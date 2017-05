Cheloo, condamnat să presteze muncă în folosul comunităţii la o şcoală generală. Directoarea: „N-aş vrea să se distrugă ceea ce am construit eu în mulţi ani“

Potrivit deciziei judecătorilor Tribunalului Prahova, Cheloo va avea de executat 100 de zile lucrătoare de muncă în folosul comunităţii la o şcoală generală din comuna prahoveană Adunaţi.

Informaţia a ajuns vineri, 19 mai, şi la urechile autorităţilor din Adunaţi, care nu văd deloc cu ochi buni prezenţa solistului de la Paraziţii printre copiii din şcoală.

“Nu am apucat să mă obişnuiesc cu ideea. Noi avem mulţi copii aici şi sunt foarte educaţi. Nu ştiu foarte bine ce ar putea să facă aici, în şcoală. Să-mi ude buretele? Eu sunt foarte drastică! Dacă nu există altă soluţie, pentru început voi avea pretenţia de la el să aibă în primul rând un vocabular civilizat pentru că intră într-o instituţie de învăţământ. N-aş vrea să se distrugă ceea ce am construit eu în ani de zile”, a declarat Luiza Ungureanu, directorul Şcolii Gimnaziale „Radu şi Severa Novian“ din comuna Adunaţi, localitate unde Cheloo are o casă şi domiciliul din buletin.

Octavian Negotei, primarul din Adunaţi spune că n-a luat deocamdată o decizie în ceea ce priveşte noul loc de muncă al artistului, dar că, în mod normal, persoanele care s-au aflat în aceeaşi situaţie cu solistul trupei Paraziţii au muncit ca salahori, fie la curăţenie, fie la săpat şanţuri.

“Ne-am bucura pentru această întâlnire. M-a sunat şi pe mine directorul şcolii, dar deocamdată nu am luat o decizie. La noi la Primărie ne-au venit mai multe persoane care au trebuit să muncească în folosul comunităţii. Ne-am orientat şi noi în funcţie de capacitatea fiecăruia. Pe unii i-am pus să sape şanţul, pentru că se bagă acum o conductă de apă, pe alţii la curăţenie în sat. Cântăreţi nu am avut până acum. Astăzi nu am un răspuns concret”, a declarat, pentru „Adevărul“, Octavian Negotei, primarul din Adunaţi.

Nici oficialii Inspectoratului Judeţean Şcolar Prahova n-au un răspuns concret pentru această situaţie, iar şefii acestei instituţii refuză să facă vreun comentariu pe marginea deciziei unei instanţe, chiar dacă judecătorul a considerat oportun ca un traficant şi consumator de droguri care şi-a recunoscut faptele să fie trimis să execute pedeapsa în cadrul unei şcoli generale.

“Nu pot comenta pe marginea acestei decizii. Instanţele din România sunt suverane. Nu pot să vă spun decât că respectiva persoană nu va putea presta activităţi didactice în cadrul unei şcoli nici măcar dacă ar fi avut această calificare, fără acordul nostru. Probabil va fi trimis să tundă iarba, să văruiască, să repare un gard, să taie lemne, să aprindă focul. Pe lângă o şcoală sunt multe de făcut, chiar dacă la Adunaţi este o şcoală mică, unde învaţă 60 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. Şcoala, ca şi clădire şi teren, aparţine primăriei, nu inspectoratului şcolar. Ei vor decide, pentru că persoana în cauză este pusă la dispoziţia comunităţii. Chiar profesor dacă ar fi fost, nu ar fi avut cum să desfăşoare activităţi didactice, pentru că cei condamnaţi au o perioadă de interdicţie a anumitor drepturi”, a declarat Horia Toma, inspector adjunt al ISJ Prahova.

Cheloo a ajuns în situaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii după ce a făcut un acord de recunoaştere cu procurorul de caz, în dosarul de trafic de dorguri. Tribunalul Prahova a acceptat, miercuri, 17 mai, încadrarea juridică şi pedeapsa propusă de procurorul de caz şi de inculpat şi a decis ca solistul trupei Paraziţii să fie condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, 180 de zile amendă penală, în cuantum de 4.500 de lei, şi 100 de zile de muncă în folosul comunităţii.