacolele întâmpinate şi după multă muncă şi perseverenţă timp de 2 ani jumătate, să putem oferi zecilor de mii de turişti din zonă o experienţă prin care să se bucure în siguranţă de această minune a naturii”, spune Teia Ciulacu, preşedinta ViitorPlus şi coordonatoarea proiectului.

