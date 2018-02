„Muzeul Păcii“ din Vâlcea, o premieră în Europa de Est

La Vâlcea s-a deschis un muzeu atipic. „Este un altfel de muzeu. Dacă în celălalte instituţii muzeale ştii la ce să te aştepti, muzeul nostru îşi propune să promoveze ideea de pace prin intermediul promotorilor pentru pace şi a nevoilor din acest domeniu”, ne explică fondatoarea instituţiei.

Concret, într-un muzeu al păcii, precum cel de la Râmnicu Vâlcea, sunt expuse marile personalităţi ale lumii şi este prezentată contribuţia acestora la pacea mondială, dar şi în privinţa drepturilor omului.

„Vrem să inspirăm prezentând munca pe care au făcut-o Promotorii Păcii pentru a realiza şi promova pacea: de la Dalai Lama, la Martin Luther King Jr., de la Immanuel Kant la Bertha Von Suttner, de la Maica Tereza, la Alfred Nobel, de la Einstein la Gandi...”.





Fondatoarea muzeului, Magdalena Butucea, la deschidere, Foto: Arhivă Muzeu

Alături de aceştia există şi personalităţi naţionale: „de la Corneliu Coposu cunoscut pentru lupta împotriva comunismului, la Regele Mihai care a fost un promotor al păcii şi al drepturilor omului în afară, I.C. Brătianu – personalităţi care au semnat tratate de pace, ne referim în special la Brătianu, care au adus o contribuţie enormă istoriei româneşti”.

„Oricine încearcă să facă lumea un loc mai bun de trăit este un promotor al păcii. Oricine din trecut sau prezent care se ridică şi se pronunţă pentru justiţia socială este un promotor al păcii”, mai spune Magdalena Butucea.

Oamenii trebuie să se transforme din consumatori în activişti pentru pace

„Oamenii trebuie să conştientizeze mult mai bine ideea de pace, prin intermediul acestor nume sonore şi să se transforme din consumatori în activişti pentru pace. De 70 de ani suntem consumatori de pace. Trăind în pace uităm să mai apreciem acest lucru la justa valoare. Şi atunci noi venim în sprijinul lor prin intermediul educaţiei pentru pace. Am concentrat cât mai bine informaţia cu privire la aceste personalităţi. Avem în proiect să expunem cât mai multe personalităţi dar totul depinde de spaţiu, fiind un volum de muncă mai mare – de voluntariat... Voluntariatul în România este privit oarecum cu reticenţă şi prost înţeles”, arată fondatoarea muzeului.

Tinerii, interesaţi de Muzeul Păcii, Foto: Arhivă muzeu

Cursuri de educaţie pentru pace dedicate liceenilor

După deschiderea muzeului, Magdalena Butucea a început să desfăşoare activităţi de educaţie pentru pace, în sensul că a avut o serie de întrevederi cu conducerile mai multor licee din oraş.

„Deocamdată, eu mă ocup de muzeu, inclusiv de educaţia pentru pace, vom vedea care din liceele din Vâlcea îşi va da acordul să ne ofere un anumit spaţiu pentru aceste cursuri.”

Nu s-a stabilit dacă pentru cursuri se va percepe sau nu o taxă: „în principiu, sunt gratuite”, dar „proiectul trebuie să se dezvolte şi sunt necesare resurse financiare”.

Până acum, singurul sprijin primit pentru înfiinţarea şi funcţionarea primului Muzeu al Păcii din România şi din Europa de Est a venit doar din partea Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

„Când am hotărât să deschid muzeul am ştiut ce dificultăţi mă vor aştepta.”, mai spune Magdalena Butucea.

Copiii - promotori pentru pace, Foto: Arhivă muzeu

Fondatoarea muzeului din România, parte integrantă a instituţiei omoloage din Viena

Magdalena Butucea, fondatoarea Muzeului Păcii din Râmnicu Vâlcea, a ajuns în Viena prin intermediul unei burse universitare de master „Elite Politice Româneşti”, şi a lucrat ca activist pentru pace.

„Am participat la OSCE privind Securitatea şi Drepturile Omului, atât în calitate de editor cât şi în calitate de activist pentru pace şi la unele lucrări privind drepturile femeilor şi contribuţia femeilor din Extremul Orient în cadrul Naţiunilor Unite.

Am fost parte integrantă din Muzeul Păcii de la Viena. Acolo am fost organizator de evenimente, am primit turişti din toată lumea, le-am explicat despre pace, muzeu, despre necesitatea educaţiei pentru pace în lume, chiar dacă în Europa nu sunt conflicte armate.”

„Am considerat că este absolut necesar să avem şi noi un Muzeu al Păcii”

„Am avut, de asemenea, studenţi din Hawai cărora le-am ţinut cursuri despre pace şi dezvoltare în lume. M-am întors în România şi am considerat că este absolut necesar să avem şi noi un muzeu al păcii. Odată cu înfiinţarea Muzeului Păcii vom atrage şi introduce educaţia pentru pace în România, care nu există la ora actuală. Iniţial am dorit să dezvolt acest proiect şi pentru a dezvolta alte proiecte.”





Personalităţi promovate de Muzeul Păcii din România, Foto: Arhivă muzeu

Felicitări de la Haga

După găsirea, aranjarea şi crearea spaţiului propriu – zis în cadrul bibliotecii judeţene, „am intrat în circuitul muzeelor păcii din lume. Am primit chiar felicitări de la cei care se ocupă de cooperarea dintre muzeele păcii, de la Haga.”

Înainte de deschiderea oficială a muzeului s-a creat şi un site dedicat: peacemuseumvalcea.eu, unde se pot găsi date interesante despre muzeul de la Vâlcea.

Fondatoarea Magdalena Butucea recunoaşte că fără deschiderea arătată de directorul BJAI, Remus Grigorescu, poate în acest moment muzeul păcii nu ar mai fi existat, dar speră cu puţin noroc şi sprijin din partea autorităţilor la un spaţiu mai generos, decât cel actual, situat la etajul 3 al bibliotecii judeţene.

„Vâlcea are o mare posibilitate de dezvoltare pe plan turistic”

„Am avut un mare avantaj pentru că am găsit la Viena oameni de mare calitate umană şi profesională. Mi-au dat posibilitatea să mă informez foarte bine, să pot să-mi desfăşor activitatea în cele mai bune condiţii, să captez idei şi oportunităţi noi, pe care ulterior le-am implementat aici.

Vâlcea, în momentul de faţă, are o mare posibilitate de dezvoltare pe plan turistic, în condiţiile în care industria nu mai funcţionează ca pe vremuri.





Elisabeth Blodgett, fondatoarea Muzeului Păcii din Viena, şi prima lecţie de educaţie pentru pace ţinută vâlcenilor, Foto: Arhivă muzeu

Este de asemenea un centru cultural, nu putem nega acest lucru. Chiar dacă este un oraş mic. În altă ordine de idei, m-am născut şi am crescut aici. În oraşele mai mari se pătrunde mai greu, este o mai mare birocraţie, mai mult scepticism”

Fondatorii muzeelor păcii din lume, la Vâlcea

La deschiderea oficială au fost prezenţi fondatorii unor proiecte similare din alte ţări: Elisabeth Blodgett – Muzeul Păcii din Viena, David Blodgett - judecător al Curţii de Justiţie a SUA, Ali Ahmad - Kabul Peace Library din Afganistan, Janicka Bassis - WWIRE World Women în Real Estate, Franţa.