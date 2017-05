Scandalul exportului medicamentelor pacienţilor români, lupta dintre micile şi marile farmacii

După ce, anul trecut, farmaciilor independente li se interzisese dreptul de a mai deţine pe aceeaşi firmă şi un depozit (ceea ce le-a făcut dependente de marii distribuitori), printr-o modificare legislativă adoptată de plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din data de 19 aprilie 2017, farmaciile independente (cca 400 de investitori mici şi mijlocii de pe piaţa medicamentelor) vor putea desfăşura şi activitate de distribuţie angro de medicamente (aşa cum s-a întâmplat timp de 25 de ani în România şi cum recomandă, fără să oblige, şi UE).



Argumentul cu care marii distribuitori şi marile lanţuri de farmacii au vrut să câştige lupta a fost tocmai exportul pus pe seama farmaciilor cu depozite farmaceutice mici şi mijlocii. Proprietarii farmaciilor cu depozite mici şi mijlocii spun însă că actuala criză de medicamente e cauzată nu de ei, ci tocmai de marile lanţuri.



Modalitatea de comercializare care a funcţionat în România peste 20 de ani şi la care micile farmacii ar reveni prin promulgarea măsurii amintite a fost intreruptă la 1 ianuarie 2017, cand a intrat în vigoare un nou text (art. 800 alin. 2, introdus în Legea pentru reforma în sănătate) care a interzis dubla capacitate de vânzare a unei farmacii (angro împreună cu vânzarea către populaţie).



„Scindarea activităţilor angro şi en detail este dorită de marile lanţuri de farmacii, în vederea distrugerii posibilităţilor micilor farmacii de a se aproviziona prin depozite proprii, toate acestea în scopul <<aservirii>> lor economice şi transferării acestora în sfera de influenţă a marilor jucători pe piaţă. Acest fapt înseamnă, practic, sfârşitul farmaciilor independente în România, farmacia pierzându-şi funcţiile definitorii, devenind practic un magazin de pastile. Scindarea activităţii angro de cea de vânzare către populaţie a fost iniţiată de un grup de mari companii farma, modificarea fiind realizată printr-un amendament la o ordonanţă de urgenţă, fără nicio consultare a celor ce erau afectaţi de măsură. În plus, s-a înregistrat un conflict juridic, practic în aceeaşi lege a reformei în sănătate existând două reguli total diferite, una stabilind că activitatea angro se realizează împreună cu cea de vânzare către populaţie (en detail), iar alta exact invers, în sensul interdicţiei celor două activităţi împreună”, explică, pentru “Adevărul”, avocatul Liviu Stancu, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, cel care a reprezentat inclusiv la Curtea Constituţională, interesele farmaciştilor din Asociaţia Farmaciilor cu Depozite Farmaceutice Mici şi Mijlocii (AFDFMM).



Cine pierde şi cine câştigă dacă farmaciile independente rămân fără depozite



De la începutul anului, farmaciile independente se plâng că au fost lovite în plin de măsura separării de farmacie a propriului depozit (depozit prin care puteau face şi distribuţie şi prin care îşi asigurau o oarecare independenţă). Măsura a fost luată la solicitarea marilor jucători de pe piaţa medicamentelor, pe motiv că farmaciile independente ar produce „export paralel”, prin depozitele pe care le au pe lângă farmacii, în sensul că medicamentele, în loc să fie vândute către populaţia din ţară, sunt exportate (în România, medicamentele, chiar şi cele aduse de la producători externi, au un anumit regim când ajung pe piaţă, fiind cu mult mai ieftine decât în afară), şi că din acest motiv s-ar diminua volumele destinate pacienţilor români.



Situaţia stă exact invers în opinia reprezentanţilor farmaciilor independente, care arată că “exportul paralel” de care sunt acuzaţi este făcut nu de ei, ci chiar de marii distribuitori.



“La începutul anului, micii antreprenori au fost scoşi din jocul acesta al distribuţiei medicamentelor, rămânând doar câţiva mari distribuitori. Faptul că a explodat exportul chiar în acest context, arată că vinovate de lipsa medicamentelor de pe piaţă nu sunt farmaciile independente. Această separare a farmaciilor de depozite are o miză foarte mare. Fiindcă înainte, când erai autorizat şi pentru partea de distribuţie, puteai să îţi muţi marfa de pe o farmacie pe alta, pentru că dacă ai mai multe farmacii în cadrul unui grup, nu ai voie să vinzi medicamente de pe o farmacie. Dacă îţi faci depozit separat, rişti să nu mai ai marfă, pentru că distribuitorii nu ţi-o mai dau. Dacă domnul preşedinte promulgă legea, problema noastră se rezolvă, în sensul că se revine la situaţia care a funcţionat timp de 25 de ani, când lucrurile au mers foarte bine. După 25 de ani, când vrei să schimbi lucrurile, explodează exporturile.”, a declarat, pentru “Adevărul”, Sorin Funar, managerul farmaciilor independente Elmafarm.



