FOTO Cine a fabricat cei mai mici bani din lume. Bancnotele cât un timbru

Nimeni la acea vreme n-a bănuit că un minuscul petic de hârtie, aproape fără valoare sau mai corect spus cu o valoare infimă, va face cunoscut numele României în întreaga lumea.

Valoarea era pe măsura dimensiunilor cât ale unui timbru - 27,5 x 38 mm. Şi, totuşi, bancnota românească de 10 bani, emisă în 1917, a intrat în Cartea Recordurilor ca cea mai mică bancnotă din lume.

A înregistrat un record chiar de la apariţia ei, tocmai pentru că avea cea mai mică valoare a unor bani emişi în România. Între timp, au apărut şi monede de 1 ban şi 5 bani. Valoarea lor este chiar mai mică decât a bancnotei de 10 bani.

Bancnota tipărită pe hârtie albă a fost concepută de către desenatorul Horaţiu Sava Dumitriu.

Pe o parte a bancnotei apare chipul Regelui Ferdinand I al României, iar pe verso stema României.

Are inscripţionat anul de emisie şi cuvântul „România“. Pe verso, alături de stemă apare deviza regală „Nihil Sine Deo”. Tot pe un fond brun-verde-galben, cu desen floral şi cercuri, apare valoarea „10”, iar sub numele ţării apare emitentul: „Ministerul Finanţelor”. Nu are serie, număr şi nici filigran.

A rămas până astăzi bancnota cu cea mai mică valoare din România. Şi în 1917, 1 leu echivala cu 100 de bani. Dar pe atunci o găină costa 9 lei, iar un kilogram de pâine, 50 bani. Cu o bacnotă de 10 bani, un român din 1917 putea cumpăra 200 grame de pâine. Astăzi, valoarea unui kilogram de pâine este de 10 ori mai mare.

Pe lângă bancnota de 10 bani, Ministerul de Finanţe a emis şi bancnote de 25 şi 50 de bani. Cea de 25 de bani avea culoarea brună, iar cea de 50 de bani, cenuşiu-verde şi textul penalităţii dispus pe nouă rânduri. Toate bancnotele au ca element comun portretul Regelui Ferdinand, fiind primii bani româneşti pe care s-a regăsit chipul unui monarh.

Regatul României a retras ulterior aceste bancnote, până la 1 decembrie 1919, ele însă au circulat în paralel cu celelalte până în 1920.

În afara bancnotei de 10 bani româneşti, mai există şi altele care au concurat pentru titlul de cea mai mică bancnotă din lume, din toate timpurile. Spre exemplu bancnota de 50 de centime emisă în Maroc în 1944 măsoară 43 mm x 31 mm (1 11/16 "x 1 1/4"). Pe net noi am mai găsit şi alte dimensiuni legate de bancnota de 10 bani, din 1917 , şi anume - 33 x 44 mm şi bănuim că de aici a pornit confuzia celor care s-au grăbit să afirme că nu banii româneşti ar trebui să fie în Cartea Recordurilor Mondiale. Dimensiunile înscrise însă în World Record Academy pentru moneda de hârtie sunt de 27,5 x 38 mm (1,08 x 1,49 in).