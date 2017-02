Pericolele ascunse ale ginsengului. De ce miraculosul panaceu trebuie administrat cu foarte multă prudenţă

Reduce stresul, combate efectele secundare ale dereglărilor glandei tiroide şi protejează de infecţiile genitale. Are proprietăţi sedative, anticonvulsivante, antiinflamatoare, antiulceroase, analgezice şi antipsihotice. Stimulează sistemul nervos şi are efecte pozitive asupra asupra metabolismului glucidelor în cazul pacienţilor cu diabet de tip II.



Ginsengul este, de asemenea, recunoscut ca un tonic pentru întregul corp, îmbunătăţeşte funcţionarea de ansamblu a sistemului de reproducere şi creşte fertilitatea masculină.

Medicina tradiţională orientală îl recomandă ca tonic general şi psihic, mai ales în caz de stres prelungit, pentru combaterea depresiei, surmenajului, anxietăţii, tulburărilor de memorie, nevrozelor, dar şi în stãrile de debilitate, malnutriţie şi convalescentă. Cercetătorii coreeni sunt de părere că administrarea ginsengului poate să reducă semnificativ riscul de boli canceroase.



Ginsengul nu este pentru oricine



Toate aceste indicaţii nu sunt însă universal valabile. Tocmai de aceea, administrarea sa trebuie făcută la indicaţiile unui specialist în fitoterapie sau, pentru a elimina orice potenţial risc, la recomandarea unui medic. Femeile însărcinate şi cele aflate în perioada de alăptare trebuie să consulte obligatoriu un medic înainte de a apela la un produs care conţine ginseng sau să-l evite, iar bolnavii hipertensivi ar trebui să-l administreze cu foarte mare prudenţă.



"În cazurile de hipertensiune arterială sau probleme cardiace, ginsengul trebuie evitat întrucât poate afecta ritmul cardiac. Folosit în doze mari, ginseng-ul poate provoca insomnie şi anxietate. Se recomandă precauţii şi în cazuri de febra mare, dar şi la persoanele cu probleme la rinichi", explică, pentru Adevărul, fitoterapeutul Elena Badea.



Vizavi de ginseng au fost raportate interacţiuni nefavorabile cu estrogenii, digoxina, corticosteroizii, inhibitorii de monoaminoxidazã, heparină, warfarină şi aspirina. "Întrucât ginsengul că are efect subţiere a sângelui, trebui evitat în cazul în care se administrează aspirina sau anticoagulante", mai spune Elena Badea. De reţinut şi că produsele pe bază de de ginseng nu se administreazã concomitent cu alte medicamente stimulante sau produse ce conţin cafeină.