Ce vor marii jucători din Asociatia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din Romania

Dacă cele 400 de farmacii independente vor promulgarea modificărilor aduse Legii Sănătăţii, marii jucători de pe piaţa medicamentelor, reuniţi în Asociatia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din Romania (care reprezintă interesele a peste 50% din piaţa de distribuţie şi retail farmaceutic autohton şi ai cărei membrii sunt distribuitorii farmaceutici Mediplus Exim SRL, Farmexpert DCI SRL şi Farmexim SA şi retailerii farmaceutici: Sensiblu SRL, SIEPCOFAR SA - Farmaciile Dona şi Help Net Farma SA), au solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să nu promulge această modificare a Legii Sănătăţii, după cum se arată chiar într-un comunicat al ADRFR.



“Adoptarea proiectului legislativ care modifica în acest sens art. 800 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii va avea ca efect imediat posibilitatea farmaciilor de a redirecţiona medicamentele adresate pacienţilor români către comerţul intracomunitar, accentuând în acest fel criza de medicamente existentă pe piaţa din România”, se precizează în comunicatul Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR).

"Medicamentul e considerat o marfă, echivalentă cu chiloţii, cu ţigările..." Oficialii Farmexpert - importatorul şi distribuitorul de medicamente aflat pe locul întâi în piaţa farmaceutică din punct de vedere al profitabilitatii (potrivit propriului site) - consideră că modificările legislative care le permit farmaciilor independente să funcţioneze împreună cu depozitele, pe aceeaşi firmă, n-ar trebui să fie promulgate. "Din punctul nostru de vedere şi al asociaţiei (nr. ADRFR), aşa cum a fost dată legea, ea a fost dată tocmai pentru a încerca să tempereze aceste export. Să fim foarte bine înţeleşi: n-are nimeni nimic cu exportul de medicamente. E legal, aşa zice CE, medicamentul e considerat o marfă, echivalentă cu chiloţii, cu ţigările, mă rog, cu alte chesatii. Ideea, şi a ministerului, care a făcut această lege atunci şi probablil că şi a Parlamentului, în momentul în care a aprobat-o a fost că medicamentul trebuie să ajungă prioritar la pacientul român", a declarat pentru "Adevărul", Iulian Trandafir, directorul Farmexpert.



"Uitaţi-vă cine face export paralel!"



Managerii farmaciilor independente spun însă că interesul marilor jucători este ca, prin nepromugarea modificărilor aduse Legii Sănătătii, aceştia din urmă să obţină controlul total asupra micilor farmacii, prin creşterea gradului de monopolizare a pieţei (de către marii distribuitori de medicamente din România, care sunt şi importatori), şi spun că nu e de mirare că medicamentele ies mai repede din ţară.



“Din totalul de medicamente care se aduc în România, 85% este al marilor jucători. Diferenţa, a noastră, a celor 400 de firme mici. Ei doresc şi procentul acesta de 15%, ca să aibă monopol total pe tot ce intră şi ce iese din România. Interesul lor este să mă închidă pe mine şi să mă ia pe 3 lei. Dar pentru asta trebuie să-mi suprime activitatea. Cum? Nedându-mi medicamente în farmacie şi luându-mi dreptul de a face această activitate angro. Au lansat sintagma <<farmacia independentă face export paralel>>, care este o idee falsă, aruncată în piaţă, ca toată lumea să comenteze pe ea, tocmai pentru că marilor distribuitori nu le convine ca farmaciile independente să facă rost de medicamente din altă parte decât de la ei. Exportul paralel e o treabă inventată de ei, fiindcă tot cei care sunt importatori şi distribuitori fac şi export paralel, pentru că ei deţin, de fapt, un monopol al distribuţiei. Exemplul cel mai concludent în momentul de faţă este situaţia vaccinului Priorix , care a fost importat de unul dintre ăştia trei şi tot Priorix a fost exportat de unul dintre ăştia trei, cu toate că România avea deficit de vaccin antirujeolioc în piaţă (…) Am poza, în vama Nădlac, un tir de încărcat cu Rispolept Consta, un medicament scump, indicat bolnavilor de schizofrenie. Un tir întreg pe care scria Farmexpert DCI. Uitaţi-vă cine face export paralel! Nu farmacia, că n-are de unde să ia marfa aia de export, dacă nu i-o dă Farmexpert sau ceilalţi doi. Dacă ei sunt cei trei mari distribuitori care au şi import direct, de unde să am eu marfă de export?”, declară sub protecţia anonimatului, de teama unor repercursiuni, proprietarul unei alte farmacii independente.



