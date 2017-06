Românul pe care au pus ochii producătorii de telenovele din Mexic. Va filma alături de sora Thaliei

Prietenii virtuali, vocea şi aspectul său de mariachi autentic l-au trimis direct pe platourile de filmare din Mexic, invitat de producătorii de la Televisa, celebrul post de televiziune dedicat telenovelelor, dar şi de actriţa Laura Zapata, sora cea mare a Thaliei.

Radhu are succes în Mexic, unde a reuşit să cucerească publicul după ce una dintre piesele sale a fost distribuită pe Facebook şi a ajuns la urechile actorilor şi producătorilor de telenovele.

„Pe o reţea de socializare îmi distribuiam piesele şi am avut în listă câţiva prieteni care jucau în telenovelele mexicane. Au fost foarte uimiţi de cât de bine se face cumbia în România. Nu m-am aşteptat, eu am zis să fac ceva doar pentru România, nu îndrăzeam mai mult, să mă desprind. Au ajuns în Mexic inclusiv piesele în limba română, nu doar în spaniolă şi asta tot datorită Facebook-ului”, povesteşte Radhu cum a început totul pentru el.

Pentru că în America Latină Radhu devenise peste noapte un fel de idol pentru copiii şi adolescenţii de acolo, jurnaliştii din Mexic au început să-l tatoneze pe artistul ploieştean şi l-au invitat să le viziteze ţara.





Radhu este în permanenţă în contact cu fanii săi din Mexic prin intermediul facebook foto Diana Frîncu

„Mi-au oferit garda de corp”

„Când am ajuns acolo s-au purtat impcabil cu mine. M-au plimbat, mi-au oferit gardă de corp, pentru că totuşi dezavantajul este că Mexicul este un pic periculos. Ce m-a surprins foarte tare este că mexicanii fredonau piesele mele în limba română, ceea ce m-a şocat, pentru că româna nu este o limba de circulaţie internaţională, care se studiază la şcoală. M-am simţit extraordinar de flatat. Mă întrebau de Inna, peste tot, la toate evenimentele. Producătorii din televiziunile mexicane mă întrebau de Nadia Comăneci, care de asemenea este foarte cunoscută acolo, de Ioana Benedek. M-a impresionat faptul că, aşa cum nouă ni se pare că America Latină este ceva exotic, aşa li se pare lor Europa”, mărturiseşte Radhu.

Cu Laura Zapata, celebra actriţă în Mexic, mai ales pentru rolurile sale de “mala mujer” din telenovele, Radhu s-a întâlnit mai întâi în spaţiul virtual. Unul dintre prietenii săi mexicani i-a trimis Laurei clipul cu melodia interpretată de Radhu în stilul cumbia, iar artista l-a îndrăgit imediat şi a simţit potenţialul care se ascunde tocmai în România. Relaţia lor nu s-a limitat doar la un schimb de mesaje de apreciere pe Facebook, ci se va concretiza într-un duet şi într-un videoclip.

Producătorul Internaţional Mariachi Club i-a dăruit o piesă

“Pentru că ea este şi cântăreaţă, mi l-a recomandat pe producătorul ei musical, Hugo Peres, care deţine Internaţional Mariachi Club, unul dintre cele mai cunoscute grupuri din America Latină şi care mi-a dăruit o piesă pe internet. Mi-a plăcut extraordinar de mult, sound-ul, mesajul, pentru că este o muzică adevărată, vie care nu va muri niciodată. Este o piesă pe care poţi s-o asculţi şi peste zece ani şi peste douăzeci. Pentru că o chitară live, o trompetă nu mor niciodată, asta este muzica adevărată, după părerea mea. Am zis da, este pentru mine mai mult decât o provocare, este o experienţă, o pasiune împlinită, un ideal. Nici nu ştiu cum să explic, este ca un vis împlinit pe care îl ai în subconştientul tău, dar nu-ţi vine să crezi se va putea realize vreodată”, explică artistul român.

S-a întâlnit de ziua lui cu Laura Zapata

Radhu a fost invitat în Mexic la începutul acestui an unde s-a întâlnit, chiar de ziua lui, cu Laura Zapata, iar actriţa l-a condus într-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume.

