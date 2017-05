Scandal la Ploieşti după ce un angajat de la Zoo a murit. Director din Primăria Ploieşti: „Vreţi să vă spun cine îşi ia comisioanele şi de unde?“

Între timp, cât şefii din Primărie se ceartă, angajaţii de la Zoo Bucov se tem să mai vină la serviciu, iar cei care au avut curajul să intre în tură au în buzunarele salopetelor medicamente antialergice, care le-ar putea prelungi şansa la viaţă, în cazul în care ar fi înţepat de viespi.

Cristian Ganea, viceprimarul municipiului Ploieşti, a declarat luni că, cel mai probabil, Parcul Constantin Stere unde funcţionează şi Grădina Zoologică, va fi închis pentru vizitatori până ce pericolul provocat de insecte va fi eliminat.

„În momentul de faţă se ia în considerare închiderea parcului până să se poată lua măsurile specifice pentru eliminarea pericolului. Şi angajaţii se tem să mai intre în parc după ce s-a întâmplat. Ştiu că s-au luat măsuri suplimentare, să fie dotat cu hidrocortizon punctul sanitar. Este o situaţie gravă şi sper să fie ultima de acest gen. În mod normal hidrocortizonul se aplică intravenos şi nu pe cale orală, de aceea trebuie să fie un medic acolo. Acum la Primărie se discută să vedem cum putem debloca situaţia pentru că trebuie făcut tot ceea ce se poate face din punct de vedere sanitar, pentru a elimina aceste vietăţi care au cauzat moartea unui cetăţean.

Coral (societatea de deratizare n.r.) desfăşoară dezinsecţie benevol, societatea nefiind plătită de trei ani de zile, însă apariţia acestei insecte neobişnuită ne obligă să luăm măsuri pentru o procedură specială, specifice viespilor. Sper să avem şi îngăduinţa Direcţiei Economice să putem să plătim acest lucru în regim de urgenţă. Ne confruntăm cu veşnica poveste în care contractul a depăşit valoarea estimată şi nu s-au mai făcut plăţi. Îmi pare rău pentru ceea ce se întâmplă, sper să găsim o rezolvare cu toate că nu o văd aşa repede, pentru că ea durează de un an şi ceva. Este o tragedie pe care nu ne-am fi dorit-o şi sper să nu se mai repete acest lucru. Eu chiar am discutat cu directorul parcului Constantin Stere să-mi pună la dispoziţie hârtiile pentru a le semna pe răspunderea mea pentru această dezinsecţie”, a declarat Cristian Ganea, viceprimarul municipiului Ploieşti.

De când a murit colegul lor, angajaţii de la Zoo Ploieşti umblă în buzunare cu medicamente antialergice FOTO Diana Frîncu

"Lăsaţi, că nu a pierit omenirea când a fost ciumă!"

Alexandru Badea, managerul societăţii de deratizare, susţine că a avut nenumărate discuţii cu Nicoleta Crăciunoiu, directorul economic a Primăriei Ploieşti, pe care a avertizat-o de pericolul real al prezenţei insectelor în parcurile din oraş, însă aceasta a refuzat să facă plăţi suplimentare.

„După părerea mea s-a întâmplat ceea ce eu mă gândeam că se putea întâmpla. Am avut discuţia de mai multe ori cu doamna Nicoleta Crăciunoiu, pe care am avertizat-o că, la un moment dat, s-ar putea să moară oameni ori din cauza înţepăturilor de ţânţari, din cauza meningoencefalitei, ori din alte motive, căpuşe de exemplu. Eu la viespe, sincer, nu m-am gândit, dar uite că s-a ajuns în situaţa asta, pentru că nu se face dezinsecţie sistematic. Răspunsul dumneaei, atunci când am sesizat că s-ar putea să moară oameni, a fost: <<Lăsaţi, că nu a pierit omenirea când a fost ciumă!>>. Acesta a fost răspunsul pe care l-am primit directorului economic din Primăria Ploieşti”, a declarat Badea.

