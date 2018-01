Paznic de liceu, acuzat că o hărţuieşte sexual pe o profesoară care i-a acceptat prietenia pe Facebook: „Pur şi simplu, am intrat în stare de şoc“

Profesoara spune că e îngrijorată mai ales pentru elevi şi că, din acest motiv, a sesizat conducerea colegiului, Poliţia şi Ministerul Educaţiei.







Potrivit profesoarei, totul a început în augut 2017. Andreea Oana Tănase (35 de ani), profesor titular la catedra de Limba franceză a Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”, spune că a primit atunci, pe Facebook, o cerere de prietenie de la Sandu Marian (paznicul şi angajatul şcolii).





„Îl cunoşteam doar din vedere şi în afară de un «Bună ziua!» spus la poartă, nu am stat la discuţii niciodată. Sunt foarte strictă în selecţia persoanelor pe care le am în listă. Nu am dat acceptul în ziua respectivă. Ulterior, am constatat că o parte din colegii mei îl au în lista lor de Facebook. Atunci i-am dat şi eu acceptul, acesta fiind un gest de bonhomie. La o săptămână, la orele 22.34, am primit de la paznic un mesaj în privat: «Sărut mana». Am fost surprinsă în mod neplăcut. Nu am răspuns. După două săptămâni, tot seara, am primit un alt mesaj, tot în privat: «Sarut mana sa aveti o noapte linistita». Nu am răspuns. În aceeaşi seară, la orele 22.38, mi-a scris tot în privat: «Sarut mana». Indignată, am răspuns: «Bună seara! S-a întâmplat ceva?». A răspuns imediat: «Niciodata/Trebuie sa se intimple/Cind vorbim». Şocată, l-am şters imediat din listă fără să răspund. După aprope o săptămână de când l-am scos din lista de prieteni, am primit de la el un mesaj cu conţinut obscen care nu poate fi reprodus. Pur şi simplu am fost în stare de şoc”, povesteşte profesoara.





A fost momentul în care a început să-şi pună probleme legate de siguranţa sa, dar, mai ales, a elevilor care învaţă în Colegiul „IC Brătianu”.









„Un angajat cu un astfel de comportament, care are curajul să hărţuiască şi să ameninţe un cadru didactic din şcoală, să scrie mesaje cu conţinut obscen, este un real pericol pentru elevi, pentru mine şi pentru ceilalţi colegi. Un individ care reprezintă el însuşi un pericol pentru siguranţa elevilor şi profesorilor, poate lăsa pe oricine să intre în incinta liceului, de pildă, prietenii lui de aceeaşi factură.”, mai spune profesoara Andreea Oana Tănase.





Nu este singura profesoară a liceului care a primit mesaje insinuante de la paznicul şcolii. Pe peretele de Facebook al unei colege a acesteia, paznicul scria, noaptea, la orele 03.26: „Sărut mana Mulţumesc sînt la serviciu”.





„În altă seară, la un interval de o lună, îi scria la orele 22.13 : <<Ce sa întîmplat>> şi după o secundă,<<Sărut mana>>, vrând să lase impresia celor care văd postările pe zidul doamnei profesoare, că au un dialog. Bineînţeles că doamna profesoară a cărei identitate ţin să o protejez, nu stătea de vorbă cu paznicul”, mai povesteşte Andreea Oana Tănase.





Profesoara de franceză a informat conducerea colegiului şi o parte a membrilor Consiliul de Administraţie al unităţii cu privire la aceste fapte şi temerile sale legate de elevi.





„I-am argumentat doamnei director Manea Alina că un copil nu va spune niciodată de teamă sau de ruşine nici părinţilor şi nici profesorilor dacă acest individ îi va trimite mesaje hărţuitoare şi obscene. Impactul poate fi foarte mare asupra lui şi va fi tot timpul timorat la şcoală (...). După mine, domnia sa trebuia să fie prima persoană îngrijorată pentru comportamentul paznicului”, mai spune profesoara.





Ulterior, a depus la secretariatul unităţii de învăţământ o informare prin care relata cele întâmplate: „Dacă agentul de pază Sandu Marian a îndrăznit să hărţuiască, să scrie cuvinte obscene şi să ameninţe direct un cadru didactic din şcoală, stau să mă întreb, elevii care sunt lăsaţi în grija noastră, ce pot păţi? (...) Cum poţi să te simţi în siguranţă, când omul care trebuie să asigure paza în şcoală are un astfel de comportament?”, spune profesoara.





Conducerea colegiului: „Agentul de pază Sandu Marian nu a săvârşit o abatere disciplinară”





Dorectorul liceului a informat-o că faptele relatate de profesoară nu pot face obiectul unei cercetări disciplinare.





