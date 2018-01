Românul care produce primul telefon din lume cu carcasă din lemn de tei şi nuc: „Pentru orice problemă de soft vom înlocui telefonul cu unul nou, pe loc“

Un vâlcean de 36 de ani lucrează de mai bine de jumătate de an la primul smartphone din lume cu carcasă şi încărcător din lemn de tei şi nuc. Ştefan Epistatu, un inginer IT care a lucrat la sucursala HP din Italia timp de 8 ani, spune că va lansa telefonul exotic pe piaţa din România cel târziu în martie 2018.



Românul spune că a investit până acum 30.000 de euro în ideea despre care spune că reprezintă o noutate absolută pe piaţa mondială de IT. Epistatu susţine că a analizat cu atenţie în ultimii ani evoluţia preferinţelor clienţilor în materie de telefoane inteligente şi a observat că tipul ambalajului reprezintă unul dintre aspectele la care cumpărătorii sunt sensibili. Din acest motiv, a considerat că o carcasă din lemn rar ar putea avea succes pe piaţa smartphone.



Vândut doar în corporaţii



Produsul său, intitulat „EGE“, este dedicat strict sectorului de business şi ar urma să coste în jur de 3.000 de lei.



Carcasa, butoanele şi conectorii sunt fabricate în România, prima chiar în atelierul din Râmnicu Vâlcea al inginerului IT, cu ajutorul unei imprimante 3D. Încărcătorul va fi tot din lemn, după un model deja patentat.

Bateria este concepută să se încarce în modul wireless, iar căştile dispozitivului vor funcţiona pe acelaşi principiu.



Placa de bază va fi produsă de o firmă din nordul Italiei, al cărei nume inginerul se fereşte să-l deconspire, prevalându-se de un contract de confidenţialitate. În schimb, bateria şi displayul vor fi aduse din China.

Prototip încărcător din lemn, pentru smartphone-ul fabricat în Vâlcea FOTO Arhiva personală



Bateria uriaşă încărcabilă wireless



În ceea ce priveşte specificaţiile tehnice, smartphone-ul cu carcasă din lemn de tei şi nuc va fi dotat cu un procesor octacore de 4 GB memorie RAM, cu posibilitate de stocare de 64 GB de informaţii în memoria internă, cameră foto de 12 Megapixeli, baterie de 15.800 de miliamperi şi o rezoluţie a ecranului de 1.920X1.080.



„Cum multă vreme am lucrat doar pentru corporaţii, am gândit produsul să fie destinat acestora, fiindcă vine cu o serie de condiţii speciale: orice problemă de soft va determina schimbarea telefonului cu altul nou, pe loc. De asemenea, pentru o problemă de display, clientul va plăti doar contravaloarea acestuia şi se va alege tot cu un telefon nou. Ideea unui altfel de smartphone mi-a venit în Italia, în 2012, în timp ce lucram la HP. Acolo m-am şcolit şi mi-am luat toate diplomele necesare în IT şi marketing“, spune Ştefan Epistatu.

Utilaj pentru fabricarea carcasei din lemn a smartphone-ului fabricat la Vâlcea, Foto: Arhivă personală

„Poţi face bani de oriunde“



Ştefan Epistatu deţine o fabrică în localitatea vâlceană Horezu, unde asamblează proteze bionice şi drone topometrice, militare. O altă sursă de venit pentru vâlcean o reprezintă comerţul cu laptopuri refurbished, roboţi, echipamente IT şi medicale. A decis să se întoarcă definitiv în România în anul 2016, fiind „mânat“ de un crez personal: „În final, nu contează unde eşti - în Franţa, China sau Italia. Poţi face bani de oriunde, dacă asta îţi doreşti“.



A deschis fabrica de la Horezu pe o suprafaţă concesionată de 2.000 de metri pătraţi. Vâlceanul spune că, în acest moment, deţine prima şi singura firmă din România care a accesat codul CAEN în domeniul cercetării şi dezvoltării roboticii.

„Ai mei n-au crezut şi nici n-au înţeles domeniul IT până n-am început să lucrez pentru HP. În IT nu poţi să ştii niciodată totul, pentru că este un domeniu care avansează prea rapid, în fiecare zi apare ceva nou. Cu 12 ani de experienţă în domeniu, pot să-l percep altfel. La acest moment eu îl văd ca pe un copil de 2 ani, în creştere.”

A ajuns la HP în Italia în 2008. A trecut proba practică şi a pornit de pe poziţia de tehnician. Între timp, ca să se pună la punct cu limba italiană, s-a înscris la o facultate de cadastru - topografie de 4 ani.

„Cu timpul am început să-mi iau toate diplomele de la HP, tot ce înseamnă customer service, inginerie, pe toate cele 3 niveluri, inclusiv diploma de la Cisco. La HP se lucrează pe proiecte. Pentru Enel Italia, spre exemplu, se hotărăşte cine lucrează la proiect, iar dacă nu ai diverse diplome, ei te şcolarizează tocmai ca să fii în stare să faci orice proiect, de la început la sfârşit. Am lucrat şi pe partea de marketing. Am început cu două firme, de care trebuia să am grijă, pentru ca după 8 ani să am 48 de companii în portofoliu. Practic, noi le vindeam calculatoare şi tot noi ne ocupam de mentenanţă.”



Alt utilaj pentru fabricarea smartphone-ului vâlcean, Foto: Arhivă personală Alt utilaj pentru fabricarea smartphone-ului vâlcean, Foto: Arhivă personală

Printre proiectele dezvoltate în Italia se află şi un parteneriat cu Asociaţia Medicilor, în cadrul căruia a proiectat un vas - spital, pe partea care ţine de înaltă tehnologie, şi care în acest moment operează, gratuit, în zona Madagascarului.