Managerul Coral Impex a precizat că societatea pe care o conduce nu mai este plătită de către Primărie din octombrie 2015, deşi operaţiuni de deratizare şi dezinsecţie s-au făcut în parcurile din Ploieşti. „Coral are de recuperat de la Primăria Ploieşti o sumă de aproximativ 3 milioane de lei. (...) Nicoleta Crăciunoiu nu va debloca această situaţie. Ea invocă nelegalitatea contractului, ceea ce nu este adevărat. Pentru că există trei adrese către Ministerul de Finanţe, respectiv către ANAF, în care îi întreabă dacă aceste contracte sunt legale şi au venit toate răspunsurile favorabile societăţii Coral, pentru că depăşirea valorii estimate a contractului este justificată”, a adăugat Alexandru Badea.

Badea a precizat că ultima dezinsecţie la Parcul Bucov a fost făcută recent, dar nu pentru combatere focarelor de viespi, ci împotriva ţânţarilor.

Dezinsecţia la Ploieşti s-a făcut în mai, pe ploaie

De cealaltă parte a baricadei, Nicoleta Crăciunoiu, directorul economic acuzat în prezent că nu vrea să deblocheze plăţile pentru dezinsecţia din Ploieşti, susţine că la mijloc sunt interese politice, iar ea nu are nicio vină. Mai mult, Crăciunoiu susţine că în oraş a fost făcută dezinsecţia la începutul lunii mai, dar pe ploaie "că aşa se face la Ploieşti".

„În acest circ mediatic şi în aceste interese politice, care au în spate numai comisioane şi avantaje, nu mă băgaţi pe mine, dacă vreţi să vă spun realitatea, cine îşi ia comisioanele şi de unde le iau, ce interese sunt în acest contract şi tot ce s-a întâmplat în acest contract”.

Tot acest scandal a fost precedat de o tragedie care s-a întâmplat, duminică, la Grădina Zoologică din Ploieşti. Un angajat în vârstă de 53 de ani a murit, duminică, după ce a fost înţepat de o viespe de mari dimensiuni, dintr-o specie rară la noi în ţară.

Muncitorul a murit după ce a fost înţepta de o viespe lungă de şase centimetri

Muncitorul se afla în vestiar şi se schimba pentru că tocmai ce ieşise din tura de noapte. Se afla împreună cu un coleg în momentul în care a acuzat o stare de rău, asta după ce fusese înţepat într-un deget de la mâna dreaptă de o viespe. Deşi colegul său a încercat să-i acorde un minim ajutor şi a chemat Ambulanţa, îngrijotorul a murit.

Gheorghe Raicu, şef Serviciu Zoo Ploieşti, spune că a alertat în repetate rânduri că vizitatorii şi îngrijitorii sunt în pericol din cauza insectelor FOTO Diana Frîncu

“Băiatul s-a aşezat pe bancă să facă procesul verbal pentru predarea schimbului şi în momentul acela a fost muşcat de visepe de degetul mare de la mâna dreaptă. A reuşit să alunge insecta, a călcat pe ea, dar la câteva secunde şi-a anunţat colegul că nu se simte bine şi că se sufocă şi că-i vine rău. Colegul l-a scos afară, l-a aşezat pe bancă, a anunţat firma de pază, pe băieţii care erau în apropiere. Ei au sunat la 112, medicii care au venit l-au resuscitat aproape o oră, dar degeaba. Noi avem nenumărate adrese către Primăria Ploieşti pentru dezinsecţie şi verbale şi telefonice şi scrise, dar şi către firma care se ocupă cu aşa ceva. Am înţeles că sunt unele probleme la contract, dar pe noi nu ne interesează acest aspect. Noi am mai avut în urmă cu un an un incident exact cu acelaşi tip de viespe, dar atunci fata care a fost înţepată a avut noroc, pentru că eram lângă ea şi am reuşit să-I administrăm ceva medicamente să putem să o ţinem în viaţă până la venirea Ambulanţei. Atunci s-a rezolvat, acum…Gândiţi-vă că poate fi înţepat oricine, un copil, un vizitator. Este un tip de viespe mai rar, care în termen populari se numeşte gărgăune, şi are aproximativ 6 centimetri lungime”, a declarat Gheorghe Raicu, şef Serviciu Zoo.

Îngrijitorul care a murit duminică avea asigurare pe viaţă plătită de Primăria Ploieşti. În cauză se face o anchetă atât a Poliţiei cât şi a ITM, pentru că decesul angajatului este considerat accident de muncă.