Directorul Farmexpert: “Aceste informaţii sunt confidenţiale”



Iulian Trandafir spune că acuzaţiile farmaciştilor independenţi referitoare la exportul de Rispolept Consta (unul din produsele deficitare din ţară) nu pot fi demonstrate.

“Este o minciună flagrantă şi vă explic şi de ce este o minciună flagrantă. În primul rând, ei nu au de unde să obţină aceste informaţii decât în mod ilegal. Dacă pot obţine aceste informaţii - din raportările care se fac către Agenţia Naţională a Medicamentului sau către Ministerul Sănătăţii - acestea sunt confidenţiale. Deci ei nu au de unde să ştie chestia asta. În al doilea rând, eu ştiu foarte bine că nu e aşa”, a declarat, pentru "Adevărul", Iulian Trandafir, directorul Farmexpert.



Întrebat, concret, dacă Farmexpert a exportat sau nu medicamentul Rispolept Consta anul trecut (când, potrivit sursei citate, a fost fotografiat tirul cu marfa pentru export) directorul Farmexpert a declarat că “toată lumea a exportat acest medicament anul trecut. Dacă vreţi să ne legăm de un singur produs, n-are sens să discutăm, pentru că aici nu e vorba de un produs. E vorba de un principiu. Şi eu vă spun: nu au de unde să ştie! Eu vă spun că n-am exportat deloc şi dvs. nu puteţi verifica, sau vă spun că eu am exportat tot şi iarăşi nu puteţi verifica, sau vă spun că toată lumea a exportat şi iarăşi nu puteşi verifica, în mod legal vorbind. Deci eu acum vă declar că n-am exportat deloc. Dar nu asta e important (...) Sunt câteva persoane care încearcă să mă şantajeze, ca să le dau marfă să exporte cât vor. Eu nu vreau să fac chestia asta. Asociaţia asta (nr. AFDFMM) nu reprezintă pe nimeni şi faptul că ei vin şi mă acuză pe mine de nişte lucruri, ştiu de ce o fac şi n-o să obţină chestiile astea. Eu îmi văd de treaba mea, ştiu exact ce produse, unde se duc. Ei sunt probabil supăraţi că nu vreau să mai vând către farmaciile şi depozitele lor”.



Cine a contribuit, prin export, cel mai mult la criza medicamentelor, marii jucători de pe piaţa medicamentelor sau farmaciile independente? O întrebare al cărei răspuns ar putea fi găsit tocmai în datele “confidenţiale”, despre care amintea directorul Farmexpert, care nu poate preciza ce volum al exportului de medicamente a avut anul trecut sau anul acesta.



“Vă spun şi de ce nu vi-l dau Sunt total de acord să se facă publice cifrele de export ale tuturor distribuitorilor. În condiţiile alea sunt de acord să vă dau această informaţie. Să vă dau numai eu cifra mea, ca toată lumea să sară şi să zică << ia uite ce au făcut ăştia>>, deşi cifra mea nu e mare? Eu ştiu destul de bine cât au făcut ceilalţi, dar dacă se cere de către cineva, sau dacă se acceptă sau dacă toţi distribuitorii acceptă să-şi declare exporturile, eu nu am nicio problemă s-o fac”, a mai declarat, pentru “Adevărul”, directorul Farmexpert.



Modificarea prin care se revine la practica activităţii de vânzare către populatie în paralel cu cea de angro, pe aceeaşi societate comercială, se află, în aceste zile, în procedură de promulgare, iar scandalul “exportului paralel” ar fi, după cum spun cei care deţin farmacii independente, ultima posibilitate de blocare a acestei iniţiative, care, prin promulgare, devine lege.



“Eu n-am făcut niciodată export paralel. Asta e o gogoriţă pe care au inventat-o marii jucători din piaţă, ca să ne excludă pe noi din orice fel de activitate. Parţial, ne-au şi exclus, nedându-ne marfă nici măcar normal. Eu, pe farmacie, am mari probleme de achiziţie de medicamente pentru pacienţi. Nu ne dau marfă decât în condiţii draconice, cu nişte contracte aproape de nesemnat, iar soluţia pentru criza medicamentelor este spargerea monopolului din relaţia marilor distribuitori cu producărorii de medicamente. De ce? Pentru marii distribuitori dictează piaţa din România şi tot ei fac export paralel la greu. Faptul că se revine la situaţia care a funcţionat 25 de ani îi deranjează foarte tare. Pentru că atunci când la producătorul cu care ei au negociat se mai duce şi câte un distribuitor mic sau şi mijlociu să ceară marfă şi o ia în condiţii mai flexibile, le strică monopolul pe care şi l-au creat”, mai spune, sub protecţia anonimatului acelaşi manager de farmacie independentă.