„Am sărbătorit într-un restaurant argentinian, cu mâncare deosebită. Mi-a zis că trebuie să mă ducă să văd ceva, dar nu mi-a spus ce. Eu îi dusesem un buchet de flori, iar ea mi-a spus că-l va împărţi cu Fecioara din Guadalupe, m-a luat frumos cu maşina şi mi-a zis: <<Ay, mi hijito esto es Mexico!>> Mi-a arătat inclusiv liceul ei, colegiul, importante monumente din Ciudat de Mexico, muzee, Turnul Latino-American, Xochimilco şi apoi am plecat la Catedrala unde se află Fecioara din Gudalupe. Este fecioara în care ei cred şi care apare în majoritatea telenovelelor, iar în acea catedrală, se filmează mai toate acele happy end-uri din telenovele. Am fost acolo mi-am pus dorinţe, a fost o experienţă extraordinară”, spune Radhu.

Videoclip filmat în Xochimilco, Veneţia Americii Latine

Vizita în Mexic nu a fost doar o vacanţă pe meleaguri exotice, altăuri de vedetele latino. Radhu a reuşit să filmeze un videoclip la cea mai cunoscută piesă a lui, “Quimera”, alături de mariachi adevăraţi, cu regizori de telenovele, într-un decor de vis, unde nu orice european poate ajunge: Xochimilco, considerat Veneţia Americii Latine.

Radhu în Mexic, în timpul filmării videoclipului pentru piesa Quimera FOTO G.I.M.B Fotografia

“În videoclipul piesei am încercat să ilustrez cât mai multe locuri importante din această ţară, de la El Angel de la Independencia până la Turnul latino-american, dar cea mai mare parte a videoclipului este filmat în Xochimilco, unde se află acele bărcuţe pline cu flori în care stau Mariachi şi cântă şi se serveşte tequila şi mâncare mexicană. Am filamt toată ziua într-o atmosferă de veselie şi cântam de plăcere, nu simţeam că muncim, era o atmosferă incredibilă. Cei care mi-au filmat videoclipul erau foarte atenţi la detalii. Ei se ocupă şi de filmarea telenvelelor de acolo, de aceea l-am filamt un pic telenovelistic”, mai spune artistul ploieştean.

Radhu urmează acum să plece din nou în Mexic anul acesta pentru a definitiva proiectul în care lucrează alături de Laura Zapata, dar şi pentru a-şi promova piesa. Până atunci însă, aşteaptă ca artista să vină în România, aşa cum a mărturisit în mai multe interviuri.

Cine este Radhu

Artistul, acum în vârstă de 30 de ani, a absolvit Colegiul Naţional Mihai Viteazu din Ploieşti, pentru ca, mai apoi, la insistenţele tatălui să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul UPG Ploieşti. Este o mică vedetă locală încă din anii 90, când a debutat pe scena Teatrului Toma Caragiu din Ploieşti la vârsta de 12 ani, interpretând piese din repertoriul celebrilor Ricky Martin sau Julio Iglesias. La 18 ani avea prorpiul său CD, iar Laurenţiu Matei, soţul lui Nico, îi compunea piese.

„Dacă îţi place ceea ce faci, nu simţi că munceşti. Singurul lucru mai aşa...a fost faptul că neglijam şcoala, examenele, facultatea. Dacă aveam un spectacol, preferam să mă duc acolo. Vezi tu, profesia e profesie, Eu din totdeauna am ştitut drumul meu. Mă vizualizam în Mexic. Chiar aveam nişte vise. Visam că iau un tren şi ajung în Mexic, chiar dacă acest lucru este imposibil. Mi se tot repeta visul acesta. Şi când am ajuns în Mexic am avut senzaţia că ştiu anumite locuri, că le cunosc de undeva, era ca un deja vu. Mă tot întrebam unde am văzut eu strada cutare sau clădirea cutare. Şi mi-am adus aminte că le ştiam din visele mele”, mărturiseşte Radhu.

Visu său continuă acum, dar în realitate. Cel mai mult îşi doreşte să vizitez toată America Latină, să facă turnee de promovare şi să cunoască ţările din acest colţ de lume, din Mexic până în Peru sau Venezuela, de unde a început să priemască din ce în ce mai des mesaje de apreciere.

Primesc mesaje din Argentina, din Peru din Columbia, Venezuela, inclusv Brazilia, pentru că ceea ce am făcut eu în Mexic se vede în toată America Latină. Eu acolo îmi doresc să fiu, nu la Hollywood”, a concluzionat românul.