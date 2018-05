Povestea impresionantă a românului care a salvat sute de animale. Are 46 de câini şi 4 pisici şi a ajuns viral pe Facebook cu o fotografie emoţionantă

Originar din Piteşti, Gabriel Octavian Preda (41 de ani) este de profesie inginer auto şi iubeşte animalele de când era mic. Despre cei 8 câini din poza care a devenit virală spune că zilnic îi scoate în parc.



”Scot mult mai mulţi, dar din păcate nu pe toţi, timpul nu îmi permite să o fac”, spune Gabriel Octavian Preda, care deţine acasă 46 de câini şi 4 pisici: ”Nu mi-aş încredinţa animalele nimănui, sunt familia mea”.

Poza care e virală pe internet

Iar o întâmplare tragică la care a fost martor când era mic l-a făcut să îşi dorească să facă mult mai mult pentru animale şi să se dedice salvării şi îngrijirii a sute de animale. ”În 1990, la blocul unde locuiam era o câteluşă a unora pe care-i demolase Ceauşescu şi le dăduse repartiţie la bloc. Căţeluşa fătase şi puii erau inca mici. Au luat-o hingherii fără să le pese. Puii au murit mâncaţi de viermi. Eram copil şi am făcut tot ce am putut să-i salvăm. Am crezut că nu se putea face nimic pentru ei atât timp cât nu mai era mama lor alături... Ulterior, când am început să salvez şi am constatat că poţi să-i ajut alăptându-i, am realizat cât de meschini au fost adulţii din acele blocuri, vecinii mei. Plansetele puilor de căţei le auzeam şi noi, ca şi copii, dar şi părinţii noştri, numai că ei nu au facut nimic pentru acei puiuţi de căţel... Sute de adulţi au lăsat sa moară 6 nefericiţi în chinuri groaznice. Aşa a fost mereu şi aşa va fi, din păcate. egoism, indiferenţă, nepăsare, răutate, invidie, lipsă de respect”, îşi aminteşte Gabi Preda.

A creat o asociaţie pentru protecţia animalelor şi un site pentru cei care vor să salveze animale

În urmă cu câţiva ani, Gabriel Octavian Preda a creat Asociaţia pentru protecţia animalelor Riff. Asociaţia are şi un site (www.go-animaleromania.ro) creat special pentru cei care se implică în savlarea sau adoptarea animalelor. Iar asociaţia poartă numele unui boxer tigrat pe care Gabriel Octavian Preda

”Riff a fost un boxeraş tigrat care la vârsta de un an a fost aruncat într-un ţarc mic şi insalubru pe motiv că în familia unde a trăit până atunci a apărut un copilaş şi el a trebuit să fie dat afară din casă, tipic românesc. Când a realizat că viaţa lui înseamnă acel ţarc şi un castron de mâncare şi apă aruncate undeva într-un colţ, s-a hotărât că nu mai are pentru ce să trăiască şi a refuzat hrana şi apa. Crezând că e bolnav, stăpânul lui s-a decis totuşi să-l ducă la medic pt a-l trata. Diagnosticul a fost clar, depresie, sfatul cât se poate de bun, donaţi-l altcuiva care poate să-i ofere şi să primească dragostea pe care el are nevoie să o primească şi să o ofere. Mulţumesc acelui medic pentru profesionalismul de care a dat dovadă,mulţumesc stăpânului că a luat decizia înţeleaptă şi mi l-a dat mie în grijă. Din acel moment pot spune cu toată fiinţa mea că el a fost şi va fi cel mai bun prieten al meu, iar eu am fost şi voi fi cel mai bun prieten al lui. Asociaţia poartă numele lui, nu pentru că mi-a fost credincios şi un bun camarad, ci pentru că Riff mi-a dovedit ce înseamnă dragostea şi prietenia unui animal, Riff m-a făcut să înţeleg cum să mă comport cu el şi cu alte animăluţe, Riff mi-a arătat cum să fiu în acelaşi timp stăpân, prieten, dar şi masculul alfa în toată familia noastră de patrupezi care fără el nu ar fi existat, Riff mi-a arătat cum să fiu bun cu celelalte animale şi în ciuda geloziei şi a faptului că ar fi vrut să-i acord atenţie numai lui, Riff a acceptat de fiecare dată în familie alţi membri patrupezi, acei nefericiţi ai străzii care au nevoie de ajutorul nostru când alţîi îi lovesc,îi alungă, îi infometeaza, îi schingiuiesc, îi omoară, îi blamează. Riff a fost puntea de legătură între mine şi lumea animalelor”, spune Gabriel Octavian Preda.