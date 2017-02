Apucături bizare ale scriitorilor români. Cum a ajuns Ion Creangă să alerge gol printre morminte şi să scrie într-un butoi cu apă

Dacă este să ne limităm doar la spaţiul mioritic, Ion Creangă (1837-1889) se distinge de departe din rândul scriitorilor clasici autohtoni, atât prin opera lui, cât şi prin firea lui nonconformistă. A fost un personaj de carte în sine, care, dacă ar fi trăit în timpul zilelor noastre, ar fi ocupat cu siguranţă prima pagină a tabloidelor, din cauza isprăvilor sale.

De la trasul cu arma în ciori, îmbrăcat fiind în haine preoţeşti, până la scandalurile pe care le-a avut cu superiorii Bisericii Ortodoxe, ale cărei canoane le încălca frecvent şi fără regrete, Ion Creangă s-a aflat în permanenţă în mijlocul atenţiei, vizat fiind şi pe atunci de presa de scandal.

Criticul şi istoricul literar Ion Bălu, biograf al mai multor scriitori români, consemnează în „Viaţa lui Ion Creangă”, apărută la editura Cartea românească în anul 1990, o serie de momente cel puţin hazli despre teribilul scriitor moldovean.

Fuge “gol, umblând ca un strigoi pe lângă biserică şi mormânturi”

Între Ion Creangă şi socrul său Ioan Grigoriu existau mari neînţelegeri. Bătrânul este descris drept un beţivan şi un chefliu care îşi înjura şi ameninţa frecvent ginerele. În noaptea de 12 spre 13 decembrie 1860 are loc un incident memorabil, menţionat de Bălu în cartea menţionată anterior.

“…preotul Grigoriu se întoarce acasă şi, găsindu-şi ginerele dormind, încearcă să-l sugrume. Creangă izbuteşte <<după mai multa mea zbatere>> să scape din << încrâncenatele mâini ucigaşe>> şi fuge, <<gol, umblând ca un strigoi pe lângă biserică şi mormânturi şi pe la casele bieţlor oameni>>”.

Opt ani mai târziu, părăsit de soţie, Creangă trece printr-o perioadă de răzvrătire şi părea că nu-şi mai găseşte locul nicăieri. În acest context, conflictele cu lumea clericală erau la ordinea zilei. Diacon fiind (nu putea deveni preot pentru că nu mai era căsătorit) Creangă se comportă exact ca un civil şi încalcă regulile bisericeşti cu bună ştiinţă, după unii chiar intenţionat, tocmai pentru a se rupe cu scandal de lumea preoţiei.

Diaconul care vâna ciorile de pe turla bisericii

Diacon la Biserica Golia din Iaşi, Creangă era necăjt din cauza ciorilor care îşi găsiseră sălaş pe turla clădirii, astfel că decide să rezolve problema în cel mai neaşteptat mod cu putinţă.

“Într-un moment de supărare, iritat de croncănitul lugubru, Creangă ia puşca şi o sloboade în mijlocul păsărilor. Nu este exclus să fi repetat isparava de câteva ori. În ograda mănăstirii, despăriţit printr-un gard, se afla spitalul de alienaţi mintali, eternizat de M. Eminescu în Scrisoarea III. Intendentul ospiciului îl reclamă ziarului <<Curierul de Iaşi>>, unde, în numărul 6, apare nota <<Tragerea la ţintă şi vânatul de păsări în mijlocul oraşului>>. <<La Golia (…) şade un deacon care are şi pasiunea de a trage la ţintă sau de a vâna păsările. Din nenorocire însă, împuşcătura nu loveşte întotdeauna ţinta, şi aşa se şi întâmplă că popa vânătorul au împuşcat odată în loc de fereastra bisericii ce se afla tocmai deasupra altarului, şi altădată a tras chiar deasupra balconului ospiciului; afară de aceasta, nebunii de la ospiciu se spărie foarte mult, şi nu credem că slobozirea puştilor va fi un mijloc pentru a-i însănătoşi…>>”, menţionează Ion Bălu, în romanul biografic despre Ion Creangă.

Popa la teatru

Această ispravă venea să completeze altele pe care diacnoul pe atunci Creangă le tot făcuse de-a lungul vremii. Nu era pentru prima dată când apărea “la gazetă”.

Cu câteva luni înainte să se apuce să împuşte ciorile, Creangă a fost prezent în sala de spectacole a Teatrului Naţional, unde se juca piesa Descoperirea Americii, în condiţiile în care canoanele bisericeşti interziceau clericului să frecventeze spectacole teatrale. Criticu Ion Bălu susţine că mai mult ca sigur Creangă a încălcat regula în cunoştinţă de cauză. A fost zărit în sala de spectacole de un gazetar care scrie în ziarul ieşean Convenţiunea, un articol în care atrăgea atenţia mitropolitului în legătură cu prezenţa preoţilor la spectacol ”care se desfătau privind şi aplaudând afectele şi simţămintele din pesă”, notează Ion Bălu.

