Cum ratează şeful CJ Prahova o excursie la New York pe banii statului. „Nu pot să îmi las viaţa în mâinile unui necunoscut“

Cu aceşti bani vor fi cumpărate biletele de avion, se va asigura cazare şi diurna, dar şi un stand în cadrul târgului şi promovarea judeţului în lumea oamenilor de afaceri, dar şi în presa de peste ocean.

Vineri, 31 martie, consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul şedinţei ordinare, alocarea sumei necesare pentru această deplasare, fără a se definitiva şi lista norocoşilor care vor vizita America pe banii de la bugetul judeţului.

Finanţarea acestei deplasări a fost aprobată de majoritatea consilierilor judeţeni formată din reprezentanţii PSD şi Alde, în timp ce consilierii liberali au votat împotrivă.

“Am votat împotrivă pentru că ni s-a părut că nu este oportună o deplasare în SUA şi asta pentru că specificul evenimentului la care am fost invitaţi nu ne poate ajuta pe noi ca judeţ sub nicio formă. Am propus totuşi ca, în cazul în care se va pleca la New York, delegaţia să fie condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, care să fie însoţit de directorii parcurilor industriale care să meargă pe cheltuiala lor. Nu au acceptat acest lucru”, a explicat Marian Nistor, consilier judeţean din partea PNL.



Bogdan Toader, preşedintele CJ Prahova nu pleacă în SUA de teama unei călători cu avionul FOTO facebook

De cealaltă parte, Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, a declarat pentru Adevărul că deocamdată s-a aprobat doar o sumă de bani în vederea efectuării unei deplasări în Statele Unite, fără că acest proiect să fie o garanţie ca reprezentanţii CJ chiar vor ajunge la evenimentul de la New York. Toader a adăugat că nu va face parte din delegaţie pentru că îi este teamă de o călătorie atât de lungă cu avionul şi că nu poate să-şi lase viaţa în mâinile unui necunoscut, chiar dacă este pilot cu experienţă.

“Este oportună prezenţa noastră la târg pentru că avem posibilitatea să promovăm judeţul în rândul oamenilor de afaceri de acolo şi să le arătăm posibilităţile de afacere din Prahova, în cadrul parcurilor industriale unde mai sunt alţi investitori din SUA”, a explicat Toader.

Acesta a adăugat că, deocamdată nu s-a stabilit numele celor care vor pleca în SUA, doar criteriile în baza cărora vor fi selectaţi.

“Vor fi consilieri judeţeni cu experienţă, care au mai mult de un mandat în Consiliu şi probabil doi angajaţi ai Consiliului Judeţean, unul care să rămână la stand, iar altul care să aibă rol de traducător. Eu nu pot pleca pentru că nu pot călători cu avionul”, a adăugat Toader.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a precizat că suma de 185.000 de lei este necesară nu atât pentru costurile de deplasare şi de cazare a memrbilor delegaţiei prahovene, ci pentru amenajarea unui stand în cadrul târgului, dar şi pentru promovarea judeţului în presă şi realizarea de materiale publicitare.

Consilierii judeţeni din Prahova au fost invitaţi de comunitatea de români din SUA să participe la Festivalul “Ziua României pe Broadway”, aflat la cea de-a XVIII-a ediţie şi care, în acest an va avea loc în perioada 14-17 mai. Festivalul îşi propune să promoveze cultura şi tradiţiile româneşti, la eveniment fiind invitaţi de regulă artişi şi meşteri populari.

În urmă cu o lună, primarul comunei prahovene Brebu, Adrian Ungureanu, anunţa că, împreună cu mai mulţi angajaţi ai primăriei şi reprezentanţi ai Consiliului Local, va merge la Las Vegas şi Miami pentru un schimb de experienţă să “înveţe administraţie adevărată”. Pentru această deplasare, autorităţile locale au alocat suma de 45.000 de lei. După reacţia localnicilor care l-au criticat dur, Ungureanu a decis să anuleze excursia în SUA, afirmând că va cheltui banii pentru a trimite angajaţii primăriei să se şcolească la Băile Felix.