Andreea Cosma, fiica fostului baron de Prahova, cu un picior în Camera Deputaţilor. Teoretic, a candidat pe un loc neeligibil pe listele PSD

Andreea Cosma, fiica fostului preşedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, în prezent trimisă în judecată într-un dosar de corupţie alături de Florin Anghel - şi el fost preşedinte al CJ Prahova, este cu un picior în Camera Deputaţilor.

Candidată din partea PSD Prahova, la Camera Deputaţilor, de pe locul 7, considerat poziţie neeligibilă, Andreea Cosma are toate şansele să devină deputat. Acest lucru este posibil după ce Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, care a candidat tot din partea social-democraţilor pentru Camera Deputaţilor de pe locul second, a anunţat că renunţă la mandatul de parlamentar. Explicaţia edilului a fost că are în derulare mai multe proiecte în Cornu pe care intenţionează să le finalizeze.

Pe de altă parte, nici Ludmila Sfârloagă (PSD), în prezent vicepreşedinte al CJ Prahova nu a confirmat că este dispusă să renunţe la această funcţie în favoarea unui mandat de parlamentar.

„Nu am luat încă o decizie în acest sens. Urmează să am o discuţie cu preşedintele partidului. Tot ce pot să vă spun este că eu acum (marţi n.r.) sunt la Consiliul Judeţean, iar colegii mei, în Parlament”, a declarat Sfârloagă.

De asemenea, şi Bogdan Toader, preşedintele PSD Prahova, a fost destul de evaziv atunci când i s-a solicitat o declaraţie în legătură cu viitorul politic al colegei sale de partid.

“Mai este timp, avem la dispoziţie 15 zile pentru a decide. Urmează să avem o întâlnire la partid, să discutăm. Dacă doamna Ludmila Sfârloagă va pleca în Camera Deputaţilor, vom pierde funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. Nu ştiu dacă vom mai putea avea o majoritate în Consiliu dacă vor fi organizate noi alegeri pentru desemnarea noului vicepreşedinte”, a declarat Toader.

În urma alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie, PSD Prahova a câştigat cinci mandate de deputaţi. Primii cinci pe listă au fost: Rodica Paraschiv, fost prefect al judeţului Prahova, Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, Andrei Nicolae, consilier judeţean, Laura Moagher, directorul Grădinii Zoologice Bucov, Ludmila Sfârloagă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Prin retragerea lui Cornel Nanu şi a Ludmilei Sfârloagă, vor intra în Camera Deputaţilor următoarele două persoane care au plecat în cursă de pe locurile 6 şi 7, adică Răzvan Rusu şi Andreea Cosma.

Surse politice au precizat că fiica fostului preşedinte al CJ Prahova nu a fost deocamdată validată în Camera Deputaţilor, dar acest lucru este doar o chestiune de timp. Se aşteaptă acum ca PSD să trimită documentele la Camera Deputaţilor care să ateste că Nanu şi Sfârloagă au renunţat de mandatele de parlamentari.

În cazul în care Andreea Cosma devine deputat, situaţia ei juridică nu se schimbă. Va rămâne inculpat în dosarul deferit justiţiei de DNA Ploieşti în care este acuzată de complicitate la abuz în serviciu.

Singura schimbare este că Tribunalul Prahova, pe rolul căruia se află dosarul Cosma-Anghel, nu va mai avea competenţa să judece în cauză şi va declina judecarea către instanţa competentă, adică la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.