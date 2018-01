Şcoala de Poliţie de la Câmpina scoate la concurs încă 2.600 de locuri pentru 2018. Când va fi următoarea sesiune de examen

Este pentru prima dată în istoria Şcolii de Poliţie din Câmpina când într-un singur an calendaristic sunt organizate trei sesiuni de examen, în ianuarie, iulie şi decembrie. O altă noutate este că, pentru concursul de la finalul anului 2018, este posibil să se schimbe bibliografia de examen, limba română urmând să fie înlocuită cu subiecte din legislaţie. În schimb, proba la o limbă străină de circulaţie internaţională va rămâne valabilă, la fel şi traseul aplicativ, dar care va suferi şi el unele modificări.

“În timpul probelor sportive pentru examenul de admitere de acum (din ianuarie n.r) am avut posibilitatea să stau de vorbă mai mult cu candidaţii şi am ajuns la concluzia că poate a venit timpul să renunţăm la metoda învechită de examinare. Poate că este cazul să ne inspirăm şi noi de la Poliţia din Franţa, de exemplu, unde candidaţii susţin proba de admitere în şcolile lor pronind de la o pregătire generală. Teste din cultura generală. Deocamdată nu ştim exact care va fi bibliografia, dar cel mai probabil ne vom axa pe întrebări din legislaţie, din Constituţia României, din Legea Funcţionării Poliţiei Române şi din Statutul Poliţistului. Cu siguranţă schimbarea tematicii pentru concurs nu va fi la prima sesiune din iulie. Nu ar fi frumos să schimbăm regulile în timpul jocului. Ne gândim că or fi acum elevi de liceu care au început să se pregătească la limba română. Cel mai probabil, la sesiunea din noiembrie-decembrie, vom schimba tematica şi vom anunţa bibliografia din timp pentru ca cei care vin la examen să aibă timp să se pregătească”, a declarat comisar şef de Poliţie Vasile Tache, comandantul Şcolii de Poliţie “Vasile Lascăr” din Câmpina.

Acesta a adăugat că sesiunea din iulie va fi organizată după data de 20, iar cea de la finalul anului, la sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Vasile Tache a mai spus că pentru fiecare sesiune în parte au fost aprobate câte 1300 de locuri.

La sesiunea de examen din ianuarie 2018, care tocmai ce s-a terminat, s-au înscris iniţial puţin peste 10.000 de persoane, pentru ca după evaluarea psihologică să rămână în concurs aproximativ 6000 de candidaţi. Dintre aceştia 62 la sută au căzut la probele sportive, care în acest an au constat într-un traseu aplicativ. Cel mai probabil, la sesiunea din vară, traseul aplicativ va suporta unele modificări, asta după ce reprezentanţii Şcolii de Poliţie vor face o consultare publică şi vor apela la experienţa unor sportivi de performanţă.

“Săritura la capră va rămâne”, a ţinut să adauge Vasile Tache, făcând aluzie la faptul că acest obstacol a dat cele mai multe bătăi de cap în special fetelor care au participat la concurs în această sesiune.

Comandantul Şcolii de Poliţie de la Câmpina a precizat că în urma examenului scris din ianuarie 2018, au fost admise 310 fete şi 990 de băieţi, iar cea mai mare medie a fost de 93 de puncte din maximum 100, rezultat obţinut de un tânăr din judeţul Argeş.

Şi pe locurile speciale rezervate pentru rromi s-a obţinut o medie mare, de 92 de puncte, o premieră pentru unitatea de la Câmpina.

Ultima medie de admitere a fost de 54 de puncte, rezultat obţinut de 89 de candidaţi. Aceştia au intrat la balotaj şi au fost departajaţi de media obţinută la Bacalaureat. Doar patru candidaţi care au obţinut 54 de puncte au fost declaraţi admişi, cu o medie la BAC între 9.52 şi 9.16.

Testarea scrisă a constat în 60 de întrebări din limba română şi 30 de întrebări din limba străină (engleză sau franceză la alegere).

Elevii declaraţi admişi la sesiunea din ianuarie 2018 vor începe cursurile în data de 28 ianuarie, zi în care vor trebui să se prezinte la şcoală.

“Şcoala de la Câmpina este pregătită să-i primească cu tot ce trebuie. Avem uniforme, ei nu trebuie să vină decât cu strictul necesar, în data de 28 ianuarie ora 12.00”, a mai spus comisarul şef Vasile Tache.