Mitropolitul Calinic decide ca Ion Creangă să fie oprit de la lucrarea preoţiei, dar este iertat ulterior şi lăsat să se întoarcă la slujba de diacon. Este data afară din rândul clericilor în 1871, tot în urma unei isprăvi care a şocat de-a dreptul comunitatea locală.

Şi-a dăruit pletele unei călugăriţe

Dumincă, 10 august 1871, Creangă, încă diacon, decide să-şi taie barba, mustăţile şi părul împletiă canoniceşte într-o coadă lungă care era lăsată pe spate. Tuns ca „civilii”, intră în biserica Goliei şi oficiază slujba spre surprinderea celorlalţi preoţi, dar şi a credincioşilor. Ion Bălu menţionază în lucrarea sa faptul că în legătură cu decizia de a-şi tăia părul şi barba există mai multe legende.

Fie a fost un gest prin care a vrut să se desprindă cu scandal de preoţie, fie, spune altă legendă, şi-a dăruit pletele unei călugăriţe care îi admirase podoaba capilară. Ion Bălu menţionează că există şi informaţia conform căreia Creangă ar fi intrat într-o frizerie unde şi-ar fi tăiat singur coada, spre stupefacţia celor de faţă.

Mitropolitul nu mai acceptă să tolereze apucăturile diaconului şi declanşează o anchetă disciplinară, însă Creangă refuză să participe, invocând o afecţiune medicală şi este judecat în lipsă. Decizia a fost una aşteptată: a fost oprit de la lucrarea diaconiei în data de 11 octombire 1871.

“Cine poate merge singur de la un loc la alt loc se numeşte fiinţă”

Creangă nu rămâne pe drumuri şi asta pentru că între timp începuse celebra sa carieră de învăţător. Memorabile sunt, printre multe altele, metodele prin care Ion Creangă încerca să îi înveţe pe elevii săi diferenţa dintre lucru şi fiinţă. Scena este menţionată în aceeaşi biografie semnată de Ion Bălu.

“- Măi băieţi, văzut-aţi mâţă?

Şcolarii răspund gălăgioşi:

- Am văzut mâţă.

- Câte picioare are mâţa?

- Mâţa are patru picioare.

- Câte urechi are mâţa?

(…)

- Colo, la uşă, este un loc, în fundul clasei este un loc, în pod iară este un loc, în ogradă este alt loc, în cotruţă este alt loc, poate mâţa merge singură de la un loc la alt loc?

- Mâţa poate merge singură de la un loc la alt loc.

- La voi acasă este un loc, aici la şcoală este alt loc? Puteţi voi merge singuri de la un loc la alt loc?

- Noi putem merge singuri de la un loc la alt loc.

- Acum ţineţi minte! Cine poate merge singur de la un loc la alt loc se numeşte fiinţă…”

Nici ca scriitor, Creangă nu s-a dezis de caracterul său straniu, cunoscut şi greu tolerat de cei care i-au stat în preajmă. G. Călinescu, în Viaţa şi Opera lui Ion Creangă, descrie un moment demn de filmele de comedie.

Creangă scria greu, cu multe ştersături, cu multe trimiteri şi rămânea chiar şi zile întregi asupra unei singure fraze. Încercând să vadă reacţia „publicului”, Creangă începe să citească cu voce tare dintr-un caiet în care începuse mai multe povestiri. Călinescu scrie că Ion Creangă a rămas blocat în prima frază a poveştii “Inul şi cămeşa” o zi întreagă.

“Ei, Inul şi cămeşa…Din in ca şi din cânepă tot pânză se face…A! …stai, cum vine aice: Din in ca şi din cânepă tot pânză se face?...Cum vi se pare vouă? Ian ascultaţi: Din in ca şi din cânepă tot pânză se face? Din in?...” şi a repetat aceste cuvinte ore întregi, astfel că prietenii care veniseră să asculte povestea îşi pierd răbdarea şi pleacă din încăpere.

Seara, când s-au întors să vadă ce face scriitorul, l-au găsit la aceeaşi masă repetând sacadat: “Din in ca şi din cânepă tot pânză se face”. Această propoziţie nu se regăseşte în forma finală a poveşti “Inul şi cânepa”.

Ce făcea Ion Creangă ca să scape de transpiraţie

Tocmai pentru că scrisul pentru Creangă era un adevărat efort, el asuda abundant atunci când lucra la poveştile sale.

Ca să scape de această problemă sâcâitorare, Creangă fie se îmbrăca doar într-un halat pe care îl lăsa descheiat, iar în jurul gâtului folosea un cearşaf, fie renunţa la orice alt obiect de îmbrăcăminte şi se băga într-un butoi plin cu apă unde îşi improviza o masă dintr-o scândură bine rindeluită.

Rămânea aici ziua întreagă. Iarna, însă, scria în pat cu spatele la perete, iar în jurul său erau împrăştiate hârtii, hârţoage, note, caiete, toate aruncate la întâmplare prin bojdeuca lui.