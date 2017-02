Protest în Argeş: piteştenii ies şi duminică în stradă

Ca şi în ţară, demonstraţiile începute în urmă cu cinci zile continuă şi duminică, la Piteşti, de la ora 18.30. Asta, chiar dacă OUG privind codurile penale va fi abrogată.

La mitingul de sâmbătă seara, chiar şi după primirea veştii că liderul PSD face un pas înapoi, protestatarii s-au pus de acord să iasă în stradă şi astăzi.

Reamintim că aseară, aproape 1500 de oameni au mărşăluit între Piaţa Vasile Milea şi Piaţa Primăriei.

Vestea retragerii ordonanţei 13 a fost primită la Piteşti şi cu un oarecare scepticism de cei care au manifestat în centrul oraşului.

"N-am tremurat degeaba. N-am strigat degeaba. Vocea străzii e o forţă. Dar nu plecăm acasă. N-au abrogat ordonanţa, au zis doar că fac şedinţă de guvern mâine. O promisiune!", spune Aniela Luca, unul dintre miile de piteşteni ieşiţi în stradă în aceste zile.

Premierul Sorin Grindeanu a anunţat sâmbătă abrogarea OUG 13. „Am auzit foarte multe opinii, am auzit vocea străzii. Vin să vă spun decizia mea ca prim ministru. Nu vreau şi nu doresc să dezbinăm România. Prin tot ceea ce se întâmplă, România pare ruptă în bucăţi. În acelaşi timp, tot ceea ce înseamnă deciziile Curţii Constituţionale care nu au fost puse în practică trebuie puse în cadrul legal. Sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii României. S-a creat un clivaj în societate. Am luat câteva decizii. Mâine, vom face o şedinţă de Guvern pentru abrogarea acestei ordonanţe. Folosesc termenul abrogare pentru că e cel folosit de Administraţia Prezidenţială când mi-a cerut să o abrogăm. Vom găsi calea legală, abrogare, prorogare, ca să nu intre în vigoare acea ordonanţă. De asemenea, e nevoie de a avea o concordanţă cu deciziile CCR. O să demarez o consultare, astfel încât, după un dialog pe care sper să-l am, în cel mai scurt timp să trimitem în Parlament un proiect de lege care să aplice deciziile CCR. Ministrul Justiţiei îşi asumă consecinţele. Doresc a pune în practică programul de guvernare pentru care PSD a fost votat“, a declarat Sorin Grindeanu.