„ Având în vedere informarea dumneavoastră (...) Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „ Ion C. Brătianu” Piteşti a hotărât (în şedinţa din 12.10.2017) analizarea situaţiei expuse în informarea

sus-amintită de către Comisia de cercetare disciplinară, etică sau profesională(...) Conform procesului-verbal al Comisiei de cercetare disciplinară, etică sau profesională (...), agentul de pază Sandu Marian nu a săvârşit o abatere disciplinară, în conformitate cu art. 247, alin 2. din Legea 53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. În consecinţă, membrii Comisiei consideră că faptele prezentate în informarea dumneavoastră, nu pot face obiectul unei cercetări disciplinare, acestea făcând obiectul unei cercetări realizate de alte organe competente”, se arată în documentul semnat de Prof. dr. Alina Manea, directorul colegiului.





Paznicul a rămas în continuare pe post. N-a trecut mult şi profesoara s-a trezit urmărită de Marian Sandu.





„În data de 26.10.2017, în pauza de la orele 12.00, am ieşit din liceu şi am mers la xerox. Portarul şi-a părăsit locul de muncă unde trebuia să stea la poartă pentru a supraveghea elevii în pauză, a ieşit pe poartă, a traversat strada şi a venit după mine la xerox”, mai povesteşte profesoara .





Paznicul: „Un copil de la mine din oraş a intrat pe pagină”





Ulterior, contul de pe care au fost trimise mesajele a fost închis.





Am încercat să obţinem un punct de vedere de la paznicul acuzat de profesoară. Marian Sandu se justifică spunând că ar fi dat parola unei alte persoane, care ar fi intrat pe contul său şi ar fi trimis mesajele respective





„Un copil de la mine din oraş a intrat pe pagină şi i-a scris doamnei, şi a pus faţa mea. E ceva foarte simplu... Nu e scris ceva foarte...Dar aşa e doamna!”, spune portarul.





Acelaşi lucru l-a declarat Marian Pandu şi la Poliţie, unde profesoara a reclamat hărţuirea, iar oamenii legii urmează să stabilească cine a trimis mesajele.





„ A fost deschis un dosar penal in rem pentru ameninţare şi hărţuire. Se fac cercetări pentru infracţiune, pe faptă (nu pe persoană). Urmează să stabilim ce s-a întâmplat acolo”, a explicat agentul principal Mădălin Zamfir, purtătorul de cuvânt al IJP Argeş.

Profesoara pune la îndoială afirmaţiile paznicului şi spune că dacă, totuşi, ar fi reale, tot ar exista o problemă.





„Este hărţuire cu mesaje obscene, la fel de grav (n.r. ca o hărţuire sexuală). Plângerea eu am făcut-o în numele meu, ca cetăţean, pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor mele. Şcoala putea să facă şi ea o astfel de plângere, fiind vorba de un individ care se află în şcoală. Dacă eu nu depuneam plângere, şcoală ce măsuri lua sau ce făceau în privinţa individului? Faptul că pretextează că a dat parolă, nu îl face mai puţin vinovat. Din contra, a expus elevii şi profesorii din lista lui. Aşa poate lasă să între diverşi indivizi in şcoală”, mai spune profesoara de franceză.





Conducerea colegiului spune că, atâta timp cât ancheta Poliţiei e nefinalizată, o măsură împotriva paznicului ar putea fi consierată un abuz.





„Avem propria „balenă albastră”, identificată”

Andreea Oana Tănase este indignată de atitudinea conducerii colegiului în faţa problemei semnalate şi consideră că elevii sunt expuşi unui pericol real. De altfel, profesoara i-a şi avertizat pe părinţii elevilor săi cu privire a cele întâmplate.





„În ce ţară civilizată un cadru didactic anunţă directorul ce comportament are paznicul şi directorul nu dispune imediat de măsurile care se impun pentru siguranţa elevilor şi a profesorilor ? În ce ţară europeană, în anul 2018, un individ cu un astfel de comportament ar mai fi intrat într-o unitate şcolară?Ipocrizia şi demagogia sunt la loc de cinste. Vorbim despre violenţa în şcoli, despre Balena Albastră. Primim note de serviciu cu termene limită să vorbim elevilor la dirigenţie despre Balena Albastra şi pericolul pe care îl reprezintă. Pretindem că ne pasă de toate acestea şi în fond, realitatea este cu totul alta. Acum avem propria „balenă”, identificată, care atunci când iese din online (unde ameninţă şi hărţuieşte cadrele didactice din şcoală), stă în curtea liceului unde are atribuţii de supraveghere , asigurarea pazei şi protecţiei elevilor şi profesorilor”, mai spune Andreea Oana Tănase, care a informat , printr-un memoriu, inclusiv Ministerul Educaţiei, cu privire la cele întâmplate.