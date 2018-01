Membri ai CSM, despre condiţiile din sistemul de justiţie: instanţe ca „o cocină“, toalete în fundul curţii

Anul trecut, situaţia de la Vâlcea se întâlnea la alte zeci de instanţe de judecată din ţară care funcţionau „în sistem de avarie”, în lipsă de personal şi în condiţii greu de imaginat pentru secolul XXI.

„Situaţia este dezastruoasă”, în ceea ce priveşte personalul

„Din perspectiva resurselor umane (la nivel naţional – n.r.) situaţia este dezastruoasă”, atrage atenţia un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Bogdan Mateescu.

Acesta a explicat şi de ce se întâmplă acest lucru: „Este dezastruoasă în aceaste condiţii. Sunt instanţe care funcţionează (şi în 2018 – n.r.) cu un număr de judecători reprezentând jumătate din schema lor. Există instanţe cu câte un singur judecător – a fost şi Judecătoria Horezu.

Împreună, ne-am străduit să organizăm două concursuri de recrutare în magistratură, am ajuns de la un judecător la cinci. Nu găsim alte soluţii în afara celor permise de lege. În acest moment, situaţia este dezastruoasă!”

„Gândiţi-vă dacă dispoziţiile din legile Justiţiei, referitoare la recrutare, vor intra în vigoare”

Judecătorul Mateescu a atras atenţia şi asupra pericolului ca în sistemul legislativ să nu se mai poată face angajări: „Gândiţi-vă dacă dispoziţiile din legile Justiţiei, referitoare la recrutare, vor intra în vigoare! M-am săturat să fac apel la responsabilitate, sunt mai sceptic decât eram altă dată… Un pic de raţiune şi un pic de ascultare, poate nu strică.

Patru ani, din acest moment, eu nu pot să aduc nici un judecător în sistem prin Institutul Naţional al Magistraturii. O pensionare abruptă a cinci generaţii coroborată cu patru ani de institut şi doi ani de stagiu, s-ar putea ca în scurt timp să nu mai avem cu cine să discutăm!

Lucrurile acestea, un legiuitor înţelept ar fi trebuit să le prevadă. Sigur, de fiecare dată când spunem lucrurile acestea ni se reproşează – dar vai, te legi de dreptul constituţional de iniţiativă legislativă! Nu mă leg. Vreau doar ca acest drept constituţional să fie exercitat cu bună credinţă, în mod raţional.

Nu să vedem tot felul de propuneri legislative, de dezincriminări, incriminări, majorări de durate, necorelări, propuneri legislative pe care, ca să vedeţi, nu ne-am dat seama că le-am semnat ulterior! Şi ştiţi bine, chiar pe aici s-a întâmplat să mai uităm când semnăm nişte propuneri legislative. Zici că este un concurs de dezincriminări, cine dezincriminează mai mult.”

„Lucrurile acestea se fac cu studii de impact”

„Nu aşa, lucrurile acestea se fac cu studii de impact! Preşedintele Înaltei Curţi a atras atenţia, noi cu toţii, în Consiliul Superior al Magistraturii. Trebuie să vedem ce înseamnă modificările legislative pe palierul resurselor umane, ce înseamnă modificările legislative în politica penală! Aş fi vrut mult mai multă înţelepciune!”, a mai spus magistratul CSM, fost preşedinte al Judecătoriei Vâlcea.

La Brezoi, cei doi judecători pe picior de plecare, la Horezu, din cinci, trei indisponibili temporar

Judecătorul Lucian Ştefănescu, vicepreşedinte al Tribunalului Vâlcea, a adus şi el în discuţie situaţia critică în care se află unele din instanţele de judecată.

„... Judecătoria Brezoi unde există doi judecători şi aceia pe picior de plecare, Judecătoria Horezu care a funcţionat cu un singur judecător (...) cu un volum de muncă de 4.000 de dosare, acum sunt într-adevăr cinci, din care 3 indisponibili temporar. ”, a precizat acesta.

La Horezu şi Drăgăşani, mai frig în sălile de judecată decât afară

„Am fost la Judecătoria Drăgăşani. Cu greu îşi poate cineva închipui că într-o astfel de clădire se poate desfăşura activitatea unei instanţe. Cred că era chiar mai frig ca afară pe holurile instanţei, în sala de judecată.

Nu vorbesc despre Judecătoria Horezu căreia nu ştiu dacă i se poate spune instanţă de judecată. Nu cred că i se poate spune astfel. Este o cocină, scuzaţi-mi limbajul”, a mai spus supărat vicepreşedintele tribunalului vâlcean.

„Şi eu am fost la Judecătoria Drăgăşani şi cine a spus (despre condiţiile de acolo – n.r.) are dreptate. Şi are toaleta în curte, în anul 2018, într-o ţară membră a Uniunii Europene. Şi în sală erau oameni îmbrăcaţi. Poate ne gândim şi la dreptul de a fi judecat în condiţii decente. Din păcate, altele sunt priorităţile! ”, l-a completat reprezentantul CSM.

Judecătorie la un pas de desfiinţare

De ani de zile Judecătoria Horezu funcţionează în condiţii greu de imaginat. Nu este singurul semnal de alarmă care se trage pe această temă şi nici ultimul. Anul trecut, acelaşi magistrat al CSM, Bogdan Mateescu explica situaţia cu care se confruntă instanţele de judecată, atrăgând atenţia asupra pericolului ca unele dintre ele, precum cea de la Horezu, să se închidă.

La Judecătoria Horezu până de curând a fost un haos total. Dosare complexe cu nume sonore au stagnat după ce judecătoria a rămas cu un singur magistrat.

Unul dintre ei a fost iniţial exclus, iar apoi eliberat din funcţie, fiindcă obişnuia să se răstească în şedinţele de judecată la avocaţi şi la cei judecaţi.

„Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de Inspecţie Judiciară pentru judecători au dispus, prin rezoluţia din 2 octombrie 2015, exercitarea acţiunii disciplinare faţă de doamna Elena L., judecător la Judecătoria Horezu, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. c) - „atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei (…), inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii”, se arăta într-un comunicat al Inspecţiei Judiciare. Ulterior,a fost eliberată din funcţie printr-un decret prezidenţial.

Din ceilalţi rămaşi, unul a intrat în concediu pentru creşterea copilului, altul a solicitat transferul la o altă instanţă, iar ultimul s-a pensionat începând cu 1 ianuarie 2017.

Aşa s-a ajuns ca la finele lui 2016 să se discute despre desfiinţarea Judecătoriei Horezu, o instituţie nevoită să clarifice aspectele legislative din 22 de localităţi care îi sunt arondate.