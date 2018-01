„Profesorul de genii“, despre olimpicii care aleg Occidentul: „Nu trebuie să le îngrădim dorinţa de a se perfecţiona“

Octavian Dumitraşcu este profesor din anul 1995 la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu“ şi a avut, după cum mărturiseşte, privilegiul să întâlnescă cei mai buni elevi din Câmpulung. Premiile la competiţiile importante de informatică au început să curgă încă din anul 1996, când Matei Andi a obţinut Premiul II la Olimpiada Naţională de profil. Cele mai importante rezultate au fost obţinute din 2010 prin Costin Andrei Oncescu şi Bogdan Sitaru.



Anul acesta, elevii profesorului Octavian Dumitraşcu au obţinut zeci de medalii şi pemii la nivel naţional şi internaţional. Printre ele, medalia de aur la Olimpiada Europei Centrale la Informatică – Ljubljana (Slovenia), medalia de aur la Olimpida Pluridisciplinară Tuymaada (Rusia), medalia Bronz la Olimpiada Internaţională de Informatică Teheran (Iran), medalia de argint şi medalia de bronz la Concursul Internaţional Romanian Master of Informatics – Bucureşti, medalia de aur şi medalia de argint la Concursul Internaţional IATI de la Shumen (Bulgaria).



Într-un interviu acordat ziarului „Weekend Adevărul“, profesorul olimpicilor povesteşte ce înseamnă să lucrezi cu elevi de un asemenea nivel şi explică, printre altele, de ce multe dintre geniile României aleg să-şi continuie studiile în străinătate.



„Weekend Adevărul“: Aţi câştigat, pentru al doilea an la rând, trofeul Gala 10 pentru Argeş la secţiunea Educaţie, pentru rezultatele deosebite obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale cu elevii dumneavoastră, iar Ministerul Educaţiei Naţionale i-a premiat, recent, pe doi dintre elevii dumneavoastră medaliaţi în anul 2017. Ce au însemnat aceste recunoaşteri şi ce înseamnă să pregăteşti un olimpic de un asemenea nivel?



Octavian Dumitraşcu: A fost o surpriză plăcută să câştig pentru a două oară trofeul pentru Educaţie la Gala „10 pentru Argeş“. A fost o onoare pentru mine şi simpla nominalizarea la această secţiune a galei. Rezultatele naţionale şi internaţionale ale elevilor Costin Andrei Oncescu şi Bogdan Sitaru la informatică au cântărit probabil cel mai mult la câştigarea premiului. Pe lângă bucuria primirii distincţiei, trebuie subliniată şi responsabilitatea care te apasă după un astfel de premiu. Am fost un profesor norocos să pot lucra cu astfel de elevi geniali, dar în spatele acestor rezultate se ascunde o muncă de câţiva ani. Nu se pot face miracole penste noapre, se pot obţine rezultate frumoase prin persevernţă, tenacitate şi dorinţa permanentă de autodepăşire. În jurul lui Costin s-a format un grup de elevi care au dorit să fie şi ei acolo sus şi, printr-o muncă în echipă, s-au putut obţine rezultate deosebite. În acest sens aminteam la Gala „10 pntru Argeş“ necesitatea înfiinţării unui Centru de excelenţă care să poată forma la nivelul fiecărei materii, un grup capabil de a forma în rândul elevilor o dorinţă şi mai mare de afirmare, un cadru proprice pentru dezvoltatea lor.



„România are, genetic, copii foarte inteligenţi“



Care este profilul unui olimpic de nivel naţional sau internaţional şi reţeta succesului? Cât înseamnă pasiune şi cât muncă, de partea lor, dar şi de partea dumneavoastră în aceste rezultate?



România are, genetic, copii foarte inteligenţi, dar pentru a putea fi la un astfel de nivel trebuie să munceşti foarte mult, să îţi doreşti tu că elev să fi cel mai bun, deşi sunt multe momente în care ai un insucces şi trebuie să te reîncarci, să o iei de la capăt. Nu poţi face mare lucru la un astfel de nivel dacă nu eşti îndrăgostit de respectiva materie. Profesorul are un rol diferit de-a lungul timpului. La începutul pregătirii, a fost o muncă foarte intensă în care elevii acumulează cunoştiinţele necesare şi parcurg materia cu câţiva ani înainte de programa de la liceu, de exemplu. Urmează apoi o muncă de îndrumare şi selectare a problemelor pentru diferitele faze în care se face pregătirea. Când elevii ajung la nivelul competiţiilor internaţionale, cred că muncă cea mai importantă este cea individuală, participarea la diferite concursuri online de pregătire.



Costin Oncescu, unul dintre elevii pe care-i pregătiţi a anunţat că îşi va face studiile superioare în străinătate. Este o tendinţă printre olimpici? Dacă da, de ce?



Cred că pentru Costin nu plecarea în străinătate are o importantă deosebită. Pentru el, dorinţa să fie între cei mai buni elevi ai lumii, la facultăţi de prestigiu, este o provocare şi îşi doreşte să termine studiile de specialitate în compania celor mai buni profesori şi studenţi din lume. Facultăţile din România fac eforturi deosebite pentru a păstra elitele în ţară, dar pe plan mondial încă sunt clasate destul de jos în evaluările mondiale. Poate asigurarea unor condiţii de dezvoltare personală a studenţilor şi dezvoltarea unor proiecte de cercetare mai atractive pentru studenţi ar face ca rată de plecare a acestora în străînătate să scadă.

„Mai trebuie schimbată gândirea şi la facultăţile de la noi“



Ce le oferă Occidentul acestor tineri, iar Romînia nu le poate asigura?



Nu este vorba de Occident, este vorba de facultăţi de prestigiu din top 10 care atrag olimpicii noştri internaţionali. Pe lângă pregătirea deosebită de la facultate, studenţii au şi condiţii deosebite pentru o mai bună relaţionare, au activităţi comune în care socializează mai mult şi se cunosc mai bine. Există şi un aşa numit „tutore“, care are în răspundere un număr mic de studenţi care sunt îndrumaţi de acesta în toate activităţile de la facultate. Probabil că mai trebuie schimbată gândirea şi la facultăţile de la noi, dar, totuşi, rolul principal în luarea deciziei este dat de calitatea profesorilor şi a cursurilor.



Legat de continuarea studiilor şi alegerea carierei, ce sfat le daţi acestor copii?



Acestor copii minunaţi nu trebuie să le îngrădim dorinţa de a se perfecţiona cu cei mai buni oameni dintr-un domeniu, trebuie însă să le insuflăm dorinţa de a reveni în România pentru a aduce plusvaloare aici. Să revină cu o şi mai mare dorinţa de a schimba în bine România, de a se implică pe toate fronturile în promovarea noastră că şi ţară.



Dar, odată plecate aceste genii, mai sunt şanse rezonabile ca ele să se întoarcă în România?



Sunt sigur că în străînătate nu este ca acasă. Cred că toţi îşi doresc să revină de unde au plecat, să pornească diferite startup-uri, să realizeze lucruri măreţe şi să fie recunoscuţi în comunitatea din care fac parte. Din discuţiile cu Cosin şi Bogdan, ei au spus cu tărie că locul lor este în România, aici au familia, şi nu în ultimul rând simt româneşte.





Prof. Octavian Dumitraşcu, cu de Oncescu Costin Andrei si Sitaru Bogdan, la Palatul Parlamentului. alaturi de ei este prof. dr. Parghel Petre







